Die FTX Europe AG stellt Antrag auf ein Schweizer Moratoriumsverfahren

Das Moratoriumsverfahren wird die Erkundung strategischer Alternativen unterstützen

WILMINGTON, Del., 12. April 2023 /PRNewswire/ -- (FTX Trading Ltd. d.b.a. FTX.com) und die mit ihr verbundenen Schuldner (zusammen die „FTX-Schuldner") gaben heute bekannt, dass der Verwaltungsrat des Schuldners FTX Europe AG, der Holdinggesellschaft des FTX-Europageschäfts, einen Antrag auf ein Schweizer Moratoriumverfahren (das „Moratorium") gestellt hat. Ein Schweizer Gericht gewährte das Moratorium am 11. April 2023.

FTX Europe AG weist darauf hin, dass das Moratorium die Prüfung strategischer Alternativen erleichtern wird, einschließlich des bereits bekannt gegebenen potenziellen Verkaufs des Unternehmens im Rahmen eines vom US-Konkursgericht genehmigten Bieterverfahrens. Wichtig ist, dass das bereits angekündigte Verfahren zur Bestätigung der Kundenguthaben als Vorbereitung für die Abhebung von Geldern von FTX EU Ltd. durch das Moratorium nicht verändert wird.

In seinem Beschluss zur Gewährung des Moratoriums ernannte das Schweizer Gericht einen Verwalter für die FTX Europe AG. Die FTX Europe AG ist auch Schuldner in dem Chapter 11-Verfahren in Delaware.

Berater

Die FTX-Schuldner werden von Sullivan & Cromwell LLP als Rechtsberater vertreten und von Alvarez & Marsal North America, LLC als Finanzberater, Perella Weinberg Partners LP als Investmentbanker, Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP als Spezialberater und Landis Rath & Cobb LLP als Delaware-Anwalt unterstützt.

