Die globale Strategie von BTR schreitet voran: Marokko-Venture markiert bedeutenden Meilenstein der Expansion

RABAT, Marokko, 30. März 2024 /PRNewswire/ -- Am 29. März 2024 hat die BTR New Material Group Co., Ltd. („BTR")(835185.BJ), ein weltweit führender Hersteller von Batteriematerialien, mit der marokkanischen Regierung eine Investitionsvereinbarung über die Errichtung einer Anlage für ternäres Kathodenmaterial für Lithiumbatterien in Marokko unterzeichnet. Das Unternehmen zielt darauf ab, die steigende Nachfrage auf den globalen Märkten zu befriedigen und gleichzeitig die internationale Präsenz des Batteriematerialherstellers zu erweitern. Im Rahmen der Vereinbarung wird das Projekt in Tanger Technopark City an der Nordküste Marokkos angesiedelt und auf die Herstellung wichtiger Lithium-Ionen-Batteriematerialien ausgerichtet sein. Der Baubeginn ist für das zweite Quartal 2024 vorgesehen. Dieses bahnbrechende Ereignis wurde durch die Anwesenheit des marokkanischen Premierministers Aziz Akhennouch und des chinesischen Botschafters in Marokko, Li Changlin, gewürdigt. Zusammen mit He Xueqin, dem Vorsitzenden von BTR, gaben sie den Startschuss für dieses Projekt.

Signing ceremony of the BTR Morocco cathode project

BTR ist der weltweit führende Hersteller von umfassenden Batteriemateriallösungen. Das Unternehmen hält seit vierzehn Jahren in Folge den ersten Platz auf dem Weltmarkt für Anodenmaterialien, während seine Kathodenmaterialien durchweg eine dominierende Stellung in diesem Sektor einnehmen. Das Unternehmen ist stolz auf sein fundiertes technisches Know-how und seine unübertroffenen Produktionsmöglichkeiten im Bereich der Batteriematerialien. Angesichts der weltweit steigenden Nachfrage nach Elektrofahrzeugen entwickelt BTR ein globales Strategiekonzept mit dem Ziel, eine Produktionsbasis von Weltrang für Lithium-Ionen-Batteriematerialien zu schaffen. Derzeit ist das Unternehmen dabei, in Indonesien eine Basis für Anodenmaterial zu errichten, was das erste Projekt dieser Art außerhalb Chinas in der Anodenindustrie darstellt.

Mit seinen reichhaltigen Bodenschätzen und seiner strategischen geografischen Lage hat sich Marokko zu einem zentralen Bestandteil der Internationalisierungsstrategie von BTR entwickelt. Darüber hinaus ist Marokko eine der wenigen Volkswirtschaften weltweit, die gleichzeitig Freihandelsabkommen sowohl mit Europa als auch mit den Vereinigten Staaten abgeschlossen hat, wodurch ein nahtloser Zugang für die meisten seiner Industrieprodukte in diese Regionen gewährleistet ist.

Unter Einsatz seiner Spitzentechnologie und seiner umfangreichen Produktionserfahrung will BTR die nordafrikanische Anlage in ein nachhaltiges, intelligentes und hochmodernes Produktionszentrum verwandeln. BTR hat bereits eine Tochtergesellschaft im Mittelmeerraum gegründet, um das Projekt zu steuern, und ist dabei, eine vielfältige Gruppe von Technikern, Ingenieuren und Führungskräften aus der ganzen Welt einzustellen.

Informationen zu BTR

Die BTR New Material Group Co, Ltd. ist eine Tochtergesellschaft der China Baoan Group Co, Ltd. und wurde im August 2000 gegründet. BTR wurde im Oktober 2021 an der Pekinger Börse unter dem Aktiencode notiert: 835185.BJ.

BTR steht an der Spitze der Forschung und Entwicklung von Materialien für erneuerbare Energien und zeichnet sich durch kontinuierliche technologische Innovation aus. Mit seinen fortschrittlichen Technologien, einer kompletten Produktpalette und einer umfangreichen Industriekette bedient BTR einen renommierten Kundenstamm im In- und Ausland. Zu den wichtigsten Angeboten des Unternehmens gehören Lithium-Ionen-Batterieanoden, Kathoden und andere bahnbrechende Materialien, die seine dominante Position in der Branche sichern.

