Die Hospitality Challenge: Unterstützung der Gastgewerbstalente von morgen

LAUSANNE, Schweiz, 13. November 2020 /PRNewswire/ -- Im Juni 2020 rief die Welttourismusorganisation (UNWTO) und Sommet Education die Hospitality Challenge ins Leben, um Ideen und Personen zu identifizieren, die in der Lage sind, die Erholung des Tourismussektors nach der COVID-19-Pandemie zu beschleunigen. Die Initiative hat fast 600 Bewerbungen aus der ganzen Welt erhalten. Die 30 besten Finalisten erhalten ein Vollpensionsstipendium in 30 verschiedenen Programmen in den Bereichen Gastgewerbe, Kulinarik und Konditoreikunst, die von den international renommierten Institutionen von Sommet Education ausgerichtet werden: Glion Institute of Higher Education , Les Roches , und École Ducasse .