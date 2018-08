Die in den USA ansässige Verwertungsgesellschaft Pro Music Rights erreicht einen Marktanteil von 7,4 % und wird damit die drittgrößte Organisation für öffentliche Aufführungsrechte in den USA

Pro Music Rights zahlt 100 % aller Lizenzgebühren für öffentliche Auftritte direkt an die Künstler, Songwriter, Herausgeber und Schutzrechtsinhaber, die auf monatlicher Basis Mitglieder bei Pro Music Rights sind. Jake P. Noch, der derzeitige CEO, gründete Pro Music Rights, nachdem er die systematischen und notorischen Probleme im Bereich öffentlicher Aufführungsrechte am eigenen Leib erfuhr. Diese Probleme hindern Künstler, Songwriter, Herausgeber und die kreative Community als Ganzes schon lange daran, ihren Lebensunterhalt zu verdienen.

Pro Music Rights übertrug dem Grammy Award-Gewinner Paul Ring (Toningenieur und Produzent) die Präsidentschaft für Pro Music Rights.

Ring agiert schon lange erfolgreich als Präsident von zwei bekannten Plattenfirmen, die seit 23 Jahren ausschließlich von der Universal Music Group vertrieben werden. 1995 übernahm Ring die Präsidentschaft von Private Eye Records. Das Unternehmen vertritt legendäre Künstler wie Rick James, Cameo Gap Band und James Brown. Im Jahr 2000 gründete er Bungalo Records. Die Firma vertritt eine Vielzahl hervorragender und vielfältiger Künstler wie Rodney Jerkins, DJ Quik und Patti LaBelle.

Pro Music Rights stellte außerdem Livio Harris als Senior Vice President of Global Operations ein. Harris ist ein einflussreicher Manager, der seine Karriere als Sänger/Songwriter begann und 1990 einen Vertrag mit dem Major-Label Uptown Records schloss, das u. a. auch Jodeci, Mary J. Blige, Guy vertritt.

Mit seiner Erfahrung als Künstler schien es für Livio selbstverständlich, in die Führungsriege der Industrie aufzusteigen. Insgesamt verfügt er über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Branche. Er begann als Musiker und arbeitete später als Entertainment Manager, Artist Development Executive, Vizepräsident von Tier2 Films und Executive VP von Notting Hill Music Publishing.

Livio hat mit einer Vielzahl von Musikunternehmen als A&R-Vertreter zusammengearbeitet, darunter Elektra Records und Epic Records. Livio leitete und entwickelte außerdem mehr als 21 Jahre lang Notting Hill Music Publishing (USA). Livio wird ein erheblicher Teil des US-Katalogs von Notting Hill zugeschrieben, darunter Will Smith, The Pussycat Dolls, Beyonce, Destiny's Child, Eminem, Outkast, Nelly, Michael Jackson, und DJ Khaled, um nur einige wenige zu nennen.

Detaillierte Informationen über Pro Music Rights finden Sie unter: https://ProMusicRights.com

