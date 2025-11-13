Die Kälte von La Niña unterstreicht die volatilen Aussichten für den europäischen Energiemarkt, bemerkt der CFD-Broker Mitrade

LIMASSOL, Zypern, 13. November 2025 /PRNewswire/ -- Temperaturen unter dem Durchschnitt und anhaltende Versorgungsrisiken verändern die Energielandschaft Europas, wobei La Niña in diesem Winter voraussichtlich feuchtere und stürmischere Bedingungen mit sich bringen wird . Trotz steigender Volatilität hat der CFD-Broker Mitrade ein erfolgreiches Jahr hinter sich und 16 internationale Auszeichnungen erhalten.

Nach Angaben von Reuters wird Europa in diesem Winter voraussichtlich bis zu 160 zusätzliche LNG-Ladungen importieren müssen, da die Lagerbestände gesunken sind und die Pipelinetransporte aus Russland und Algerien zurückgegangen sind. Der EU-Rat hat sich auf seinen Standpunkt zu einem Verordnungsentwurf geeinigt, der ein schrittweises, rechtsverbindliches Verbot russischer Gasimporte bis zum 1. Januar 2028 vorsieht.

Diese Kombination aus stärkerer Nachfrage und begrenztem Angebot führt zu Preisschwankungen auf den energiebezogenen Märkten, insbesondere an der Schnittstelle zwischen Handelsströmen und Geopolitik. Der Intelligence Report von Finance Magnates für das vierte Quartal 2024 zeigt, dass Asien mit 69,5 % den Traffic auf FX/CFD-Websites anführte, gefolgt von Europa mit 16,1 %, während Polen mit 3,8 % aller Besuche auf Broker-Plattformen weltweit den dritten Platz belegte.

„Einzelhändler in Europa werden sich zunehmend bewusst, wie globale Entwicklungen – von Energieengpässen bis hin zu Maßnahmen der Zentralbanken – die Wirtschaft beeinflussen", erklärte Kevin Lai, Vizepräsident der Mitrade Group. „In reifen Märkten beobachten wir, dass Nutzer nach besseren Tools, mehr Kontext und einer höheren Plattformstabilität suchen. Damit sind die Makler in der Pflicht, Transparenz, Risikobewusstsein und Benutzerfreundlichkeit in den Vordergrund zu stellen."

„Die Tätigkeit in einem regulierten Umfeld bietet einen wichtigen Schutz für die Anleger," fügte Lai hinzu. „Über die Einhaltung von Vorschriften hinaus wird Vertrauen jedoch durch Konsistenz, Aufklärung und die Art und Weise aufgebaut, wie Plattformen fundierte und verantwortungsbewusste Entscheidungen unterstützen."

Mitrade hat vor kurzem eine arabischsprachige Plattform eingeführt und damit sein Engagement für Barrierefreiheit und Inklusion unterstrichen und gleichzeitig seine wachsende globale Präsenz in den regulierten Märkten widergespiegelt.

Mitrade EU Ltd ist eine preisgekrönte CFD-Handelsplattform, die von CySEC (CIF438/23) lizenziert ist und zu einer Gruppe von Unternehmen gehört, die von ASIC, CIMA, FSCA und FSC reguliert werden. Die Marke bietet Zugang zu den globalen Märkten und verbindet über 6 Millionen Händler mit über 800 CFDs auf Indizes, Devisen, Rohstoffe und Aktien.

Die Plattform von Mitrade wurde entwickelt, um eine schnelle Handelsausführung, wettbewerbsfähige Spreads und eine intuitive, über mehrere Geräte zugängliche Schnittstelle zu bieten.

Risikowarnung: CFDs sind komplexe Instrumente und bergen ein hohes Risiko, aufgrund der Hebelwirkung schnell Geld zu verlieren. 72 % der Konten von Kleinanlegern verlieren beim Handel mit CFDs bei diesem Anbieter Geld. Bitte denken Sie gut nach, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Weitere Informationen finden Sie auf https://www.mitrade.eu/.

