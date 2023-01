Die Keyrus Group tritt in die Endphase einer strategischen Investition in Sonum International - einen führenden europäischen EPM-Anbieter und Spezialisten für Anaplan® - ein.

LEVALLOIS-PERRET, Frankreich, und DEN HAAG, Niederlande, 23. Januar 2023 /PRNewswire/ -- Die Keyrus Group gibt bekannt, dass sie in die letzte Phase des Erwerbs einer Mehrheitsbeteiligung am Geschäftsbereich Anaplan Practice (*) von Sonum International, einem führenden europäischen Beratungsunternehmen für Enterprise Performance Management (EPM), eingetreten ist.

Sonum wurde 2010 gegründet und ist ein professionelles Dienstleistungsunternehmen, das seinen Kunden dabei hilft, ihre Anwendung der besten Performance-Management-Prozesse ihrer Klasse, ihrer Methoden und befähigender Technologien zu verbessern. Als Gold- und zertifizierter Schulungspartner von Anaplan hat Sonum über 120 Implementierungen bei internationalen Konzernen und mittelständischen Unternehmen erfolgreich geleitet.

Keyrus, ein Global Partner und der Americas Partner of the Year 2021 von Anaplan, verfügt über eine bedeutende Präsenz in der Branche für vernetzte Planung und hat ein international integriertes Team von EPM-Beratern in den USA, LATAM, Europa und APAC aufgebaut, das bereits maßgeschneiderte Lösungen für mehr als 200 Kunden geliefert hat.

Nach zehn Jahren der Zusammenarbeit sehen Keyrus und Sonum die nächste Phase darin, das gemeinsame Angebot und die geografische Abdeckung zu stärken, die nun 26 Länder auf vier Kontinenten umfasst. Gemeinsam bieten sie Fachwissen im Bereich der vernetzten Planung und Lösungen, die eine Vielzahl von Anwendungsfällen in allen Funktionen und den meisten Industriezweigen abdecken (Konsumgüterindustrie, Einzelhandel und E-Commerce, Biowissenschaften, Technologie, Banken und Versicherungen sowie Fertigung).

Sonum rechnet mit einem Umsatz von 5,5 Mio. EUR im Jahr 2022 und beschäftigt 55 Berater in 6 Ländern.

„Wir wollen unsere Wachstumsstrategie im Bereich EPM fortsetzen, indem wir unsere Positionen in diesem wachsenden Markt in Europa konsolidieren und neue Märkte erschließen, die das Potenzial haben, unser internationales Angebot in dieser Region zu erweitern", erklärt Eric Cohen, Präsident und CEO der Keyrus Group.

„Unsere Investition in Sonum erweitert unsere Fähigkeiten als weltweit tätiges Beratungsunternehmen, um unseren Kunden auf der ganzen Welt unvergleichliche Geschäfts- und Technologieexpertise zu bieten und ihnen die Möglichkeit zu geben, sich im heutigen, sich schnell entwickelnden Geschäftsumfeld zu verändern", fügt Nicolas Camerman, Senior VP und Leiter für Fusionen und Übernahmen sowie Strategiefragen bei der Keyrus Group, hinzu.

Maud Vermeulen, Gründungspartnerin von SonumInternational, kommentiert: „Mit Keyrus haben wir einen Partner gefunden, der zu unserer Kultur des Wissensaustauschs und der fachkundigen Leistungserbringung passt. Durch den Zusammenschluss schaffen wir ein internationales Unternehmen, das unseren internationalen Mitarbeitern noch mehr Wachstumschancen bietet und weiterhin qualitativ hochwertige Lösungen liefern wird."

(*) Der Bereich OneStream von Sonum International wird unabhängig als „AIQOS" arbeiten.

KONTAKT: KEYRUS, [email protected], [email protected]

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1659746/Keyrus_Logo.jpg

SOURCE Keyrus