DIE KI VON VSBLTY ERWEITERT DEN FOKUS AUF SICHERHEITS- UND EINZELHANDELSMEDIENNETZWERKE

Das Unternehmen ist auf dem besten Weg, sich seinen Anteil an einem Billionen-Dollar-Markt zu sichern

PHILADELPHIA, 1. August 2023 /PRNewswire/ -- „VSBLTY Groupe Technologies Corp. (OTCQB: VSBGF) (CSE: VSBY) (Frankfurt: 5VS) („VSBLTY"), führender Softwareanbieter von KI-gesteuerterSicherheits- und Einzelhandelstechnologie, freut sich, die Unternehmensinitiativen für das laufende und das nächste Jahr zu erläutern. Die proprietäre KI-Technologie von VSBLTY ist auf die Bedürfnisse des 900-Milliarden-Dollar-Sicherheitsmarktes ausgerichtet und erweitert seine Mediennetzwerke im 100-Milliarden-Dollar-Einzelhandelsmarkt. Sie ermöglicht eine Echtzeitanalyse dessen, was verschiedene Kameras „sehen", und handelt proaktiv auf der Grundlage der Analyse. Im Sicherheitsumfeld kann die Technologie das Situationsverständnis unterstützen und sowohl bekannte frühere Straftäter als auch vorhandene Waffen identifizieren und die Behörden in Echtzeit benachrichtigen. Im Einzelhandel oder im öffentlichen Raum kann die Software personalisierte und gezielte Werbung bereitstellen und gleichzeitig anonymisierte Daten über das Aufnahme- und Kaufverhalten der Kunden erstellen.

„Unser KI-gesteuerter Ansatz bietet quantifizierbare, reale Vorteile sowohl im Einzelhandel als auch im Bereich der Kriminalprävention", kommentierte Jay Hutton, CEO der VSBLTY Groupe Technologies Corp. „Mit unserer jüngsten Finanzierungsrunde haben wir die Mittel, das Team, die Erfahrung und die Möglichkeiten, zusätzlichen Shareholder Value zu schaffen, wenn wir bis 2023 und 2024 weitere Systeme für unsere Kunden einführen."

Die Gelegenheit für den Einzelhandel

Die patentierte KI-Technologie des Unternehmens nutzt fortschrittliche Gesichtserkennungs- und Klassifikationstechniken, um in Echtzeit gezielte Werbung auf digitalen In-Store-Displays in der Nähe der Produktplatzierung im „Moment of Truth" oder am Point of Purchase (wo noch immer über 80 % der Käufe getätigt werden - im Geschäft) zu liefern.

Das System kann sowohl bestimmte Kunden als auch Kundentypen (basierend auf demografischen Daten wie Alter und Geschlecht) identifizieren, um marken- und kundenspezifische Nachrichten zu übermitteln, die vollständig anonymisiert sind. So kann die Software beispielsweise anhand des Profils des Betrachters Markenwerbung auslösen, die sich an Männer oder Frauen oder an eine bestimmte Altersgruppe richtet. Die Software ist außerdem in der Lage, Inhalte basierend auf der Nähe des Kunden zum Display zu variieren: aufmerksamkeitsstarke Werbung aus bis zu 10 Metern Entfernung, Aufbau einer Kundenbindung aus 3 Metern Entfernung und immersive Markenbotschaften an dem Punkt, an dem der Kunde durch Berührung oder Scannen eines QR-Codes mit dem Display interagieren kann.

Die KI-gesteuerte Plattform des Unternehmens ermöglicht es Marken, das Verhalten ihrer Kunden in Echtzeit in Einzelhandelsumgebungen zu verstehen, was nachweislich zu einer Umsatzsteigerung von über 25% führt. Kunden erhalten ein verbessertes Einzelhandelserlebnis, während Marken basierend auf der Art des Kunden, wann und wo ihre Produkte gekauft werden, wichtige Analysen erhalten. Diese Informationen waren bis zu VSBLTY noch nie in Echtzeit in einer Einzelhandelsumgebung verfügbar.

Diese Fähigkeit revolutioniert das Geschäftsmodell von Marken und Einzelhändlern und bietet die Möglichkeit, neue, mehrfach wiederkehrende Einnahmequellen zu generieren. Durch Partnerschaften mit Einzelhändlern, Marken und anderen Systempartnern streben wir danach, schnell zusammenhängende Einzelhandelsmediennetzwerke aufzubauen, die auf den gleichen Werbeverkaufsmetriken wie Online- und anderen Medienkanälen basieren.

Die Gelegenheit für Sicherheit

Angesichts von mehr als 700 Schießereien allein in den Vereinigten Staaten war der Bedarf an proaktiven Sicherheitssystemen noch nie so groß wie heute, und VSBLTY hat eine der Lösungen, die helfen könnten, Leben zu retten.

Das fortschrittliche KI-System des Unternehmens kann bekannte Straftäter erkennen, verdächtiges Verhalten aufspüren und melden sowie Waffen aus der Entfernung erkennen, um innerhalb von Millisekunden Echtzeitwarnungen auszusenden, indem es vorhandene CCTV- und andere Kameras nutzt, und einen Schutzbereich um öffentliche Plätze schaffen kann. Diese Systeme können in Schulen, Gotteshäusern, Einkaufszentren, Konzerten, Sportarenen, Bürogebäuden, Flughäfen, Stadien, Vergnügungsparks oder überall dort eingesetzt werden, wo sich große Gruppen von Menschen aufhalten.

Durch strategische Partnerschaften wurde die Technologieplattform des Unternehmens in über 10.000 Sicherheitskameras in Mexiko eingesetzt und getestet. Mehr als 3.700 dieser Kameras wurden im Bezirk Benito Juarez in Mexiko-Stadt installiert und führten zu einem unmittelbaren Rückgang von 48 % bei den schwerwiegenden Straftaten wie gewalttätigen Übergriffen, Raubüberfällen und Einbrüchen. Dies wirkte sich auch sehr positiv auf die Einwohner aus, die Benito Juarez das höchste Sicherheitsempfinden in ganz Mexiko-Stadt und das zweithöchste im ganzen Land bescheinigten.

