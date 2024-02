Die Königliche Kommission für AlUla feiert den Internationalen Tag des Arabischen Leoparden mit der neuen Kampagne „Lea pof Hope" (Sprung der Hoffnung), um das weltweite Bewusstsein und die Maßnahmen zur Erhaltung der vom Aussterben bedrohten Großkatzenart zu stärken

Als Teil der neuen RCU-Kampagne „Leap of Hope" umfasst die diesjährige internationale Ausgabe des jährlichen Aufrufs zum Schutz der Arabischen Leoparden die Einführung des Spielerlebnisses „Quest for Hope" auf den Online-Plattformen Roblox und Decentraland.

Die diesjährige Kampagne mit dem Namen „Leap of Hope", benannt nach den athletischen Fähigkeiten des Arabischen Leoparden und seiner Fähigkeit, in freier Wildbahn Beute zu erbeuten, unterstreicht auch die dringende Notwendigkeit, die Zahl der wildlebenden Leoparden zu erhöhen.

Ab heute werden im Rahmen der Kampagne „Leap of Hope" auffällige Plakate in Städten wie Peking, London, New York und Paris aufgestellt, um den kühnen Ehrgeiz der RCU zu verdeutlichen und auf ihr Ziel hinzuweisen, AlUla, einen ausgedehnten Landstrich im Nordwesten Saudi-Arabiens, als weltweit führendes Reiseziel für Kultur- und Naturerbe umfassend zu erneuern.

In AlUla selbst wird am Internationalen Tag des Arabischen Leoparden eine von der RCU und Catmosphere organisierte Catwalk-Veranstaltung die Öffentlichkeit dazu ermutigen, sich mit der Natur zu verbinden, indem sie eine bis zu 7 km lange Strecke auf dem Catwalk Trail von Sharaan zurücklegen und so die lokale Aufmerksamkeit auf die Kampagne und ihre langfristigen Ziele in Nordwest-Arabien und darüber hinaus lenken.

„Quest for Hope" ist ein digitales Abenteuer, bei dem Spieler aus aller Welt die realen Auswirkungen des vom Aussterben bedrohten Arabischen Leoparden in freier Wildbahn entdecken können, indem sie an einer virtuellen Erhaltungsmission teilnehmen, bei der sie sich auf die Suche nach fachmännisch nachgebildeten digitalen Landschaften begeben, die den natürlichen Lebensraum der Großkatze widerspiegeln, darunter die Berge von AlUla im Nordwesten Arabiens.

Das neue, hochmoderne und fesselnde Spiel ergänzt die Veröffentlichung eines Kampagnenfilms, der den Betrachter tief in die Notlage des Arabischen Leoparden eintauchen lässt und erklärt, welche wichtige Rolle Leoparden bei der Wiederherstellung des Gleichgewichts in der natürlichen Umwelt spielen und das Gedeihen lebenswichtiger Ökosysteme ermöglichen.

Der Arabische Leopardentag wurde von der RCU erstmals 2022 ins Leben gerufen. Im Juni 2023 verabschiedete die Generalversammlung der Vereinten Nationen einstimmig eine Resolution, in der der 10. Februar zum Internationalen Tag des Arabischen Leoparden erklärt wurde, um die RCU und ihre Schutzpartner zu unterstützen.

Die International Union for Conservation of Nature (IUCN) stuft den Arabischen Leoparden als „vom Aussterben bedroht" ein, was einem höheren Gefährdungsgrad entspricht als „bedroht" oder „gefährdet". Wenn die Population weiter zurückgeht, sind die nächsten Stufen auf der Roten Liste der bedrohten Arten der IUCN „in freier Wildbahn ausgestorben" und schließlich „ausgestorben".

Das Zuchtprogramm der RCU zur Erhaltung des Arabischen Leoparden hat in jüngster Zeit Erfolge bei der Sicherung einer gesunden Population von Leoparden in Gefangenschaft erzielt. 2023 wurden sieben gesunde Jungtiere geboren und neue „Gründer" des Arabischen Leoparden eingeführt, um die genetische Vielfalt der Zuchttiere zu erhöhen und zur Verwirklichung der langfristigen Erhaltungsziele beizutragen.

Dr. Stephen Browne, Vizepräsident für Wildtiere und Naturerbe bei der RCU, sagte: „Der Internationale Tag des Arabischen Leoparden ist eine wichtige Gelegenheit, die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit auf die Notlage des Arabischen Leoparden und die Aufgabe der RCU zu lenken, die natürliche Umwelt von AlUla zu erhalten und zu schützen."

„Die jüngsten Erfolge geben uns zwar Hoffnung, aber wir wissen auch, dass die Arbeit zur Erhaltung dieser Art fortgesetzt werden muss, damit sie eines Tages in freier Wildbahn gedeihen kann. Wir ermutigen die internationale Gemeinschaft, sich uns am Tag des Arabischen Leoparden anzuschließen und sich an Aktivitäten zu beteiligen, die unser Verständnis und unsere Liebe für diese großartigen Großkatzen stärken."

Weitere Informationen zu diesem Tag finden Sie unter https://www.rcu.gov.sa/en/ArabianLeopard

Hinweise für die Redaktion:

Es ist immer AlUla / nicht Al-Ula

Informationen zur Königlichen Kommission für AlUla

Die Königliche Kommission für AlUla (RCU) wurde im Juli 2017 per königlichem Dekret gegründet, um AlUla, eine Region von herausragender natürlicher und kultureller Bedeutung im Nordwesten Saudi-Arabiens, zu erhalten und zu entwickeln. Der langfristige Plan der RCU skizziert einen verantwortungsvollen, nachhaltigen und sensiblen Ansatz für die städtische und wirtschaftliche Entwicklung, der das natürliche und historische Erbe der Region bewahrt und AlUla zu einem begehrten Ort zum Leben, Arbeiten und Besuchen macht. Dies umfasst ein breites Spektrum an Initiativen in den Bereichen Archäologie, Tourismus, Kultur, Bildung und Kunst und spiegelt die Verpflichtung wider, die Prioritäten des Programms „Vision 2030" des Königreichs Saudi-Arabien in Bezug auf die wirtschaftliche Diversifizierung, die Stärkung der lokalen Gemeinschaften und die Erhaltung des kulturellen Erbes zu erfüllen.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2337900/AlUla.mp4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2337897/AlUla.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2337898/AlUla.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2337899/AlUla.jpg

