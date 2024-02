La Commission royale pour AlUla célèbre la Journée internationale du léopard d'Arabie avec une nouvelle campagne visant à renforcer la sensibilisation et l'action mondiales pour protéger les espèces de grands félins gravement menacées

Dans le cadre de la nouvelle campagne « Leap of Hope » de la RCU, cette année, l'édition internationale de l'appel à l'action annuel pour la protection des léopards d'Arabie comprend le lancement du jeu Quest for Hope sur les plateformes en ligne Roblox et Decentraland.

Baptisée « Leap of Hope » en l'honneur des prouesses athlétiques du léopard d'Arabie et de sa capacité à capturer ses proies dans la nature, la campagne de cette année souligne également le besoin pressant d'augmenter le nombre d'individus dans certaines populations sauvages – le terme anglais « leap » ne renvoie en effet pas uniquement au « bond » de l'animal, mais peut également désigner un « groupe » de léopards.

À partir d'aujourd'hui, la campagne « Leap of Hope » installera des panneaux publicitaires accrocheurs dans des villes telles que Beijing, Londres, New York et Paris pour faire part de son ambition audacieuse et souligner l'objectif de la RCU de régénérer complètement AlUla, une vaste région du nord-ouest de l'Arabie saoudite, et d'en faire une destination mondiale de premier plan pour le patrimoine culturel et naturel.

À AlUla même, un défilé organisé par la RCU et Catmosphere à l'occasion de la Journée internationale du léopard d'Arabie encouragera le public à renouer avec la nature en suivant un parcours pouvant couvrir jusqu'à 7 km sur le Catwalk Trail de Sharaan, attirant l'attention de la population locale sur la campagne et ses objectifs à long terme dans le nord-ouest de l'Arabie et au-delà.

Dans l'espace numérique, une aventure immersive, « Quest for Hope », invite les joueurs du monde entier à découvrir l'impact concret du statut « En danger critique » du léopard d'Arabie dans la nature en se joignant à une mission de conservation virtuelle. Ils pourront ainsi explorer des paysages numériques savamment recréés, qui reflètent l'habitat naturel des grands félins, notamment les montagnes d'AlUla dans le nord-ouest de l'Arabie.

Captivant, ce nouveau jeu à la fine pointe de la technologie complète la sortie d'un film de campagne qui plonge le spectateur dans la situation critique du léopard d'Arabie, expliquant le rôle essentiel que jouent les léopards dans la restauration de l'équilibre de l'environnement naturel et dans l'épanouissement d'écosystèmes vitaux.

La Journée du léopart d'Arabie a été célébrée pour la première fois par la RCU en 2022. En juin 2023, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté à l'unanimité une résolution proclamant le 10 février « Journée internationale du léopard d'Arabie », en soutien à la RCU et à ses partenaires œuvrant à la conservation de l'espèce.

L'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) classe le léopard d'Arabie dans la catégorie « En danger critique », qui représente un niveau de risque plus grave que « Vulnérable » ou « En danger ». Si sa population continue de décliner, elle passera aux étapes suivantes de la liste rouge des espèces menacées de l'UICN : Éteinte à l'état sauvage et, enfin, Éteinte.

Le Programme de conservation et de reproduction du léopard d'Arabie de la RCU a récemment réussi à assurer une population saine de léopards en captivité, accueillant en 2023 la naissance de sept léopardeaux en bonne santé. Par ailleurs, de nouveaux géniteurs de cette race ont été introduits afin d'accroître la diversité génétique des animaux reproducteurs et de contribuer à l'avancement des objectifs de conservation à long terme.

Le Dr Stephen Browne, vice-président du patrimoine faunique et naturel à la RCU, a déclaré : « La Journée internationale du léopard d'Arabie est une occasion importante d'attirer l'attention du monde sur le sort du léopard d'Arabie et sur la mission de la RCU visant à préserver et protéger l'environnement naturel d'AlUla.

« Bien que les récents succès nous donnent de l'espoir, nous reconnaissons que le travail de conservation doit se poursuivre pour que cette espèce puisse un jour s'épanouir en milieu naturel. Nous encourageons la communauté internationale à se joindre à nous à l'occasion de la Journée du léopard d'Arabie en participant à des activités qui renforcent notre compréhension et notre amour pour ces magnifiques félins. »

Pour plus d'informations sur cette journée, consultez le site https://www.rcu.gov.sa/en/ArabianLeopard

Notes à l'intention des rédacteurs :

Il s'agit d'« AlUla » et non d'« Al-Ula »

À propos de la Commission Royale pour AlUla

La Commission Royale pour AlUla (RCU) a été créée par décret royal en juillet 2017 pour préserver et développer AlUla, une région d'une importance naturelle et culturelle exceptionnelle dans le nord-ouest de l'Arabie saoudite. Le plan à long terme de la RCU présente une approche responsable, durable et sensible du développement urbain et économique qui préserve le patrimoine naturel et historique de la région tout en faisant d'AlUla un lieu où il fait bon vivre et travailler, et qu'il est agréable de visiter. Il s'agit d'un large éventail d'initiatives dans les domaines de l'archéologie, du tourisme, de la culture, de l'éducation et des arts, qui reflètent la volonté de répondre aux priorités du programme Vision 2030 du Royaume d'Arabie saoudite en matière de diversification économique, d'autonomisation des communautés locales et de préservation du patrimoine.

Vidéo : https://mma.prnewswire.com/media/2337900/AlUla.mp4

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2337897/AlUla.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2337898/AlUla.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2337899/AlUla.jpg

