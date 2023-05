Die Lieferkette DHL erweitert die globale Partnerschaft mit Locus Robotics, um 5.000 AMR an mehreren Standorten bereitzustellen

Expansionsgeschäft stellt den branchenweit größten AMR-Deal dar und baut auf der Vision des Lieferkettenmarktführers von Skalierbarkeit und digitaler Transformation seiner Lieferkettenprozesse auf.

WILMINGTON, MASSACHUSETTS, 10. Mai 2023 /PRNewswire/ -- DHL Supply Chain, der weltweit führende Logistikanbieter, gibt heute die Ausweitung seiner Partnerschaft mit Locus Robotics, dem führenden Anbieter autonomer mobiler Roboter (AMR) bekannt, was den Einsatz von AMR von Locus in seinem Lieferkettenbetrieb verstärkt. Im Rahmen dieser neuen Partnerschaft wird DHL Supply Chain in seinem globalen Netzwerk von Lagern und Distributionszentren 5.000 Locus-Origin-AMR einsetzen, was den bisher größten AMR-Deal der Branche darstellt.

Die erweiterte Flotte von Locus-AMR wird DHL Supply Chain fortschrittliche Automatisierungstechnologie zur Verfügung stellen, um seinen Lieferkettenbetrieb zu optimieren und die Produktivität, Arbeitsgenauigkeit, Geschwindigkeit und Effizienz der Mitarbeiter zu verbessern. Die Roboter werden im globalen Netzwerk von DHL Supply Chain eingesetzt und ihre Fähigkeiten in den Bereichen E-Commerce-Abwicklung, Retail-Replenishment sowie Pharmazie und Gesundheitswesen weiter ausbauen.

„Eine Idee ist nur eine gute Idee, wenn sie skaliert werden kann", so Oscar de Bok, Chief Executive Officer DHL Supply Chain. „Die Flexibilität und Skalierbarkeit der Locus-Lösung hat uns dabei geholfen, die sich wandelnden Anforderungen der E-Commerce-Landschaft zu erfüllen und hochmoderne Technologie einzusetzen, um unseren Betrieb zu optimieren und unseren Kunden ein noch besseres Erlebnis zu bieten."

„Die Hinzufügung von Locus Robotics AMR zu unserem Netzwerk ist ein wichtiger Meilenstein auf unserem Digitalisierungsweg, und wir freuen uns auf die Partnerschaft mit Locus Robotics, um diese Technologie in unseren Betrieb einzubringen", sagte Markus Voss, Global CIO & COO DHL Supply Chain. „Durch den Einsatz fortschrittlicher Robotik und Datenintelligenz können wir unsere betriebliche Effizienz weiter verbessern, die Verarbeitungszeit reduzieren und unser Kundenerlebnis weiter verbessern."

„Wir sind begeistert, in einer erweiterten Kapazität mit DHL Supply Chain zusammenzuarbeiten, um unsere branchenführende Robotiktechnologie in ihr globales Netzwerk zu bringen", sagte Rick Faulk, CEO von Locus Robotics. „Während sich die Robotikbranche weiter konsolidiert, hat sich Locus Robotics zum klaren Marktführer entwickelt, und wir sind bereit für weiteres erhebliches Wachstum. Unsere innovative Technologie und unser Engagement für den Kundenerfolg heben uns hervor. Mit unserem expandierenden Produktangebot und unserem wachsenden Kundenstamm ist Locus Robotics gut positioniert, um von den enormen Chancen zu profitieren, die vor uns liegen."

DHL hat mittlerweile mehr als 250 Millionen Einheiten, die mit der LocusOne-Lösung an seinen globalen Standorten ausgewählt wurden. Der Einsatz des neuen LocusBots soll bis Ende des Jahres vollständig in den Betrieb von DHL Supply Chain integriert werden.

„Locus hilft DHL dabei, die Abläufe schnell zu transformieren, indem die Mitarbeiter mit der richtigen Technologie zur richtigen Zeit ausgestattet sind, um Waren dorthin zu liefern, wohin sie bestimmt sind, und so schnell wie unsere modernen Märkte es verlangen", erklärte Sally Miller, Global Digital Transformation Officer, DHL Supply Chain. „Locus ist für uns ein wichtiger Partner, da wir unsere Lagerhäuser, Vertriebs- und Abwicklungszentren digitalisieren, um steigende Auftragsmengen, Arbeitskräftemangel und steigende Kundenerwartungen effizient zu erfüllen."

Informationen zu DHL Supply Chain

DHL Supply Chain ist der weltweit führende Logistikanbieter. Mit einem globalen Netzwerk, das mehr als 220 Länder und Territorien umfasst, engagiert sich DHL Supply Chain dafür, Menschen zu verbinden und Leben durch nachhaltige Logistiklösungen zu verbessern. DHL Supply Chain bietet ein umfassendes Dienstleistungsangebot über die gesamte Lieferkette hinweg, von Lagerhaltung und Vertrieb bis hin zu Transport und Mehrwertdiensten.

Informationen zu Locus Robotics

Locus Robotics ist ein führender Anbieter von autonomen mobilen Robotern (AMR) für E-Commerce und Einzelhandel, und Locus Robotics ist der weltweit führende Anbieter von revolutionären Lösungen für Lagerautomatisierung auf Unternehmensebene, die leistungsstarke und intelligente autonome mobile Roboter (AMR) integriert, die mit menschlichen Mitarbeitern zusammenarbeiten, um die Produktbewegung und Produktivität drastisch um das Doppelte bis Dreifache zu verbessern. Die Locus-Lösung wurde nach den Inc. 500 zwei Jahre in Folge benannt und gewann mehr als 17 Branchen- und Technologiepreise. Sie steigert die Produktivität der Auftragsabwicklung drastisch, senkt die Betriebskosten und verbessert die Arbeitsplatzqualität, Sicherheit und Ergonomie der Mitarbeiter.

Locus Robotics unterstützt mehr als 100 der weltweit führenden Marken und wird an mehr als 250 Standorten auf der ganzen Welt eingesetzt. Es ermöglicht Einzelhändlern, 3PLs und Speziallagern, die zunehmend komplexen und anspruchsvollen Anforderungen der heutigen Erfüllungsumgebungen effizient zu erfüllen und zu übertreffen. Weitere Informationen finden Sie auf www.locusrobotics.com.

