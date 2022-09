Die luxemburgische Carlisle Management schließt die vollständige Bereitstellung des Absolute Return Fund II erfolgreich ab

LUXEMBURG, 29. September 2022 /PRNewswire/ -- Carlisle Management Company SCA, ein führender Investmentmanager im Bereich der Lebensversicherungen, hat die Auflegung seines zweiten geschlossenen Fonds, des Luxembourg Life Fund, abgeschlossen: Absolute Return Fund II FCP RAIF. Das Portfolio wurde innerhalb von 18 Monaten nach Abschluss der Kapitalerhöhung vermarktet, was unseren Erwartungen voll und ganz entspricht. Mit einem zugesagten Kapital von über 290 Mio. $, das in über 600 Lebensversicherungspolicen investiert ist, ist der Fonds über mehrere Parameter diversifiziert, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Nennwert, Versicherungsträger, Alter, Sterblichkeitsprofil, Trägerrating und Geschlecht. Gleichzeitig liegen die erwarteten Bruttokaufrenditen über unseren ursprünglichen Zielen. Der Aufbau eines bewährten und gut diversifizierten Netzes von Beschaffungspartnern hat einen ausreichenden Zugang zum Tertiärmarkt gewährleistet und uns in die Lage versetzt, einzigartige Time-to-Market-Möglichkeiten zu nutzen, die anderen Marktteilnehmern oft nicht zugänglich sind.

Der Absolute Return Fund II bietet den Anlegern mehrere Vorteile. Die Liquiditätsrisiken sind aufgrund der geschlossenen Struktur begrenzt, um die Unkorreliertheit der Anlageklasse zu nutzen. Das Vermögen wird zu den Anschaffungskosten bewertet und die Erträge werden erst bei ihrer Realisierung verbucht, so dass kurzfristige Schwankungen der Geldmenge keinen Einfluss auf die Bewertung und die Wertentwicklung des Fonds haben. Wir gehen davon aus, dass Absolute-Return-Fonds weiterhin mit einer nahezu Nullkorrelation zu den Finanzmärkten arbeiten und den Anlegern wie ursprünglich geplant Liquidität zurückgeben werden. Carlisle hat die von dem renommierten Kreditgeber für Privathaushalte zur Verfügung gestellte Hebelwirkung des Fonds erfolgreich genutzt. Die Hebelwirkung wird als Premium-Fazilität genutzt, um die Bargeldbelastung der Performance zu minimieren und die tatsächliche Rendite weiter zu steigern.

„Die jahrzehntelange Erfahrung in der Lebensversicherungsbranche und die Zusammenarbeit mit einigen der weltweit größten Investoren verschafft dem Managementteam von Carlisle eine einzigartige Positionierung und Beschaffung. Bei der weiteren Bereitstellung von Kapital für unsere Absolute-Return-Fonds setzen wir auf eine proaktive Strategie, indem wir bestehende Marktbeziehungen stärken und neue aufbauen", so Jose Garcia, CEO der Carlisle Management Company. „Anleger, die ursprünglich unter der Prämisse von leicht verfügbarem, billigem Kapital in die Anlageklasse eingestiegen sind, könnten nun gezwungen sein, zu ziemlich reduzierten Preisen auszusteigen. Wir sind davon überzeugt, dass Carlisle auch in Zukunft von den aktuellen und zukünftigen Chancen profitieren kann und angesichts des demografischen Wandels in den USA das Potenzial für ein größeres Angebot hat."

„In Anbetracht der so genannten „Wertkrise", die angesichts der sich ständig verknappenden Geldmenge zweifellos viele private Vermögenswerte betrifft, wenden sich viele institutionelle Anleger Life Settlements als eine der wenigen Quellen für wirklich unkorrelierte Renditen zu", schloss Oleksandra Polishchuk, Chief Marketing Officer von Carlisle.

Carlisle legt derzeit den Absolute Return Fund III auf, der 2021 aufgelegt wird, und hat mit der Kapitalbeschaffung für den Absolute Return Fund IV begonnen, der 2023 aufgelegt werden soll.

Informationen zur Carlisle Management Company

Carlisle wurde 2008 gegründet und ist ein führendes, stark diversifiziertes, weltweit tätiges Investment-Management-Unternehmen. Unsere hochmodernen Einrichtungen und statistischen Modellierungssysteme basieren auf der Erfahrung von mehr als 60 Jahren kombinierter Anlageerfahrung im Bereich alternativer Vermögenswerte. Wir werden von der luxemburgischen Aufsichtsbehörde kontrolliert und unterliegen sowohl auf Ebene der Verwaltungsgesellschaft als auch des Fonds der Kontrolle durch renommierte Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Dies ermöglicht es uns, uns ausschließlich auf die Forderungen der Anleger nach Transparenz und Performance zu konzentrieren, und zwar innerhalb eines regulierten Rahmens, der ein genaues Risikomanagement bei gleichzeitiger Maximierung der Anlagerenditen ermöglicht.

Verwandte Links https://cmclux.com

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1909939/Carlisle_Management_Logo.jpg

SOURCE Carlisle Management Company S.C.A.