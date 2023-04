Die Partnerschaft zwischen Viva Wallet und Elo bringt den herkömmlichen Checkout aus dem Konzept und integriert alle Zahlungen in die mobilen Android-Computer von Elo.

Alle erforderlichen Technologien in einem einzigen, vielseitigen Gerät für alle Transaktionen - egal ob kontaktlos oder Chip & PIN. Die strategische Partnerschaft zwischen Viva Wallet und Elo revolutioniert die europäische Zahlungsverkehrsszene und ermöglicht unkomplizierte Abwicklungen für Unternehmen und flexible Zahlungen überall.

ATHEN, Griechenland, 24. April 2023 /PRNewswire/ -- Die strategische Partnerschaft zwischen Viva Wallet, einer führenden europäischen Cloud-basierten Neobank, und Elo, einem weltweit führenden Anbieter von interaktiven Touch-Lösungen, ist zukunftsweisend für ein neues Zahlungserlebnis im Einzelhandel. Europäische Unternehmen können nun neue Zahlungsmöglichkeiten anbieten, indem sie Chip- und PIN-Zahlungen sowie kontaktlose Zahlungen via Tap-on-Phone akzeptieren, indem sie die hochmoderne integrierte Zahlungsplattform von Viva Wallet für Smart Devices mit den mobilen Computern Elo M50 und M60 Pay in einem mobilen Kassensystem der Enterprise-Klasse kombinieren. Ein Stück Technologie, das intelligente Einzelhandelssoftware und Zahlungsakzeptanz für jede einzelne Transaktion in einen leistungsstarken und robusten Android-Handheld-Computer integriert - überall, jederzeit, nahtlos. Die strategische Partnerschaft zwischen Viva Wallet und Elo, die zusätzliche Omnichannel-Lösungen umfasst, ist bereits in Europa eingeführt worden und soll weltweit, auch in den USA, ausgebaut werden.

Viva Wallet and Elo strategic partnership.

Die Integration der Technologie von Viva Wallet mit den eleganten und robusten All-in-One-Handheld-Lösungen von Elo verwandelt die Verkaufsstellen in das begehrteste Werkzeug für Unternehmen - ein fortschrittliches mobiles oder stationäres Terminal, das als Level 3 zertifiziert ist und über 30 verschiedene Zahlungsmethoden akzeptiert. Darüber hinaus erleichtert das flexible und vielseitige Gerät dank eines leistungsstarken Prozessors und eines optionalen integrierten Barcodescanners das Ticketing, die Bestandsverwaltung, die Lieferverfolgung, die Preiskontrolle und andere Tätigkeiten im Einzelhandel. Mit der optionalen Docking-Station und dem Erweiterungsmodul wird aus der mobilen Lösung ein stationäres Terminal. Diese strategische Partnerschaft führt zu einer größeren Systemkonsolidierung, optimierten Abläufen, verbesserter Sicherheit und einem nahtlosen Kundenerlebnis in verschiedenen Branchen - vom Einzelhandel und Lebensmittelhandel bis hin zu Gastronomie, Unterhaltungsindustrie und Logistik.

Die gemeinsamen Omnichannel-Lösungen von Viva Wallet und Elo verbessern sowohl den Online- als auch den stationären Handel und bieten Unternehmen die Möglichkeit, ihre Abläufe zu optimieren und die Conversion zu steigern. Elo's breites, diversifiziertes Hardware-Portfolio, gestützt auf ein Jahrzehnt unternehmensorientierter Android-Entwicklung und Führung, integriert mit Viva Wallet's hochmoderner "Plug-and-Play"-Zahlungstechnologie gilt für alle Endkunden-Touchpoints.

,,Mit unserem gemeinsamen Fokus auf Innovation und Marktführung sind Elo und Viva Wallet eine perfekte Ergänzung. Wir freuen uns sehr über diese Partnerschaft im Rahmen unseres Independent Hardware Vendor Partnership Program. Viva Wallet ist das erste Unternehmen in Europa, das mit seiner innovativen Softwareplattform Zahlungen auf jedem Smart-Gerät ermöglicht - von mobilen Terminals über Smart Mirrors bis hin zu Self-Checkout-Einheiten. Wir ermöglichen Konsolidierung und weniger Aufwand für alle Unternehmen, die Zahlungen akzeptieren, mit nur einem einzigen Gerät, während wir neue innovative Zahlungsanwendungen in allen Branchen einführen, einschließlich HORECA oder Transit und Tourismus, um nur einige zu nennen. Unser Ziel ist es, reibungslose Omnichannel-Zahlungen für alle und überall zu ermöglichen", erklärt Harry Xenophontos, Director of Global Strategic Partnerships bei Viva Wallet.

,,Wir freuen uns, mit Viva Wallet zusammenzuarbeiten, um Unternehmen die Möglichkeit zu bieten, Zahlungen im Laden oder unterwegs zu akzeptieren - egal wo sich die Kunden befinden", sagte Maarten Bais, Vice President und General Manager EMEA von Elo. "Unser Android-basiertes Portfolio wird von erstklassigen Einzelhandels-, Restaurant- und Produktionsmarken rund um den Globus für Anwendungen von POS, Self-Checkout und Self-Order bis hin zu endlosen Gängen und Automatisierung genutzt. Die Nutzung der innovativen Lösungen von Viva Wallet, die vollständig integrierte Zahlungen beinhalten, bringt allen Kunden erhebliche Vorteile."

