Die Saïd Business School der Universität Oxford arbeitet mit der globalen Plattform für digitale Kompetenzen Simplilearn zusammen, um fünf auf KI fokussierte Fachprogramme für Führungskräfte zu starten

PLANO, Texas, 23. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Simplilearn, das mehr als acht Millionen Lernende in über 150 Ländern hat, hat eine strategische Partnerschaft mit der Saïd Business School, University of Oxford, vereinbart, um fünf hochmoderne Programme für Fachleute weltweit anzubieten. Die Programme konzentrieren sich auf KI-gesteuerte Geschäfts- und Technologieausbildung und vereinen die akademische Exzellenz von Oxford Saïd, als Teil der weltweit führenden Universität (Times Higher Education World University Rankings), mit der internationalen Plattform von Simplilearn.

Die Programme richten sich an Führungskräfte, die sich branchenübergreifend mit der KI-Transformation befassen. Das Portfolio umfasst die Bereiche KI-gesteuerte Entscheidungsfindung, organisatorische Bereitschaft, Cybersicherheit, fortschrittliche Analytik und moderne strategische Finanzen.

Über die Zusammenarbeit sagte Herr Krishna Kumar, Gründer und Geschäftsführer, Simplilearn, :

„Die Partnerschaft mit Oxford Saïd ist ein entscheidender Moment in unserer Mission, den Zugang zu erstklassiger Bildung zu demokratisieren. Das akademische Erbe von Oxford Saïd in Verbindung mit der Fähigkeit unserer Plattform, ansprechende Live-Lerninhalte in großem Umfang zu vermitteln, eröffnet Fachleuten auf der ganzen Welt große Chancen."

„Künstliche Intelligenz verändert ganze Branchen und Führungskräfte müssen sowohl strategisch denken als auch über technische Kenntnisse verfügen – genau das bietet diese Partnerschaft. Es ist uns eine Ehre, Programme zu entwickeln, die Karrieren verändern und Führungskräfte für unsere digitale Welt fit machen."

Caroline Williams, Geschäftsführerin von Oxford Saïd Online, erklärte: „Simplilearn ist ein geschätzter Partner bei der Vorbereitung der nächsten Generation von Führungskräften. Durch diese Zusammenarbeit können wir die Forschung und das Fachwissen von Oxford Saïd auf Fachleute ausdehnen, die inmitten des raschen technologischen Wandels eine selbstbewusste Führung anstreben. Unsere Programme kombinieren strategische Rahmenbedingungen, KI-Kompetenz, akademische Strenge und praktische, sofort anwendbare Tools, die für anspruchsvolle Karrieren entwickelt wurden. Gemeinsam machen wir die Erkenntnisse von Oxford Saïd über die bewährte, qualitativ hochwertige Lernplattform von Simplilearn für wachstumsorientierte Fachkräfte weltweit zugänglich."

Einem kürzlich veröffentlichten Branchenbericht zufolge geben 62 % der Unternehmensleiter der KI-Integration Vorrang vor traditionellen Zielen wie Umsatzwachstum und Kostensenkung. Vielen fehlen jedoch die Rahmenbedingungen und das Fachwissen, um sie wirksam umzusetzen. Diese Programme befassen sich mit den kritischen Qualifikationslücken, mit denen Fachleute konfrontiert sind, die ihre Organisationen auf eine effektive und verantwortungsvolle KI-Integration vorbereiten.

Diese Programme von Oxford Saïd werden im Rahmen einer umfassenden Lernerfahrung angeboten, die reichhaltige Inhalte wie Lesematerialien, Fallstudien, Videos, Podcasts und Bewertungen mit exklusiven Meisterklassen der Oxford Saïd-Fakultät in festgelegten Abständen kombiniert.

Oxford Saïd wurde vor 30 Jahren gegründet und verfolgt die Philosophie, „Menschen zu transformieren, die Unternehmen transformieren, die wiederum die Welt transformieren". Es hat sich durch die Entwicklung von Branchenführern, die einen sinnvollen Wandel vorantreiben, weltweite Anerkennung erworben. Durch diese Partnerschaft erhalten Fachleute auf der ganzen Welt Zugang zu den Fähigkeiten, die sie brauchen, und zwar genau dann, wenn sie sie brauchen, ohne ihre berufliche Tätigkeit aufgeben zu müssen.

Teilnehmer, die diese Programme abschließen, erhalten den Status „Elumni", ein Zertifikat der Universität Oxford und Zugang zum wachsenden globalen Netzwerk von Oxford Saïd mit mehr als 50.000 Führungskräften, der „Elumni"-Community, sowie den damit verbundenen Ressourcen.

Die Programme werden auf der Plattform von Simplilearn angeboten und umfassen den umfassenden Lehrplan von Oxford Saïd sowie regelmäßige Masterclasses der Fakultät von Oxford. Dieses flexible Format ermöglicht es vielbeschäftigten Fachleuten, in ihrem eigenen Tempo zu lernen und gleichzeitig von erstklassigen Inhalten und der Vordenkerrolle von Oxford zu profitieren. Die Lernenden profitieren außerdem von der bewährten Infrastruktur von Simplilearn, einschließlich 24/7-Support und einer globalen professionellen Community.

Informationen zu Simplilearn

Simplilearn, ein Portfoliounternehmen von Blackstone, wurde 2010 gegründet und hat seinen Sitz in Plano, Texas, und Bangalore, Indien. Simplilearn ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der digitalen Weiterbildung, das Lernenden auf der ganzen Welt Zugang zu erstklassigen Schulungen bietet. Simplilearn bietet jeden Monat mehr als 1.500 Live-Kurse in mehr als 150 Ländern an und erreicht damit mehr als 8 Millionen Lernende auf der ganzen Welt. Die Programme werden in Zusammenarbeit mit weltweit anerkannten Universitäten, Spitzenunternehmen und führenden Branchenverbänden entwickelt und in Form von Live-Online-Kursen mit führenden Branchenexperten, gefragten Ausbildern und globalen Führungskräften durchgeführt. Von Studierenden und Berufseinsteigern bis hin zu Managern, Führungskräften, kleinen Unternehmen und großen Konzernen – die rollenbasierten, kompetenzorientierten, branchenweit anerkannten und global relevanten Schulungsprogramme von Simplilearn sind ideale Weiterbildungslösungen für vielfältige Karriere- oder Geschäftsziele.

Informationen zu Oxford Saïd Online

Oxford Saïd Online bietet Lernenden weltweit die akademische Exzellenz der Saïd Business School der Universität Oxford durch hochwirksame digitale Bildung. Das Programm wurde im Jahr 2022 eingeführt und bietet anspruchsvolle, praxisorientierte Kurse, die von der Fakultät der Oxford Saïd Business School entwickelt und von einem engagierten Online-Lernteam unterstützt werden.

Die Programme kombinieren forschungsbasierte Erkenntnisse, interaktives Lerndesign und globale Peer-Netzwerke, um Fachleute bei der Bewältigung realer Herausforderungen in Bereichen wie Führung, Nachhaltigkeit, Finanzen, Fintech, KI und digitale Transformation zu unterstützen. Durch Partnerschaften mit führenden Institutionen und Plattformen vergrößert Oxford Saïd Online die Reichweite von Oxford Saïd und unterstützt Lernende auf der ganzen Welt dabei, Wissen in eine sinnvolle Wirkung umzusetzen.

Die Saïd Business School an der University of Oxford ist eine dynamische und innovative Wirtschaftshochschule, eingebettet in eine 900 Jahre alte, weltweit führende Universität. Oxford Saïd entwickelt Programme und Ideen, die eine globale Wirkung und Reichweite haben. Sie bildet Führungskräfte, Entscheidungsträger und Innovatoren in allen Branchen und Sektoren aus. Die bahnbrechende Forschung und die außergewöhnliche Lehre der Universität transformiert Menschen, die wiederum Unternehmen transformieren, die wiederum die Welt transformieren. Oxford Saïd schafft Wirkung von innen.

