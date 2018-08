Die Stars Group gibt Geschäftsergebnisse des zweiten Quartals 2018 bekannt

TORONTO, Aug. 15 2018 /PRNewswire/ -- Die Stars Group Inc. (NASDAQ: TSG) (TSX: TSGI) gab heute ihr Finanzergebnis für das zweite Quartal mit Ende 30. Juni 2018 bekannt, aktualisierte seine Finanzprognosen für das Gesamtjahr 2018 und lieferte einige weitere Höhepunkte und Neuigkeiten. Solange nicht anders angegeben, sind alle Beträge in US-Dollar ($) notiert.

„Das Quartalsergebnis der Stars Group setzt unsere organische Wachstumskurve im internationalen Geschäft fort und zeigt den Beitrag unserer australischen Akquisitionen", sagte Rafi Ashkenazi, CEO der Stars Group. „Wir haben unsere Produkte und das Benutzererlebnis quer durch alle Vertikalen kontinuierlich verbessert und setzen unsere Crossselling-Strategie konsequent um."

„Die stetige Erweiterung unseres Angebots bei Sportwetten und Casinoprodukten sowie unsere 2018 getätigten Akquisitionen haben unser Geschäft transformiert. Wie haben damit erfolgreich unser Fundament gestärkt und unsere konsolidierte Ertragsbasis diversifiziert, die sich heute gleichmäßig auf die Vertikalen verteilt und ungefähr zu 75 % lokal reguliert oder besteuert ist", sagte Ashkenazi.

„Jetzt konzentrieren wir uns auf die nächste Phase unserer Transformation: Integration", stellt Ashkenazi abschließend fest. „Dieser Prozess wird mit Augenmaß in mehreren Phasen durchgeführt. Am Ende wollen wir in den weltgrößten regulierten Märkten eine Führungsposition einnehmen, aber gleichzeitig auch die Stärken unserer kombinierten Plattform ausschöpfen, um neue Perspektiven und Märkte zu erschließen."

Konsolidierte Finanzübersicht zweites Quartal 2018 Drei Monate zum Ende 30. Juni Sechs Monate zum Ende 30. Juni Angaben in Tausend US-Dollar (mit Ausnahme von Prozentangaben und Beträgen je Aktie) 2018 2017 Prozentuale



Veränderung 2018 2017 Prozentuale



Veränderung Gesamtumsatz 411.512 305.305 34,8 % 804.403 622.625 29,2 % Bruttogewinn 327.875 252.637 29,8 % 640.502 507.496 26,2 % Betriebsergebnis 1.064 105.517 (99,0 %) 114.930 216.403 (46,9 %) (Verlust) Gewinn, netto (154.824) 70.483 (319,7 %) (80.463) 136.236 (159,1 %) Bereinigter Nettogewinn ¹ 131.023 114.028 14,9 % 269.785 227.396 18,6 % Bereinigtes EBITDA ¹ 168.270 146.539 14,8 % 343.292 297.540 15,4 % Bereinigte EBITDA-Marge ¹ 40,9 % 48,0 % (14,8 %) 42,7 % 47,8 % (10,7 %) Verwässerter (Verlust) Gewinn je Stammaktie ($/Aktie) (1,01) 0,35 (388,6 %) (0,52) 0,67 (177,2 %) Bereinigter verwässerter Nettogewinn je Aktie ($/Aktie) ¹ 0,60 0,56 7,1 % 1,27 1,13 12,7 % Netto-Cashflow aus Geschäftstätigkeiten 164.011 130.426 25,8 % 296.080 225.973 31,0 % Freier Cashflow ¹ 84.856 94.857 (10,5 %) 167.115 159.722 4,6 % ____________________________________



1 Nicht-IFRS-Kennzahl. Wichtige Informationen über die Nicht-IFRS-Kennzahlen der Stars Group siehe unten unter „Nicht-IFRS-Kennzahlen" und die Tabellen unter „Abgleich von Nicht-IFRS-Kennzahlen mit nächsten IFRS-Kennzahlen".

Finanzübersicht zweites Quartal 2018 nach Segment International Drei Monate zum Ende 30. Juni Sechs Monate zum Ende 30. Juni Angaben in Tausend US-Dollar (sofern nicht anderweitig ausgewiesen) 2018 2017 Prozentuale



Veränderung 2018 2017 Prozentuale



Veränderung Einsätze 248.572 144.352 72,2 % 471.557 287.448 64,0 % Wett-Nettogewinnspanne (%) 7,9 % 6,1 % 29,0 % 7,7 % 5,5 % 39,7 % Umsatz Poker 216.986 202.897 6,9 % 462.861 421.559 9,8 % Glücksspiel 101.941 80.726 26,3 % 208.651 160.488 30,0 % Wetten 19.635 8.836 122,2 % 36.321 15.853 129,1 % Sonstiges 11.673 12.846 (9,1 %) 24.169 24.725 (2,2 %) Gesamtumsatz 350.235 305.305 14,7 % 732.002 622.625 17,6 % Bruttogewinn 281.076 252.637 11,3 % 586.131 507.496 15,5 % Bruttogewinnspanne (%) 80,3 % 82,7 % (3,0 %) 80,1 % 81,5 % (1,8 %) Allgemein und Verwaltung 105.257 104.208 1,0 % 208.581 190.338 9,6 % Vertrieb und Marketing 42.255 31.302 35,0 % 87.226 65.290 33,6 % Forschung und Entwicklung 8.358 5.383 55,3 % 16.176 12.483 29,6 % Betriebsergebnis 125.206 111.744 12,0 % 274.148 239.385 14,5 % Bereinigtes EBITDA ¹ 164.317 145.828 12,7 % 350.796 307.386 14,1 % Bereinigte EBITDA-Marge (%) ¹ 46,9 % 47,8 % (1,8 %) 47,9 % 49,4 % (2,9 %)

Australien Drei Monate zum Ende 30. Juni Sechs Monate zum Ende 30. Juni Angaben in Tausend US-Dollar (sofern nicht anderweitig ausgewiesen) 2018 2017 Prozentuale



Veränderung 2018 2017 Prozentuale



Veränderung Einsätze 710.269 — 100,0 % 867.726 — 100,0 % Wett-Nettogewinnspanne (%) 8,6 % — 100,0 % 8,3 % — 100,0 % Umsatz Wetten 61.277 — 100,0 % 72.401 — 100,0 % Gesamtumsatz 61.277 — 100,0 % 72.401 — 100,0 % Bruttogewinn 46.799 — 100,0 % 54.371 — 100,0 % Bruttogewinnspanne (%) 76,4 % — 100,0 % 75,1 % — 100,0 % Allgemein und Verwaltung 40.288 — 100,0 % 44.562 — 100,0 % Vertrieb und Marketing 12.262 — 100,0 % 16.472 — 100,0 % Forschung und Entwicklung 768 — 100,0 % 984 — 100,0 % Operativer Verlust (6.519) — (100,0 %) (7.647) — (100,0 %) Bereinigtes EBITDA ¹ 13.471 — 100,0 % 12.625 — 100,0 % Bereinigte EBITDA-Marge (%) ¹ 22,0 % — 100,0 % 17,4 % — 100,0 % 1 Nicht-IFRS-Kennzahl. Wichtige Informationen über die Nicht-IFRS-Kennzahlen der Stars Group siehe unten unter „Nicht-IFRS-Kennzahlen" und die Tabellen unter „Abgleich von Nicht-IFRS-Kennzahlen mit nächsten IFRS-Kennzahlen".

In Anbetracht der zuvor angekündigten australischen Akquisitionen und in Erwartung der zukünftigen Integration von Sky Betting & Gaming und der potenziellen zukünftigen geografischen Expansion hat die Stars Group die Zusammenstellung ihrer Berichtsegmente und die Ausweisung ihrer Betriebsergebnisse wie oben ausgeführt angepasst. Die Stars Group ist der Ansicht, dass diese neue Darstellung die derzeitige und erwartete Führungs- und operative Struktur besser abbildet. Bislang hatte die Stars Group ein Berichtsegment (Glücksspiel) mit zwei Kern-Geschäftslinien: Echtgeld-Online-Poker und kombiniertes Echtgeld-Online-Casino und Sportwetten. Angesichts des Zeitpunkts der letzten Akquisitionen wird jetzt in zwei Berichtsegment unterteilt: International und Australien. Je nach Fall gibt es vier Kern-Geschäftslinien: Poker, Glücksspiel, Wetten und Sonstiges. Das Segment „International" beinhaltet derzeit das operative Geschäft des Bestandsgeschäfts der Stars Group vor den australischen Akquisitionen und der Übernahme von Sky Betting & Gaming; das Segment „Australien" beinhaltet derzeit das operative Geschäft von CrownBet und William Hill Australia.

Zweites Quartal 2018 und nachfolgende finanzielle Eckdaten

- Konsolidierter Gesamtumsatz – der Quartalsumsatz stieg gegenüber dem Vorjahr um 34,8 %. Unter Ausschluss der Auswirkungen von Wechselkursschwankungen wäre der Quartalsumsatz um 30,7 % gestiegen. Die Umsätze aus Echtgeld-Online-Poker, Glücksspiel und Wetten machten jeweils 52,7 %, 24,8 % und 19,7 % des Quartalsumsatzes aus.

- Konsolidiertes bereinigtes EBITDA und konsolidierte bereinigte EBITDA-Marge – das bereinigte EBITDA für das Quartal stieg gegenüber dem Vorjahr um 14,8 %; Hauptgrund hierfür war ein höherer Bruttogewinn aus dem organischen Wachstum des Segments „International". Die bereinigte EBITDA-Marge für das Quartal ging gegenüber dem Vorjahr um 14,8 % zurück; Hauptgrund hierfür waren höhere Beiträge der Vertikalen „Wetten" in den Segmenten „International" und „Australien".

- Umsätze aus dem Pokergeschäft – International– die Umsätze aus dem Pokergeschäft beliefen sich auf 217,0 Mio. $, ein Wachstum gegenüber dem Vorjahr um ca. 6,9 %. Unter Ausschluss der Auswirkungen von Wechselkursschwankungen wäre der Quartalsumsatz aus dem Pokergeschäft um 3,8 % gestiegen. Hauptgrund hierfür waren die weiterhin positive Wirkung des Treueprogramms Stars Rewards, Wechselkursschwankungen sowie die Einführung von „Shared-Poker-Liquidity" (Zusammenlegung des Spielerpools) in Frankreich und Spanien im ersten Quartal und in Portugal im zweiten Quartal. Aufgewogen wurde dies unter anderem durch die Einstellung des Betriebs in Australien im September 2017 und in Kolumbien im Juli 2017 sowie anhaltend negative operative Rahmenbedingungen in Polen aufgrund bestimmter vorausgegangener regulatorischer Veränderungen in dieser Gerichtsbarkeit.

- Umsätze aus dem Glücksspielgeschäft – International– die Umsätze aus dem Glücksspielgeschäft beliefen sich auf 101,9 Mio. $, ein Wachstum gegenüber dem Vorjahr um 26,3 %. Unter Ausschluss der Auswirkungen von Wechselkursschwankungen wäre der Quartalsumsatz aus dem Glücksspielgeschäft um 21,0 % gestiegen. Hauptgrund für diesen Anstieg waren Verbesserungen von Produkten und Inhalten bei PokerStars Casino, einschließlich der Einführung von mehr als 150 neuen Casino-Glücksspielen seit Jahresbeginn, Wechselkursschwankungen und der Einführung von PokerStars Casino in bestimmten Märkten. Teilweise aufgewogen wurde dies unter anderem durch anhaltend negative operative Rahmenbedingungen in Polen aufgrund bestimmter vorausgegangener regulatorischer Veränderungen in dieser Gerichtsbarkeit.

- Umsätze aus dem Wettgeschäft – International– die Umsätze aus dem Wettgeschäft beliefen sich auf 19,6 Mio. $, ein Wachstum gegenüber dem Vorjahr um 122,2 %. Unter Ausschluss der Auswirkungen von Wechselkursschwankungen wäre der Quartalsumsatz aus dem Wettgeschäft um 106,1 % gestiegen. Hauptgrund für dieses Wachstum waren gestiegene Einsätze und eine höhere Wett-Nettogewinnspanne. Dieses Wachstum stützte sich in erster Linie auf eine erhöhte Wettaktivität aufgrund von Verbesserungen von Produkten und Inhalten bei BetStars, die Einführung von BetStars in bestimmten Märkten und den FIFA World Cup 2018.

- Konsolidierte Schulden und liquide Mittel – der gesamte geschuldete kapitalisierte Betrag an ausstehenden langfristigen Verbindlichkeiten am Ende des Quartals belief sich auf 2,73 Mrd. $ mit einem durchschnittlichen gewichteten Zinssatz von 4,9 %. Die Stars Group beendete das zweite Quartal 2018 mit einer operativen Liquidität von ungefähr 1,05 Mrd. $ in den Büchern. Nach Ende des Quartals schloss die Stars Group die Akquisition von Sky Betting & Gaming ab, wodurch sich der Schuldenstand erhöhte.

Zweites Quartal 2018 und nachfolgende operative Eckdaten

- QAUs (vierteljährliche aktive einzigartige Echtgeld-Kunden) – International – mit 2,02 Millionen gingen die QAUs im Jahresvergleich um 5,2 % zurück. Hauptgrund für den Rückgang war die fortgesetzte Strategie der Stars Group, sich auf hochwertige Kunden zu konzentrieren (primär Hobbyspieler), die Einstellung des Online-Poker-Geschäfts in Australien und Kolumbien sowie ein schlechteres Marktumfeld in Polen. Aufgewogen wurde dies durch das Wachstum und die Expansion des Angebots bei Sportwetten und Casinoprodukten. Ungefähr 1,86 Millionen solcher QAUs spielten während des Quartals Online-Poker, ein Rückgang um ca. 7,3 % gegenüber dem Vorjahr. Ungefähr 0,6 Millionen QAUs nutzten die Online-Casinoprodukte der Stars Group, eine Steigerung um 11,4 % gegenüber dem Vorjahr. Die Stars Group zählte mit BetStars ungefähr 0,2 Millionen QAUs, eine Steigerung um 78,3 % gegenüber dem Vorjahr.

- Vierteljährlicher Nettoertrag (QNY) – International – der QNY belief sich auf 167 $, eine Steigerung um 21,9 % gegenüber dem Vorjahr. Unter Ausschluss der Auswirkungen von Wechselkursschwankungen lag der QNY bei 161 $, eine Steigerung um 17,5 % gegenüber dem Vorjahr. QNY ist eine Nicht-IFRS-Kennzahl.

- Nettoeinzahlungen – International – die Nettoeinzahlungen beliefen sich auf 322 Mio. $, eine Steigerung um 19,3 % gegenüber dem Vorjahr. Hauptgrund für die Steigerung war die Implementierung des Treueprogramms Stars Rewards und der fortgesetzte Fokus auf hochwertige Kunden (primär Hobbyspieler), Wechselkursschwankungen sowie die fortlaufende Entwicklung des Angebots bei Sportwetten und Casinoprodukten.

- Einsätze und Wett-Nettogewinnspanne – International – die Einsätze beliefen sich auf 248,6 Mio. $, eine Steigerung um 72,2 % gegenüber dem Vorjahr. Die Wett-Nettogewinnspanne betrug 7,9 %, eine Steigerung von 1,8 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr. Hauptgrund für den besseren Quartalserfolg waren Verbesserungen von Produkten und Inhalten bei BetStars mit inkrementellem Anstieg der QAUs, die Einführung von BetStars in bestimmten neuen Märkten sowie die Fußball-Weltmeisterschaft.

- CrownBet und William Hill Australia – am 24. April 2018 erhöhte die Stars Group ihre Eigenkapitalbeteiligung an CrownBet von 62 % auf 80 %, und CrownBet übernahm William Hill Australia. Der aggregierte, vereinbarte Kaufpreis für diese Transaktionen betrug 435 Mio. $ (inklusive 117,7 Mio. $ für die Akquisition der zuvor angekündigten Eigenkapitalbeteiligung von 62 % an CrownBet im Februar 2017), der in einer Kombination aus Bargeld und der Ausgabe von etwa 3,1 Millionen neu ausgegebenen Stammaktien bezahlt wurde. Im Rahmen des Erwerbs der zusätzlichen Eigenkapitalbeteiligung von 18 % an CrownBet hat die Geschäftsleitung von CrownBet Anspruch auf eine Zusatzausschüttung von bis zu 182 Mio. $ in 2020, vorbehaltlich bestimmter Leistungsziele und je nach Ermessen der Stars Group zahlbar in bar, zusätzlichen Stammaktien oder einer Kombination.

- Sportwetten USA – am 14. Mai 2018 erklärte der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten das fast 30-jährige Verbot von Sportwetten unter dem Professional and Amateur Sports Protection Act der Bundesregierung für verfassungswidrig. Die Stars Group ist der Ansicht, dass die Entscheidung des Gerichts für die Regulierung von Sportwetten in den Vereinigten Staaten wichtige Signalwirkung hat und das Unternehmen gut aufgestellt ist, um aus sich entwickelnden neuen Geschäfts- und Marktchancen Kapital zu schlagen. Derzeit sind Sportwetten in mehr als 20 Bundesstaaten gesetzlich reguliert oder wurden Gesetze zur Legalisierung oder Untersuchung von Sportwetten auf den Weg gebracht. Am 2. August 2018 erklärten die Stars Group und Resorts Casino Hotel die Vertiefung ihrer Partnerschaft im regulierten Online-Glücksspielmarkt von New Jersey, um neben dem bestehenden Online-Poker- und -Casinoangebot unter der Marke PokerStarsNJ auch Online- und mobile Sportwetten unter der Marke BetStars anzubieten. Am 10. August 2018 verkündeten die Stars Group und Mount Airy Casino Resort eine Partnerschaft, um in den Markt für Online-Sportwetten und -Glücksspiel in Pennsylvania einzutreten. Diese sieht vor, dass die Stars Group Kunden in Pennsylvania ihre Produkte für Online-Poker, -Casino (einschließlich Spielautomaten und Spieltischen) und -Sportwetten anbietet.

- Sky Betting & Gaming – am 10. Juli 2018 schloss die Stars Group die Akquisition von Sky Betting & Gaming ab. Der aggregierte, vereinbarte Kaufpreis für diese Transaktion betrug 4,7 Mrd. $, von denen 3,6 Mrd. $ in bar und der Restbetrag über die Ausgabe von ungefähr 37,9 Millionen neu ausgegebenen Stammaktien bezahlt wurde. Um den Bargeldanteil des Kaufpreises zu finanzieren, die bestehenden Fristdarlehen mit erstrangigem Pfandrecht zurückzuzahlen und die bestehenden langfristigen Verbindlichkeiten von Sky Betting & Gaming zurückzuzahlen, schöpfte die Stars Group aus ihren Barmitteln und mobilisierte 4,567 Mrd. $ an Fristdarlehen mit erstrangigem Pfandrecht, 1,00 Mrd. $ an vorrangigen Anleihen und 621,8 Mio. $ an Nettoerlösen (vor Aufwendungen und exklusive der Mehrzuteilungsoption, die Ende Juli von den Emissionsbanken voll ausgeübt wurde) aus der Ausgabe von zusätzlichen Stammaktien im Rahmen einer Public-Equity-Offerte. Darüber hinaus schloss die Stars Group eine revolvierende Kreditfazilität in Höhe von 700,0 Mio. $ ab, von der sie zum Abschluss der Akquisition 100,0 Mio. $ abgerufen hatte.

- Vorzugsaktien – am 18. Juli 2018 schloss die Stars Group die zuvor angekündigte obligatorische Umwandlung aller ihrer zu diesem Datum ausgegebenen und im Umlauf befindlichen wandelbaren Vorzugsaktien ab und gab an die entsprechenden Inhaber ungefähr 52 Millionen Stammaktien aus.

Ganzjahresprognose 2018

- Ganzjahresprognose – die Stars Group aktualisiert ihre Margen für die Ganzjahresprognose 2018 auf konsolidierter Basis, um den erwarteten anteiligen Jahresbeiträgen aus den australischen Akquisitionen und der Akquisition von Sky Betting & Gaming und den Auswirkungen von Änderungen der Kapitalstruktur der Stars Group infolge solcher Akquisitionen Rechnung zu tragen, einschließlich eines Anstiegs der ausstehenden langfristigen Verbindlichkeiten der Stars Group und der Zahl der ausgegebenen und in Umlauf befindlichen Stammaktien:

Umsatz zwischen 1,995 Mrd. $ und 2,145 Mrd. $ (bisher zwischen 1,390 Mrd. $ und 1,470 Mrd. $);

zwischen 1,995 Mrd. $ und 2,145 Mrd. $ (bisher zwischen 1,390 Mrd. $ und 1,470 Mrd. $); Bereinigtes EBITDA zwischen 755 Mio. $ und 810 Mio. $ (bisher zwischen 625 Mio. $ und 650 Mio. $);

zwischen 755 Mio. $ und 810 Mio. $ (bisher zwischen 625 Mio. $ und 650 Mio. $); Bereinigter Nettogewinn zwischen 485 Mio. $ und 545 Mio. $ (bisher zwischen 487 Mio. $ und 512 Mio. $);

zwischen 485 Mio. $ und 545 Mio. $ (bisher zwischen 487 Mio. $ und 512 Mio. $); Bereinigter verwässerter Nettogewinn je Aktie zwischen 1,99 $ und 2,22 $ (bisher zwischen 2,33 $ und 2,471 $); und

zwischen 1,99 $ und 2,22 $ (bisher zwischen 2,33 $ und 2,471 $); und Kapitalaufwand zwischen 110 Mio. $ und 150 Mio. $.

Diese nicht geprüften erwarteten Ergebnisse geben die Ansicht der Geschäftsführung zu aktuellen und zukünftigen Markt- und Geschäftsbedingungen wieder, einschließlich der Annahme von (i) einer erwarteten Wett-Nettogewinnspanne zwischen 8,0 % und 10,5 %, (ii) andauernden negativen operativen Rahmenbedingungen in Polen sowie potenziellen negativen operativen Rahmenbedingungen in Russland infolge vorausgegangener regulatorischer Veränderungen, einschließlich Beschränkungen der Zahlungsabwicklung; (iii) keinen weiteren wesentlichen Regulierungsereignissen oder Investitionen in Zusammenhang mit dem Eintritt in neue Märkte, (iv) keinen Auswirkungen des Werbeverbots für Glücksspiel in Italien sowie (v) keinen wesentlichen Währungskursschwankungen, insbesondere gegenüber dem Euro, dem britischen Pfund Sterling und dem australischen Dollar. Eine solche Prognose basiert außerdem auf einem Währungskurs von US-Dollar zu Euro von 1,17 zu 1,00 (bisher 1,20 bis 1,00), einem Währungskurs von britischem Pfund Sterling zu US-Dollar von 1,32 zu 1,00 und einem Währungskurs von australischem Dollar zu US-Dollar von 0,74 zu 1,00, verwässerten Aktien zwischen 241.000.000 und 243.000.000 für das jeweils obere und unter Ende des Bereichs des bereinigten verwässerten Nettogewinns je Aktie (bisher zwischen 207.000.000 und 209.000.000) sowie bestimmte Annahmen für die Buchhaltung.

Der Kapitalaufwand beinhaltet die geschätzten Ausgaben für immaterielle Vermögenswerte, Sachanlagen und bestimmte Entwicklungskosten.

Finanzberichte, Lagebericht und Analyse sowie weitere Informationen

Der nicht geprüfte vorläufige kondensierte konsolidierte Finanzbericht der Stars Group für die drei und sechs Monate mit Ende 30. Juni 2018 (der „Geschäftsbericht Q2 2018"), Lagebericht und Analyse dazu („LuA Q2 2018") sowie weitere Informationen bezüglich der Stars Group und ihrem Geschäft sind verfügbar auf SEDAR unter www.sedar.com, auf Edgar unter www.sec.gov und der Website der Stars Group auf www.starsgroup.com. Die Finanzdaten in dieser Pressemitteilung basieren auf dem Geschäftsbericht Q2 2018.

Neben Pressemitteilungen, eingereichten Wertpapierunterlagen sowie öffentlichen Telefonkonferenzen und Webcasts beabsichtigt die Stars Group, die Seite Investorenbeziehungen ihrer Website dafür zu verwenden, ihren Investoren und anderen wesentliche Informationen mitzuteilen und Offenlegungsverpflichtungen nach geltenden Wertpapiergesetzen nachzukommen. Entsprechend sollten Investoren und andere neben den Pressemitteilungen, eingereichten Wertpapierunterlagen sowie öffentlichen Telefonkonferenzen und Webcasts der Stars Group die Website beobachten. Diese Liste kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.

Telefonkonferenz und Webcast

Die Stars Group wird heute, am 13. August 2018 um 8.30 Uhr ET (MEZ -6) eine Telefonkonferenz abhalten, um ihr Finanzergebnis für das zweite Quartal mit Ende Juni 2018 sowie damit verbundene Angelegenheiten zu besprechen. Wenn Sie an der Telekonferenz teilnehmen möchten, wählen Sie bitte zehn Minuten vor dem geplanten Gesprächsbeginn die Rufnummer +1-877-451-6152 oder +1 201-389-0879. Die Aufzeichnung der Telefonkonferenz kann zwei Stunden später unter der Rufnummer +1 844-512-2921 oder +1 412-317-6671 angehört werden. Die Konferenz-ID-Nummer lautet 13682288. Sie können über den folgenden Link auf den Webcast zugreifen: http://public.viavid.com/index.php?id=130894

Abgleich von Nicht-IFRS-Kennzahlen mit nächsten IFRS-Kennzahlen

Die folgende Tabelle präsentiert einen Abgleich von bereinigtem EBITDA, bereinigtem Nettogewinn und bereinigtem verwässertem Nettogewinn je Aktie mit Nettogewinn (-verlust), was die nächste IFRS-Kennzahl ist:

Drei Monate zum Ende 30. Juni 2018 Angaben in Tausend US-Dollar (mit Ausnahme der Beträge je Aktie) International Australien Konzern Konsolidiert Gewinn (Verlust), netto 126.274 (6.519) (274.579) (154.824) Ertragssteuerrückzahlung — — 3.404 3.404 Finanzierungskosten, netto — — (160.360) (160.360) Nettogewinn von verbundenen Unternehmen 1.068 — — 1.068 Operativer Gewinn (Verlust) 125.206 (6.519) (117.623) 1.064 Wertminderungen und Abschreibungen 35.987 8.588 10 44.585 Folgendes addieren (subtrahieren): Akquisitionsbedingte Kosten und geschäftsabhängige Termingeschäfte — — 95.627 95.627 Aktienbasierte Vergütung — — 3.265 3.265 (Gewinn) Verlust aus Investitionen und verbundenen Unternehmen (270) 5 — (265) Wertminderung von immateriellen Vermögenswerten und zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten 958 — — 958 Sonstige Kosten 2.436 11.397 9.203 23.036 Summe bereinigte Positionen 3.124 11.402 108.095 122.621 Bereinigtes EBITDA 164.317 13.471 (9.518) 168.270 Sechs Monate zum Ende 30. Juni 2018 Angaben in Tausend US-Dollar (mit Ausnahme der Beträge je Aktie) International Australien Konzern Konsolidiert Gewinn (Verlust), netto 275.216 (7.647) (348.032) (80.463) Ertragssteuerrückzahlung — — 2.249 2.249 Finanzierungskosten, netto — — (198.710) (198.710) Nettogewinn von verbundenen Unternehmen 1.068 — — 1.068 Operativer Gewinn (Verlust) 274.148 (7.647) (151.571) 114.930 Wertminderungen und Abschreibungen 73.956 9.868 19 83.843 Folgendes addieren (subtrahieren): Akquisitionsbedingte Kosten und geschäftsabhängige Termingeschäfte — — 110.818 110.818 Aktienbasierte Vergütung — — 5.649 5.649 Verlust aus Investitionen und verbundenen Unternehmen 247 — — 247 Wertminderung von immateriellen Vermögenswerten und zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten 1.074 — — 1.074 Sonstige Kosten 1.371 10.404 14.956 26.731 Summe bereinigte Positionen 2.692 10.404 131.423 144.519 Bereinigtes EBITDA 350.796 12.625 (20.129) 343.292

Drei Monate zum Ende 30. Juni 2017 Angaben in Tausend US-Dollar (mit Ausnahme der Beträge je Aktie) International Australien Konzern Konsolidiert Gewinn (Verlust), netto 111.744 — (41.261) 70.483 Ertragssteuerrückzahlung — — 4.018 4.018 Finanzierungskosten, netto — — (39.052) (39.052) Operativer Gewinn (Verlust) 111.744 — (6.227) 105.517 Wertminderungen und Abschreibungen 36.530 — 70 36.600 Folgendes addieren (subtrahieren): Aktienbasierte Vergütung — — 2.452 2.452 Gewinn) Verlust aus Investitionen (8.452) — 12.944 4.492 Wertaufholung von immateriellen Vermögenswerten und zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten (629) — — (629) Sonstige Kosten (Einnahmen) 6.635 — (8.528) (1.893) Summe bereinigte Positionen (2.446) — 6.868 4.422 Bereinigtes EBITDA 145.828 — 711 146.539 Sechs Monate zum Ende 30. Juni 2017 Angaben in Tausend US-Dollar (mit Ausnahme der Beträge je Aktie) International Australien Konzern Konsolidiert Gewinn (Verlust), netto 239.385 — (103.149) 136.236 Ertragssteuerrückzahlung — — 1.330 1.330 Finanzierungskosten, netto — — (81.497) (81.497) Operativer Gewinn (Verlust) 239.385 — (22.982) 216.403 Wertminderungen und Abschreibungen 72.188 — 147 72.335 Folgendes addieren (subtrahieren): Aktienbasierte Vergütung — — 4.616 4.616 Gewinn) Verlust aus Investitionen (8.572) — 13.217 4.645 Wertaufholung von immateriellen Vermögenswerten und zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten (5.043) — (2.268) (7.311) Sonstige Kosten (Einnahmen) 9.428 — (2.576) 6.852 Summe bereinigte Positionen (4.187) — 12.989 8.802 Bereinigtes EBITDA 307.386 — (9.846) 297.540

Drei Monate zum Ende 30. Juni Sechs Monate zum Ende 30. Juni Angaben in Tausend US-Dollar (mit Ausnahme der Beträge je Aktie) 2018 2017 2018 2017 (Verlust) Gewinn, netto (154.824) 70.483 (80.463) 136.236 Folgendes addieren (subtrahieren): Aufzinsung 12.726 12.147 24.777 24.940 Verluste durch Schuldentilgung 124.976 — 124.976 — Akquisitionsbedingte Kosten und geschäftsabhängige Termingeschäfte 95.627 — 110.818 — Amortisierung von immateriellen Akquisitions-Vermögenswerten 31.482 31.075 62.858 62.150 Latente Ertragssteuerrückzahlung (4.890) (4.098) (5.814) (4.732) Aktienbasierte Vergütung 3.265 2.452 5.649 4.616 (Gewinn) Verlust aus Investitionen und verbundenen Unternehmen (1.333) 4.491 (821) 4.645 Wertminderung (Wertaufholung) von immateriellen Vermögenswerten und zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten 958 (629) 1.074 (7.311) Sonstige Kosten (Einnahmen) 23.036 (1.893) 26.731 6.852 Bereinigter Nettogewinn 131.023 114.028 269.785 227.396 Bereinigte Nettogewinnbeteiligung der Aktionäre der Stars Group Inc. 129.237 114.028 269.469 227.396 Minderheitsbeteiligungen 1.786 — 316 — — — — — Gewichtete durchschnittliche verwässerte Anzahl von Aktien 215.380.175 203.467.303 212.449.078 201.969.186 Bereinigte verwässerte Nettogewinnbeteiligung je Aktie der Aktionäre der Stars Group Inc 0,60 0,56 1,27 1,13

Die folgende Tabelle präsentiert bestimmte Positionen, die sich in den oberen Abgleichtabellen aus „Sonstige Kosten" zusammensetzen:

Drei Monate zum Ende 30. Juni Sechs Monate zum Ende 30. Juni 2018 2017 2018 2017 Angaben in Tausend US-Dollar x 1000 $ x 1000 $ x 1000 $ x 1000 $ Integrationskosten 11.467 — 11.467 — Finanzaufwand (-ertrag) 4.370 (6.622) 2.049 (9.066) Kündigung von Mitarbeiterverträgen 1.387 682 2.058 2.808 Honorare für AMF und andere Untersuchungen 2.875 2.764 4.659 5.153 Lobbyarbeit (US und Nicht-US) und andere Rechtskosten 2.665 4.598 5.658 9.318 Einmalige Honorare 102 842 553 1.504 Halteprämien 117 615 234 1.230 Verluste durch Abgang von Vermögenswerten 41 202 41 261 Glücksspielsteuer Österreich — (5.000) — (5.000) Kündigung von Verträgen mit verbundenen Unternehmen — — — 407 Sonstiges 12 26 12 237 Sonstige Kosten 23.036 (1.893) 26.731 6.852

Die folgende Tabelle präsentiert einen Abgleich von freiem Cashflow mit Netto-Cashflow aus Geschäftstätigkeiten, was die nächste IFRS-Kennzahl ist:

Drei Monate zum Ende 30. Juni Sechs Monate zum Ende 30. Juni Angaben in Tausend US-Dollar 2018 2017 2018 2017 Netto-Liquiditätszufluss aus Geschäftstätigkeiten 164.011 130.426 296.080 225.973 Passivabewegungen in Zusammenhang mit Kundeneinlagen (14.090) 9.053 (13.901) 25.282 149.921 139.479 282.179 251.255 Kapitalaufwand: Zugänge bei zurückgestellten Entwicklungskosten (9.759) (6.013) (16.190) (10.426) Zugänge bei Sachanlagen (5.676) (1.398) (9.261) (2.254) Zugänge bei immateriellen Vermögenswerten (9.415) (212) (11.842) (919) Zinsaufwand (34.790) (31.017) (66.278) (65.064) Kredittilgung (5.425) (5.982) (11.493) (12.870) Freier Cashflow 84.856 94.857 167.115 159.722

Die Stars Group hat keinen Abgleich der Nicht-IFRS-Kennzahlen mit den nächsten IFRS-Kennzahlen in seiner Finanzprognose für das gesamte Jahr 2018 in dieser Pressemitteilung vorgelegt, einschließlich bereinigtes EBITDA, bereinigter Nettogewinn und bereinigter verwässerter Nettogewinn je Aktie, da bestimmte Abgleichpositionen, die notwendig sind, um solche IRFS-Kennzahlen genau zu prognostizieren (insbesondere der Nettogewinn (-verlust)), aufgrund einer Reihe von Faktoren nicht angemessen prognostiziert werden können, darunter die Variabilität von möglichen Währungsfluktuationen, die sich auf Finanzaufwendungen auswirken, und die Art von anderen einmaligen Kosten (die von Nicht-IFRS-Kennzahlen ausgenommen sind, jedoch im Nettogewinn (-verlust) enthalten sind), sowie die typische Variabilität, die aus der jährlichen Finanzrevision hervorgeht, einschließlich, aber nicht beschränkt auf bestimmte Ertragssteuervorgaben für die Buchhaltung und damit zusammenhängende Angelegenheiten.

Weitere Informationen zu Nicht-IFRS-Kennzahlen der Stars Group finden Sie im Folgenden sowie in der LuA Q2 2018, einschließlich unter den Überschriften „Lagebericht und Analyse", „Beschränkungen von wichtigen Metriken, anderen Daten und Nicht-IFRS-Kennzahlen" und „Wichtige Metriken und Nicht-IFRS-Kennzahlen".

Informationen zu The Stars Group

The Stars Group ist ein Anbieter von technologiebasierten Produkten im globalen Glücksspiel- und interaktiven Unterhaltungsgeschäft. Seine Marken verfügen zusammen über Millionen registrierter Kunden weltweit und sind zusammengenommen führend in den Bereichen Online- und Mobil-Wetten, -Poker, -Kasino und sonstige Glücksspielangebote. The Stars Group ist Inhaberin oder Lizenzgeberin von Glücksspiel- und verwandten Verbraucherunternehmungen und -marken, einschließlich PokerStars, PokerStars Casino, BetStars, Full Tilt, BetEast, Sky Bet, Sky Vegas, Sky Casino, Sky Bingo und Sky Poker sowie Live-Poker-Tour- und Event-Marken, einschließlich PokerStars Players No Limit Hold'em Championship, European Poker Tour, PokerStars Caribbean Adventure, Latin American Poker Tour, Asia Pacific Poker Tour, PokerStars Festival und PokerStars MEGASTACK. The Stars Group ist einer der weltweit meistlizenzierten Online-Glücksspielbetreiber und seine Tochtergesellschaften halten zusammen Lizenzen und Genehmigungen in 19 Gerichtsbarkeiten auf der ganzen Welt, darunter in Europa, Australien und auf dem amerikanischen Kontinent. Die Vision der Stars Group ist es, das beliebteste iGaming-Angebot der Welt zu werden. Dabei will sie ihren Kunden Gewinnmomente liefern.

Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und anwendbarer Wertpapiergesetze, einschließlich, aber nicht beschränkt auf bestimmte finanzielle und betriebliche Erwartungen und Prognosen, wie etwa die Finanzprognose für das gesamte Jahr 2018, sowie bestimmte künftige Betriebs- und Wachstumspläne und -strategien, einschließlich in Bezug auf bestimmte aktuell bekanntgegebene Akquisitionen. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen können (müssen aber nicht unbedingt) an Wörtern wie „antizipieren", „planen", „weiterführen", „schätzen", „erwarten", „kann/können", „wird/werden", „prognostizieren", „vorhersagen", „potenziell", „anvisieren", „beabsichtigen", „könnte/könnten", „würde/würden", „soll/sollen", „glauben", „Ziel", „laufend", „implizieren", „annehmen", „Ziel", „wahrscheinlich" und ähnlichen Verweisen auf die Zukunft bzw. deren Verneinung oder Variationen oder Synonymen dieser Wörter oder vergleichbarer Terminologie und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen sein. Diese Aussagen und Informationen beruhen, mit Ausnahme belegter Tatsachen aus der Vergangenheit, auf den aktuellen Erwartungen der Unternehmensleitung und unterliegen einer Reihe von Risiken, Unsicherheiten und Annahmen, einschließlich von Markt- und wirtschaftlichen Bedingungen, Geschäftsaussichten oder -chancen, Zukunftsplänen und -strategien, Prognosen, technologischer Entwicklungen, erwarteter Ereignisse und ordnungsrechtlicher Änderungen, die sich auf die Stars Group, ihre Tochtergesellschaften sowie ihre jeweiligen Kunden und Branchen auswirken. Obwohl die Stars Group und deren Unternehmensleitung glauben, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen widergespiegelten Erwartungen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung realistisch sind und auf realistischen Annahmen und Schätzungen beruhen, kann es keine Sicherheit geben, dass diese Annahmen oder Schätzungen korrekt sind oder sich diese Erwartungen bewahrheiten. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen unterliegen naturgemäß wesentlichen geschäftlichen, ordnungsrechtlichen, wirtschaftlichen und wettbewerbsbezogenen Risiken, Unsicherheiten und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen aufgeführten oder implizierten Ereignissen unterscheiden. Bestimmte Risiken und Unsicherheiten beinhalten unter anderem und ohne Einschränkung: die stark regulierte Branche, in der die Stars Group geschäftstätig ist; Risiken in Zusammenhang mit interaktiver Unterhaltung und Online- und mobilen Glücksspielen im Allgemeinen; aktuelle und zukünftige Gesetze oder Regulierungen und neue Interpretationen von bestehenden Gesetzen oder Regulierungen oder mögliche Verbote im Hinblick auf interaktive Unterhaltung oder Online-Glücksspiele oder Aktivitäten, die damit im Zusammenhang stehen oder für den Betrieb und das Angebot von Online-Glücksspielen erforderlich sind; mögliche Änderungen am regulatorischen Rahmenwerk für Glücksspiele; rechtliche und regulatorische Anforderungen; das Vermögen, alle geltenden und erforderlichen Lizenzen, Genehmigungen und Zertifizierungen zu erhalten, zu behalten und einzuhalten, um ihr Produktangebot anzubieten, zu betreiben und zu vermarkten, einschließlich damit verbundene Schwierigkeiten oder Verzögerungen; erhebliche Eintrittsbarrieren; Wettbewerb und die Wettbewerbsumgebung in den adressierbaren Märkten und Branchen; die Auswirkung des Unvermögens, zukünftige Akquisitionen abzuschließen oder Unternehmen erfolgreich zu integrieren; die substanzielle Verschuldung der Stars Group erfordert, dass ein erheblicher Teil seines Cashflows auf Schuldenzahlungen verwendet wird; die besicherten Kreditfazilitäten der Stars Group enthalten Verträge und andere Beschränkungen, die die Flexibilität ihres Geschäftsbetriebs einschränken könnte; Risiken im Zusammenhang mit technologischem Fortschritt, einschließlich künstlicher Intelligenz; das Vermögen, sein bestehendes Produktangebot und neue kommerziell tragfähige Produktangebote zu entwickeln und zu verbessern; das Vermögen, Währungsrisiken zu handhaben; das Vermögen, Steuerrisiken und negative Steuerauswirkungen zu handhaben, einschließlich und ohne Beschränkung die Auferlegung neuer oder zusätzlicher Steuern wie etwa Mehrwert- oder Verbrauchssteuern sowie Glücksspielabgaben; die Belastung der Stars Group durch eine höhere Steuerschuld als erwartet; das Risiko von Auslandsbetrieb im Allgemeinen; der Schutz von unternehmenseigener Technologie und geistigen Eigentumsrechten; das Vermögen; Geschäftsführer und anderes qualifiziertes Personal wie wichtige technische, Betriebs- und Marketingmitarbeiter zu rekrutieren und zu behalten; Defekte im Produktangebot; Verluste aufgrund von Betrugsaktivitäten; Wachstumsmanagement; Zuschlagserteilung; mögliche finanzielle Chancen in adressierbaren Märkten und im Hinblick auf einzelne Verträge; das Vermögen der technologischen Infrastruktur, die bestehende Nachfrage zu erfüllen, und die Abhängigkeit von Betreibern von Online- und mobilen Telekommunikationssystemen; Systeme, Netzwerke, Telekommunikation oder Serviceunterbrechungen oder Ausfälle oder Cyberattacken und das Unvermögen, Kundendaten zu schützen, einschließlich personenbezogener und finanzieller Daten; Regulierungen oder Gesetze, die in Bezug auf das Internet und den elektronischen Handel verabschiedet werden oder die sich anderweitig auf die Stars Group in der Gerichtsbarkeiten auswirken, in der sie zurzeit tätig ist oder geschäftstätig zu werden beabsichtigt, insbesondere solche in Bezug auf Online-Glücksspiele oder die sich auf das Vermögen auswirken könnten, eine Online-Produktangebot bereitzustellen, einschließlich und ohne Einschränkung in Bezug auf die Zahlungsverarbeitung; das Vermögen, zusätzliche Finanzierung bzw. eine Refinanzierung zu vernünftigen Bedingungen oder überhaupt zu erhalten bzw. abzuwickeln; Kunden- und Betreibervorlieben und wirtschaftliche Änderungen; die Abhängigkeit von der Akzeptanz des Produktangebots durch die Kunden; Konsolidierung innerhalb der Glücksspielbranche; Prozesskosten und -ergebnisse; die Expansion in bestehenden und neuen Märkten; Beziehungen mit Lieferanten und Distributoren; Naturereignisse; Vertragsbeziehungen von Sky Betting & Gaming oder der Stars Group mit Sky plc und/oder seinen Tochtergesellschaften; Gegenparteirisiken; Versagen von Systemen und Kontrollmechanismen der Stars Group zur Beschränkung des Zugangs zu seinen Produkten; die Abhängigkeit von der Programmplanung und Live-Übertragung von großen Sportveranstaltungen; makroökonomische Konditionen und Trends im Glücksspiel- und Wettgeschäft; Buchmacherrisiken; das Vermögen, erwartete Finanzzuwächse, die Akquisitionen und den Geschäftsstrategien der Stars Group zurechenbar sind, zu realisieren; sowie das Vermögen, alle oder jegliche der erwarteten Synergien und Kosteneinsparungen der Stars Group in Zusammenhang mit Akquisitionen zu realisieren. Weitere Risiken und Unsicherheiten schließen diejenigen ein, sind aber nicht auf sie beschränkt die im jährlichen Informationsblatt der Stars Group für das am 31. Dezember 2017 zu Ende gegangene Jahr, einschließlich unter der Überschrift „Risikofaktoren und Unsicherheiten", im Prospektnachtrag der Stars Group vom 21. Juni 2018 zum Kurzprospekt vom 16. Januar 2018 unter der Überschrift „Risikofaktoren" ausgewiesen sind und in LuA Q2 2018 unter den Überschriften „Risikofaktoren und Unsicherheiten", „Beschränkungen von wichtigen Metriken, anderen Daten und Nicht-IFRS-Kennzahlen" und „Wichtige Metriken und Nicht-IFRS-Kennzahlen" aufgeführt sind. Sie sind jeweils auf SEDAR unter www.sedar.com, auf EDGAR unter www.sec.gov und auf der Website der Stars Group unter www.starsgroup.com verfügbar sowie in anderen Einreichungen, die die Stars Group bei den zuständigen Wertpapierbehörden getätigt hat und künftig tätigen wird. Anleger werden davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu verlassen. Jede zukunftsgerichtete Aussage oder Information ist ausschließlich zum Datum dieser Mitteilung gültig. Außer in den gesetzlich geregelten Fällen lehnt die Stars Group jegliche Verpflichtung ab, irgendwelche zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Nicht-IFRS-Kennzahlen

Diese Pressemitteilung enthält Verweise auf Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen, einschließlich QNY, bereinigtes EBITDA, bereinigte EBITDA-Marge, bereinigter Nettogewinn, bereinigter verwässerter Nettogewinn je Aktie und freier Cashflow. Die Stars Group ist der Ansicht, dass diese Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen Investoren nützliche ergänzende Informationen über das Finanzergebnis des Unternehmens liefern, einen Vergleich von Finanzergebnissen verschiedener Zeiträume ermöglichen, in denen bestimmte Positionen unabhängig vom Finanzergebnis variieren, und mehr Transparenz im Hinblick auf wichtige Metriken bieten, die von der Geschäftsleitung beim Führen ihrer Geschäfte verwendet werden. Auch wenn die Geschäftsführung der Meinung ist, dass diese Finanzkennzahlen wichtig für die Bewertung der Stars Group sind, sollten sie nicht isoliert betrachtet werden oder als überlegen gegenüber Finanzinformationen angesehen werden, die im Einklang mit IFRS erstellt und präsentiert werden. Es sind keine unter IFRS anerkannten Kennzahlen, und sie haben keine standardisierte Bedeutung wie von IFRS vorgeschrieben. Diese Kennzahlen können sich von Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen unterscheiden, die von anderen Unternehmen verwendet werden, was ihre Eignung für Vergleichszwecke einschränkt. Darüber hinaus werden bestimmte dieser Kennzahlen für Jahresvergleichszwecke präsentiert und Investoren sollten beachten, dass der Effekt der Bereinigungen, die hier bereitgestellt werden, einen tatsächlichen Effekt auf das Betriebsergebnis der Stars Group hat. Neben QNY, was im Folgenden unter „Wichtige Metriken und andere Daten" definiert wird, verwendet die Stars Group die folgenden Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen in dieser Pressemitteilung:

Das bereinigte EBITDA bedeutet den Nettogewinn vor Finanzaufwand, Ertragssteueraufwand (-rückzahlung), Wertminderung und Amortisierung, aktienbasierter Vergütung, Restrukturierung, Nettogewinn (-verlust) aus verbundenen und bestimmten anderen Positionen wie in den Abgleichstabellen unter „Abgleich von Nicht-IFRS-Kennzahlen mit nächsten IFRS-Kennzahlen" oben ausgewiesen.

Die bereinigte EBITDA-Marge bedeutet das bereinigte EBITDA als Anteil des Gesamtumsatzes.

Der bereinigte Nettogewinn bedeutet der Nettogewinn vor Aufzinsung, Amortisierung von immateriellen Vermögenswerten, die aus der Kaufpreisallokation in Folge von Akquisitionen, zurückgestellten Ertragssteuern, aktienbasierter Vergütung, Restrukturierung und bestimmten anderen Positionen wie in den Abgleichstabellen unter „Abgleich von Nicht-IFRS-Kennzahlen mit nächsten IFRS-Kennzahlen" oben ausgewiesen resultieren.

Der bereinigte verwässerte Nettogewinn je Aktie bedeutet die bereinigte Nettogewinnbeteiligung der Aktionäre der Stars Group geteilt durch verwässerte Aktien. Verwässerte Aktien bedeutet die gewichtete durchschnittliche Anzahl von Stammaktien auf einer vollständig verwässerten Basis, einschließlich Optionen, sonstigen anteilsbasierten Vergütungen, Optionsscheinen und Vorzugsaktien. Die Effekte von dem Verwässerungseffekt entgegenwirkenden potenziellen Stammaktien werden bei der Berechnung von verwässerten Aktien ignoriert. Die bei der Berechnung des verwässerten Gewinns je Aktie verwendeten verwässerten Aktien können von den verwässerten Aktien abweichen, die bei der Berechnung des bereinigten verwässerten Nettogewinns je Aktie verwendet werden, wo sich der Verwässerungseffekt auf die potenziellen Stammaktien unterscheidet. Siehe Anmerkung 7 des Geschäftsberichts Q2 2018. Für das Quartal mit Ende zum 30. Juni 2018 beliefen sich die für die Berechnung des bereinigten verwässerten Nettogewinns je Aktie verwendeten verwässerten Aktien auf 215.380.175 bzw. 212.449.178 gegenüber 203.467.303 bzw. 201.969.186 im Vergleichszeitraum 2017. Für die in dieser Pressemitteilung bereitgestellte Ganzjahresprognose für 2018 liegen die verwässerten Aktien zwischen 241.000.000 und 243.000.000 jeweils für das obere und unter Ende des Bereichs des bereinigten Nettogewinns je verwässerter Aktie.

Der freie Cashflow bedeutet den Netto-Cashflow aus Geschäftstätigkeiten, erhöht um Passivabewegungen in Zusammenhang mit Kundeneinlagen und reduziert um Kapitalaufwand und Schuldendienst-Cashflows (mit Ausnahme freiwilliger Zahlungen). Die Stars Group ist der Ansicht, dass die Ausklammerung von Passivabewegungen in Zusammenhang mit Kundeneinlagen den freien Cashflow besser abbildet, das Kundeneinlagen keine freien Mittel sind, die die Stars Group für finanzielle oder operative Zwecke verwenden kann.

Um den Ertrag auf einer konstanten Währungsbasis zu berechnen, hat die Stars Group den Umsatz für die drei und sechs Monate mit Ende 30. Juni 2018 unter Verwendung des monatlichen Währungskurses für seine anderen lokalen Währungen als den US-Dollar aus dem Vorjahr übertragen, was nach Ansicht der Stars Group eine nützliche Kennzahl ist, um einen Vergleich ihrer historischen Ergebnisse zu ermöglichen.

Weitere Informationen zu Nicht-IFRS-Kennzahlen der Stars Group finden Sie in der LuA Q2 2018, einschließlich unter den Überschriften „Lagebericht und Analyse", „Beschränkungen von wichtigen Metriken, anderen Daten und Nicht-IFRS-Kennzahlen" und „Wichtige Metriken und Nicht-IFRS-Kennzahlen".

Wichtige Metriken und andere Daten

Die Stars Group weist in dieser Pressemitteilung die folgenden wichtigen Metriken aus:

QAUs bedeutet aktive einzigartige Kunden (Online-, Mobil- und Desktop-Kunden), die (i) zu einem beliebigen Zeitpunkt eine Einzahlung geleistet oder Mittel auf ihr Echtgeld-Konto bei der Stars Group überwiesen haben und (ii) online einen Echtgeld-Gewinn erzielt haben oder online eine Echtgeld-Wette im betreffenden Quartalszeitraum platziert haben. Die Stars Group definiert einen Kunden als einzigartig, der mindestens einmal im Zeitraum eines seiner Echtgeld-Angebote gespielt hat, und schließt Doppelzählungen aus, selbst wenn dieser Kunde in mehreren Geschäftslinien aktiv ist (Poker, Casino und/oder Sportwetten). Die Definition von QAUs schließt Kundenaktivitäten in bestimmten Echtgeld-Pokerspielen ohne Hausanteil mit geringem Einsatz aus, beinhaltet jedoch Echtgeld-Aktivitäten von Kunden, die Mittel (Bargeld und Barwerte) verwenden, welche von der Star Group im Rahmen von Werbeaktionen in ein solches bereits gedecktes Kundenkonto eingezahlt wurden, um dessen Kundenertragswert zu erhöhen.

QNY bedeutet den kombinierten Umsatz aus seinen Geschäftslinien (d. h. Poker und/oder Wetten), ohne sonstige Umsätze, wie im entsprechenden Quartalsbericht angegeben (oder wie für spätere Buchhaltungsneuzuweisungen bereinigt), geteilt durch die gesamten QAUs im gleichen Zeitraum. Die Stars Group gibt QNY auf Basis von US-Dollar und einer konstanten Währung an. QNY ist eine Nicht-IFRS-Kennzahl.

Nettoeinzahlungen bedeutet das Aggregat von Bruttoeinzahlungen oder Überweisungen von Mitteln durch den Kunden auf ihre Echtgeld-Online-Konten abzüglich Abhebungen oder Überweisungen von Mitteln durch den Kunden von solchen Konten, in jedem Fall während des entsprechenden Quartalszeitraums. Bruttoeinzahlungen schließen aus: (i) Einzahlungen, Überweisungen oder andere Zahlungen durch den Kunden in Spielgeld oder Social-Gaming-Angebote der Stars Group und (ii) Echtgeld-Mittel (Bargeld und Barwerte), welche von der Star Group im Rahmen von Werbeaktionen in ein solches bereits gedecktes Kundenkonto eingezahlt wurden, um dessen Kundenertragswert zu erhöhen.

Einsätze bedeutet die auf die jeweiligen Produktangebote der Stars Group für Online-Wetten gewetteten Beträge; dies ist ebenfalls ein Fachbegriff der Branche, der die von den Kunden in der Geschäftslinie „Wetten" gewetteten Beträge im entsprechenden Zeitraum beschreibt.

Die Wett-Nettogewinnspanne berechnet sich als der Wettumsatz als Anteil des Einsatzes.

Die Stars Group ist momentan dabei, die Kunden und Plattformen hinsichtlich der australischen Akquisitionen zu integrieren und zu migrieren. Sobald dies abgeschlossen ist, beabsichtigt die Stars Group neben den Einsätzen und der Wett-Nettogewinnspanne die Ausweisung bestimmter Metriken für das australische Segment.

Weitere Informationen zu den wichtigen Metriken und anderen Daten der Stars Group finden Sie in LuA Q2 2018, einschließlich unter den Überschriften „Beschränkungen von wichtigen Metriken, anderen Daten und Nicht-IFRS-Kennzahlen, „Wichtige Metriken und Nicht-IFRS-Kennzahlen" und „Betriebsergebnis nach Segment".

NICHT GEPRÜFTE VORLÄUFIGE KONDENSIERTE KONSOLIDIERTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG Drei Monate zum Ende 30. Juni Sechs Monate zum Ende 30. Juni Angaben in Tausend US-Dollar (mit Ausnahme der Beträge je Aktie) 2018 2017 2018 2017 Erlöse 411.512 305.305 804.403 622.625 Umsatzkosten (83.637) (52.668) (163.901) (115.129) Bruttogewinn 327.875 252.637 640.502 507.496 Allgemein und Verwaltung (262.786) (110.395) (404.093) (213.250) Vertrieb und Marketing (54.899) (31.342) (104.319) (65.360) Forschung und Entwicklung (9.126) (5.383) (17.160) (12.483) Betriebsergebnis 1.064 105.517 114.930 216.403 Finanzierungskosten, netto (160.360) (39.052) (198.710) (81.497) Nettogewinn von verbundenen Unternehmen 1.068 — 1.068 — (Verlust) Gewinn vor Ertragssteuern (158.228) 66.465 (82.712) 134.906 Ertragssteuerrückzahlung 3.404 4.018 2.249 1.330 (Verlust) Gewinn, netto (154.824) 70.483 (80.463) 136.236 (Nettoverlustbeteiligung) Nettogewinnbeteiligung der Aktionäre der Stars Group Inc. (153.645) 70.494 (78.194) 135.905 Minderheitsbeteiligungen (1.179) (11) (2.269) 331 (Verlust) Gewinn, netto (154.824) 70.483 (80.463) 136.236 (Verlust) Gewinn pro Stammaktie (US-Dollar) Unverwässert $ (1,01) $ 0,48 $ (0,52) $ 0,93 Verwässert $ (1,01) $ 0,35 $ (0,52) $ 0,67 Gewichtete, durchschnittlich im Umlauf befindliche Stammaktien (Angaben in Tausend) Unverwässert 152.788 146.703 150.523 146.136

NICHT GEPRÜFTE VORLÄUFIGE KONDENSIERTE KONSOLIDIERTE BILANZ Zum 30. Juni Zum 31. Dezember Angaben in Tausend US-Dollar 2018 2017 AKTIVA Umlaufvermögen Barmittel und Barmitteläquivalente - operativ 1.052.146 283.225 Barmittel und Barmitteläquivalente - Kundeneinlagen 274.862 227.098 Summe Barmittel und Barmitteläquivalente 1.327.008 510.323 Barvorschüsse und Sicherheiten mit Verfügungsbeschränkung 12.077 7.862 Rechnungsabgrenzungsposten und sonstiges Umlaufvermögen 32.058 29.695 Laufende Investitionen - Kundeneinlagen 106.074 122.668 Forderungen 96.071 100.409 Ertragssteuerforderungen 16.161 16.540 Derivate - 2.037 Summe Umlaufvermögen 1.589.449 789.534 Langfristige Vermögenswerte Barvorschüsse und Sicherheiten mit Verfügungsbeschränkung 45.739 45.834 Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige langfristige Vermögenswerte 29.892 26.551 Langfristige Forderungen 12.472 11.818 Sachanlagen 54.405 44.837 Ertragssteuerforderungen 19.013 14.061 Latente Ertragssteuern 6.110 5.141 Goodwill und immaterielle Vermögenswerte 4.950.655 4.477.350 Summe langfristige Vermögenswerte 5.118.286 4.625.592 Summe Aktiva 6.707.735 5.415.126 VERBINDLICHKEITEN Kurzfristige Verbindlichkeiten Kreditorenkonten und sonstige Verbindlichkeiten 265.439 194.187 Kundeneinlagen 380.936 349.766 Kurzfristige Rückstellungen 22.227 17.590 Derivate 60.347 — Fällige Ertragssteuer 71.881 35.941 Nahestehenden Unternehmen geschuldet 926 — Fälliger Anteil der langfristigen Verschuldung 21.700 4.990 Summe kurzfristige Verbindlichkeiten 823.456 602.474 Langfristige Verbindlichkeiten Langfristige Verschuldung 2.705.179 2.353.579 Langfristige Rückstellungen 3.145 3.093 Derivate 61.868 111.762 Andere langfristige Verbindlichkeiten 88.777 — Nahestehenden Unternehmen geschuldet 35.124 — Fällige Ertragssteuer 6.676 24.277 Latente Ertragssteuern 105.098 16.510 Summe langfristige Verbindlichkeiten 3.005.867 2.509.221 Summe Passiva 3.829.323 3.111.695 EIGENKAPITAL Aktienkapital 2.644.866 1.884.219 Rücklagen (336.980) (142.340) Gewinnrücklagen 527.019 561.519 Eigenkapitalanteil der Aktionäre der Stars Group Inc. 2.834.905 2.303.398 Minderheitsbeteiligungen 43.507 33 Summe Eigenkapital 2.878.412 2.303.431 Summe Verbindlichkeiten und Eigenkapital 6.707.735 5.415.126

NICHT GEPRÜFTE VORLÄUFIGE KONDENSIERTE KONSOLIDIERTE KAPITALFLUSSRECHNUNG Sechs Monate zum Ende 30. Juni Angaben in Tausend US-Dollar 2018 2017 Geschäftstätigkeit (Verlust) Gewinn, netto (80.463) 136.236 Folgendes addieren (subtrahieren): In Nettogewinn ausgewiesene Ertragssteuern (2.249) (1.330) Finanzierungskosten, netto 198.710 81.638 Wertminderungen und Abschreibungen 83.843 72.335 Nicht realisierte Devisenkursverluste (-gewinne) 68.996 (6.512) Nicht realisierte Gewinne auf Kapitalanlagen (164) (779) Wertminderung (Wertaufholung) von immateriellen Vermögenswerten und zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten 1.074 (7.312) Nettogewinn von verbundenen Unternehmen (1.068) — Realisierte Verluste (Gewinne) auf laufende Investitionen und Solawechsel 28 (7.127) Ertragssteueraufwand (15.772) (7.025) Änderungen bei nicht zahlungswirksamen Positionen des Umlaufvermögens 18.525 (11.357) Passivabewegungen in Zusammenhang mit Kundeneinlagen 13.901 (25.282) Sonstiges 10.719 2.488 Netto-Liquiditätszufluss aus Geschäftstätigkeiten 296.080 225.973 Investitionstätigkeit Akquisition von Tochtergesellschaften, abzüglich erworbener liquider Mittel (310.563) (6.513) Zugänge bei immateriellen Vermögenswerten (11.842) (919) Zugänge bei Sachanlagen (9.261) (2.254) Zugänge bei zurückgestellten Entwicklungskosten (16.190) (10.426) Verkauf von Beteiligungen unter Verwendung von Kundeneinlagen, netto 16.044 6.682 Begleichung eines Solawechsels — 8.084 Nettoinvestition in verbundene Unternehmen 1.068 — Sonstiges (3.850) (3.584) Netto-Liquiditätsabfluss aus Investitionstätigkeit (334.594) (8.930) Finanzierungstätigkeit Ausgabe von Stammaktien 646.000 — Transaktionskosten zur Ausgabe von Stammaktien (24.225) — Ausgabe von Stammaktien in Zusammenhang mit der Ausübung von Arbeitnehmeraktienoptionen 27.627 7.222 Emission von Schuldtiteln 425.041 — Schuldentilgung (106.493) (12.870) Transaktionskosten für langfristige Verschuldung (23.061) (4.719) Darlehen von nahestehenden Unternehmen 30.918 — Zinsaufwand (66.278) (65.064) Begleichung aufgeschobener Zahlungen — (197.510) Gewinn aus Glattstellung von Derivaten — 13.904 Aufstockung der Beteiligung an Tochterunternehmen (48.240) — Sonstiges - (7.602) Netto-Liquiditätszufluss (-abfluss) aus Finanzierungstätigkeit 861.289 (266.639) Erhöhung (Rückgang) bei Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten 822.775 (49.596) Nicht realisierte Devisenkursdifferenz bei Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten (6.090) 9.346 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente – Beginn des Zeitraums 510.323 267.684 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente – Ende des Zeitraums 1.327.008 227.434

Ansprechpartner für Investoren: Tim Foran, Tel.: +1-437-371-5730, ir@starsgroup.com; Ansprechpartner für Medien: Eric Hollreiser, Press@starsgroup.com

