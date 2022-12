Die Tochter von Honey und Barry Sherman bittet am 5. Jahrestag der Morde um Informationen; das Verbrechen bleibt ungelöst

TORONTO, 8. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- Stellungnahme von Alex Krawczyk

Vor fünf Jahren, am 13. Dezember 2017, wurden meine geliebten Eltern, Honey und Barry Sherman, in ihrem Haus in Toronto brutal ermordet. Bis jetzt gab es keine Gerechtigkeit für sie und meine Familie und ich können nicht damit abschließen.

Mein Herz ist gebrochen. Mein Verlust ist unermesslich. Meine Kinder haben ihre Großeltern verloren. Wir vermissen ihre Fürsorge, Liebe und Weisheit.

Mit Freundlichkeit und Bescheidenheit haben meine Eltern Wohltätigkeitsorganisationen in ganz Kanada und auf der ganzen Welt geführt und ungebundene Großzügigkeit gezeigt. Ihr Engagement für gemeinnützige Zwecke hat viele Menschen beeinflusst, von denen einige ihre schönen und inspirierenden Geschichten mit mir geteilt haben.

Die grausame Art und Weise, in der sie uns genommen wurden, war extrem traumatisch und hat das Gefüge unserer Gemeinschaft unwiederbringlich beschädigt.

Die Mordkommission der Polizei von Toronto setzt ihre laufenden und aktiven Ermittlungen fort. Die Belohnung in Höhe von 10 Millionen Dollar für Informationen, die zu einer Verurteilung führen, ist immer noch nicht eingefordert worden.

Wenn Sie Informationen über die Morde an meinen Eltern haben, bitte ich Sie dringend, sich an die Polizei von Toronto zu wenden:

[email protected]

Ihre Informationen werden dringend benötigt, um dieses Verbrechen aufzuklären und die Verantwortlichen vor Gericht zu bringen. Wir können nicht zulassen, dass ein weiteres Jahr vergeht, ohne dass Gerechtigkeit geübt wird.

