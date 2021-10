Die US-Unterhaltungsikone "Damon Dash" will mit bahnbrechenden TV- und Film-Projekten nach Europa, Asien und Afrika kommen

In 'Hip-Hop Invasion' nimmt uns Dame Dash mit auf eine Reise durch die Geschichte des Hip-Hop, der die Welt in Atem hielt. In jeder Folge geht Dame der Frage nach, wie die Kultur, die Musik und das Geschäft des Hip-Hop in den späten 70er/frühen 80er Jahren von der New Yorker Bronx aus jede Stadt, jedes Dorf und jedes Land auf der Welt erobert hat. Von Großbritannien, Frankreich, Deutschland, den Niederlanden, Südafrika, China, Japan, Polen, Brasilien und der Türkei: Hip-Hop Invasion erzählt die oft unerzählten Geschichten der lokalen Pioniere von gestern bis zu den neuen Machern von heute und deren Einfluss auf die heutige Hip-Hop-Kultur.