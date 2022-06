Die vietnamesische Flamingo Group räumt bei prestigeträchtigen internationalen Immobilienpreisen ab

Auf der Veranstaltung der IPA 2022 am 23. Juni in London übertraf die Flamingo Group Hunderte von renommierten Immobilienentwicklern weltweit. Es wurde als das Projekt mit der besten Landschaftsarchitektur im asiatisch-pazifischen Raum und der besten Komplexarchitektur im asiatisch-pazifischen Raum für das Flamingo Hai Tien in Thanh Hoa, einem Investitions-Hotspot in Vietnam, ausgezeichnet.