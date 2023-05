Die World Lupus Federation fordert die weltweite Gemeinschaft auf, am 10. Mai zum World Lupus Day 2023 die „Lupus Awareness" zu erhöhen

Hilfsmittel, Fakten und Ressourcen zur Sensibilisierung für Lupus finden Sie unter WorldLupusDay.org/tool-kit

WASHINGTON, 8. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Der World Lupus Day (Welt-Lupus-Tag) wurde von der World Lupus Federation (WLF) für den 10. Mai ins Leben gerufen, um Lupusgruppen auf der ganzen Welt während des Lupus Awareness Month (Monat der Lupusaufklärung) zu vereinen und auf die Auswirkungen der Krankheit auf die mehr als 5 Millionen Menschen, die weltweit von Lupus betroffen sind, aufmerksam zu machen. Anlässlich des diesjährigen Welt-Lupus-Tages am 10. Mai ruft die World Lupus Federation die Weltöffentlichkeit, einschließlich der mit Lupus lebenden Menschen, ihrer Freunde und Familienangehörigen, dazu auf, das Bewusstsein für die Krankheit zu schärfen und Fakten über die Krankheit in den sozialen Medien und in ihren Communities zu verbreiten.

Lupus ist eine chronische Autoimmunerkrankung, die Entzündungen und Schmerzen in allen Teilen des Körpers verursachen kann, einschließlich Herz, Niere, Lunge, Blut, Gelenke und Haut. Bei Lupus greift das Immunsystem - das Körpersystem, das normalerweise Infektionen bekämpft - gesundes Gewebe an. Zwar kann jeder an Lupus erkranken, aber 90 % der Betroffenen sind Frauen. Es gibt keine bekannten Ursachen oder Heilmittel, die Krankheit kann zu Behinderungen führen und potenziell tödlich sein.

Der Zugang zu Pflege und Medikamenten stellt für Menschen mit Lupus auf der ganzen Welt weiterhin eine große Herausforderung dar. Eine kürzlich durchgeführte weltweite WLF-Umfrage ergab, dass jeder vierte Befragte in den letzten 12 Monaten die Inanspruchnahme medizinischer Versorgung verzögerte oder nicht in Anspruch nahm, wenn sie notwendig war. Zu den wichtigsten Gründen gehörten Wartezeiten (44 %), Erschöpfung (22 %) und Kosten (22 %). Diejenigen, die die Behandlung verzögerten oder nicht in Anspruch nahmen, hatten auch eine doppelt so hohe Wahrscheinlichkeit, mehrere Schübe zu erleiden, eine Zeit, in der sich Lupus-Symptome wie Schmerzen und Entzündungen verschlimmern.

"Der Welt-Lupus-Tag ist eine unglaublich wichtige Gelegenheit, das Bewusstsein für die körperlichen, emotionalen und wirtschaftlichen Auswirkungen von Lupus zu schärfen", erklärte Professor Syed Atiqul Haq, Präsident der Lupus Foundation of Bangladesh und Mitglied des „eight-nation WLF steering committee". „Viele Menschen in Bangladesch und auf der ganzen Welt wissen nicht, was Lupus ist, was zu einer verzögerten Diagnose führen kann und dazu, dass sich die Betroffenen unverstanden fühlen und nicht die Pflege erhalten, die sie für diese schwächende Krankheit benötigen. Jede Stimme, die am Welt-Lupus-Tag Fakten teilt, kann eine unglaubliche Wirkung haben und den Bemühungen um die Bekämpfung von Lupus mehr Aufmerksamkeit und Ressourcen verschaffen."

Die World Lupus Federation ruft Menschen auf der ganzen Welt dazu auf, am 10. Mai, dem Welt-Lupus-Tag, mit Hilfe des offiziellen Toolkits Fakten über Lupus zu verbreiten und das Bewusstsein dafür zu schärfen, sei es durch Kontaktaufnahme mit lokalen Medien und politischen Entscheidungsträgern oder über die Social Media-Kanäle von Einzelpersonen. Das Toolkit bietet verschiedene Ressourcen und Tools zur Sensibilisierung, einschließlich Social Media Shareables in Englisch und Spanisch. Menschen auf der ganzen Welt werden außerdem aufgefordert, lila zu tragen und Gebäude lila zu beleuchten, um ein Zeichen für den Kampf gegen Lupus zu setzen.

Unter worldlupusday.org erfahren Sie, wie Sie sich am Welt-Lupus-Tag engagieren können. Außerdem finden Sie im offiziellen Toolkit Möglichkeiten zur Teilnahme.

Die World Lupus Federation (WLF) ist ein Zusammenschluss von Lupus -Patienten-Organisationen, die sich für die Verbesserung der Lebensqualität aller von Lupus betroffenen Menschen einsetzen. Durch koordinierte Bemühungen ihrer Partner setzt sich die Federation für die Ausweitung globaler Initiativen ein, die das Bewusstsein und das Verständnis für Lupus schärfen. Sie bietet Menschen, die mit der Krankheit leben, Aufklärung und Dienstleistungen an und setzt sich für sie ein.

