World Lupus Federation Incentiva a comunidade global a aumentar a conscientização sobre o lúpus em10 de maio, o Dia Mundial do Lúpus 2023

WASHINGTON, 8 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- Dia 10 de maio foi escolhido para a celebração do Dia Mundial do Lúpus pela World Lupus Federation (WLF) e visa unir grupos de portadores de lúpus em todo o mundo durante o mês de conscientização sobre o lúpus e chamar a atenção para o impacto que a doença exerce sobre as mais de 5 milhões de pessoas afetadas pela doença em todo o mundo. Este ano, no dia 10 de maio, a World Lupus Federation está pedindo ao público global, incluindo aqueles que vivem com lúpus, seus amigos e familiares, que reforcem a conscientização e compartilhem fatos sobre a doença nas redes sociais e em suas comunidades.

Lúpus é uma doença autoimune crônica que pode causar inflamação e dor em qualquer parte do corpo, incluindo coração, rim, pulmões, sangue, articulações e pele. Com lúpus, o sistema imunológico, que geralmente combate infecções, ataca tecidos saudáveis. Embora qualquer pessoa possa desenvolver lúpus, 90% das pessoas com a doença são mulheres. Ela não tem causas ou cura conhecidas e pode ser incapacitante e potencialmente fatal.

O acesso ao atendimento e medicamentos continua sendo um grande desafio para portadores de lúpus em todo o mundo. Uma recente pesquisa global da WLF constatou que 1 em cada 4 entrevistados atrasaram ou não receberam atendimento médico quando necessário nos últimos 12 meses, com as principais razões sendo os tempos de espera (44%), fadiga (22%) e custo (22%). Aqueles que demoraram ou não receberam atendimento também tiveram duas vezes mais chances de ter surtos múltiplos, momento em que os sintomas do lúpus, como dor e inflamação, pioram.

"O Dia Mundial do Lúpus é uma oportunidade incrivelmente importante para aumentar a conscientização sobre o impacto físico, emocional e econômico que lúpus pode causar", compartilhou professor Syed Atiqul Haq, presidente da Lupus Foundation de Bangladesh e membro do comitê diretor da WLF de oito nações. "Para muitos em Bangladesh e ao redor do mundo, o lúpus não é compreendido, o que pode levar a um diagnóstico tardio e para aqueles que vivem com a doença se sentirem incompreendidos e incapazes de receber os cuidados de que precisam para esta condição debilitante. Cada voz compartilhando fatos no Dia Mundial do Lúpus pode ter um impacto incrível e trazer mais atenção e recursos para a luta contra o lúpus."

A World Lupus Federation está incentivando pessoas ao redor do mundo a compartilhar fatos sobre o lúpus e aumentar a conscientização em 10 de maio, para o Dia Mundial do Lúpus, usando o kit de ferramentas oficial, seja entrando em contato com a mídia local e formuladores de políticas ou por meio dos canais de mídia social de um indivíduo. O kit de ferramentas oferece vários recursos e ferramentas de conscientização, incluindo mídias sociais compartilháveis em inglês e espanhol. Pessoas de todo o mundo também são incentivadas a usar roxo e ter edifícios iluminados de roxo para destacar a luta para acabar com o lúpus.

Descubra como se envolver no Dia Mundial do Lúpus em worldlupusday.org e confira o kit de ferramentas oficial para saber como participar.

A World Lupus Federation (WLF) é uma coalizão de organizações de pacientes com lúpus, unidos para melhorar a qualidade de vida de todas as pessoas afetadas pela doença. Por meio de esforços coordenados entre suas afiliadas, a Federação trabalha para expandir iniciativas globais que criam maior conscientização e compreensão do lúpus, oferecem educação e serviços às pessoas que vivem com a doença e advogam em seu nome.

