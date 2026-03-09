Die zentralisierte Black Box aufbrechen: Zoomex und UR bringen die weltweit erste virtuelle Mehrwährungskarte mit Fokus auf ein „transparentes Ökosystem" auf den Markt

VICTORIA, Seychellen, 9. März 2026 /PRNewswire/ -- In einer Zeit, in der die Kryptowährungsbranche auf eine harte Probe gestellt wurde und die Nachfrage der Nutzer nach „Transparenz" ihren Höhepunkt erreicht hat, gibt die weltweit führende Plattform für den Handel mit digitalen Vermögenswerten, Zoomex, die offizielle Einführung ihres lang erwarteten Flaggschiff-Finanzprodukts bekannt - die Zoomex Card (Virtual Mastercard).

ZOOMEX CARD

Die Einführung der Zoomex Card ist nicht nur eine geschäftliche Erweiterung, sondern ein weiterer wichtiger Meilenstein in Zoomex' Engagement für seine Grundwerte „Fairness, Gerechtigkeit und Transparenz". Durch die nahtlose Integration digitaler Vermögenswerte in das globale Zahlungsnetzwerk definiert Zoomex den praktischen Alltagswert von Kryptowährungen neu.

Transparenz im Mittelpunkt: Wiederherstellung des Vertrauens in der digitalen Finanzwelt

„Es gibt keinen Mangel an Kryptowährungs-Debitkarten auf dem Markt, aber es fehlt an einer ‚sauberen' und ‚fairen' Karte", sagte der Brand Director von Zoomex. „Die DNA der Marke Zoomex basiert seit jeher auf der Achtung der Transparenz. Wir wissen, dass die Nutzer sich nicht um die Gebühren sorgen, sondern um die versteckten ‚Black-Box'-Regeln."

Gestützt auf die lizenzierte Finanzinfrastruktur von UR erweitert die Zoomex Card das langjährige Engagement der Plattform für Fairness auf den Zahlungssektor:

Faire Wechselkurse: Verabschieden Sie sich von den „versteckten Aufschlägen", die traditionell bei Kartenzahlungen anfallen, denn alle Währungsumrechnungen basieren auf den Echtzeit-Wechselkursen von Mastercard.

Transparente Gebühren: Keine Kartenausstellungsgebühr, keine Jahresgebühr, keine Abhebungsgebühren für Fiat-Rückgaben. Zoomex veröffentlicht alle Kostendetails, um sicherzustellen, dass jede Vermögensübertragung für die Nutzer klar und transparent ist.

Datensicherheit: Sicherstellung, dass der gesamte Vermögensfluss von der Übertragung über den Umtausch bis zum Verbrauch transparent und nachvollziehbar ist, wodurch das Risiko einer Vermögensveruntreuung beseitigt wird und die Nutzer die Möglichkeit erhalten, ihr Vermögen wirklich zu kontrollieren.

Als wichtiger Partner bei der Produkteinführung lobte Ng Yingzhong, Chief Product Officer von UR, die enge Zusammenarbeit in höchsten Tönen:

„UR hat es sich zur Aufgabe gemacht, innerhalb eines strengen regulatorischen Rahmens eine sichere und skalierbare Finanzbrücke für die Nutzer zu schaffen. Unsere Partnerschaft mit Zoomex ist nicht nur eine technische Integration, sondern eine gemeinsame Umsetzung der Philosophie der „transparenten Finanzen". Mit der Zoomex Card bringen wir nicht nur digitale Vermögenswerte in alltägliche Verbraucherszenarien, sondern stellen dank des umfassenden regulatorischen Rahmens von UR auch sicher, dass jede Transaktion konform, transparent und durch Sicherheit auf Bankenniveau geschützt ist. Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit einer Plattform wie Zoomex, die unsere Werte der Fairness teilt, um gemeinsam den Standard für die nächste Generation von Krypto-Zahlungen zu definieren."

Alle Szenarien verbinden: Freie Vermögenswerte zurück ins echte Leben bringen

Die Zoomex Card bietet ein äußerst effizientes Erlebnis mit „sofortiger Aktivierung und sofortiger Einzahlung". Die Karte bietet nicht nur ein dediziertes IBAN-Konto, sondern unterstützt auch nativ Abrechnungen in mehreren Währungen, darunter USD, EUR, CHF, SGD, HKD, JPY und mehr.

Dank der vollständigen Kompatibilität mit Apple Pay, Google Pay und Samsung Pay können Nutzer mit ihren transparenten und fairen digitalen Vermögenswerten nahtlos bezahlen, egal ob sie sich in einem Café in London oder einem Convenience-Store in Tokio befinden. Dies beseitigt nicht nur die letzte Barriere zwischen der Kryptowelt und der physischen Welt, sondern verleiht digitalen Vermögenswerten auch die gleiche Liquidität und Verwendbarkeit wie Fiat-Währungen.

Einführungsfeier: Nicht nur Vertrauen, sondern auch echte Vorteile

Um die Einführung des Produkts zu feiern und die „Kosten des Vertrauensexperiments" für die Nutzer zu senken, hat Zoomex eine Reihe von sehr aufrichtigen Werbeaktionen eingeführt:

Sunny Cashback: Bis zum 30. April 2026, 23:59 Uhr (UTC), erhalten Sie 1 % Cashback auf konforme Einkäufe. Die Regeln sind transparent und die Prämien werden in Echtzeit gutgeschrieben. Willkommensangebot: Neue Nutzer erhalten innerhalb von 30 Tagen nach Aktivierung der Karte eine Prämie in Höhe von 10 USD für einen einmaligen Einkauf von 5 USD oder mehr, so dass sie sich sofort von der Fairness und Aufrichtigkeit von überzeugen können. Identitäts-Upgrade: Alle neuen Karteninhaber werden automatisch und kostenlos von der Basic-Mitgliedschaft auf die UR Pro-Mitgliedschaft hochgestuft, mit Vorteilen wie einem monatlichen Limit von bis zu 100.000 CHF und günstigeren Abhebungsgebühren.

Zoomex Card: Der Pass zu Fairness, Gerechtigkeit und Transparenz

„Bei Zoomex spielen wir nicht mit Informationsasymmetrien. Ob es sich um unseren Derivatehandel oder die neue Zoomex Card handelt, unser einziges Ziel ist es, faire Wettbewerbsbedingungen und Zahlungsmöglichkeiten zu bieten", sagte der CEO von Zoomex. Mit der weltweiten Einführung der Zoomex Card definiert Zoomex eine neue Finanzästhetik: Vermögenswerte müssen nicht nur an Wert gewinnen und ausgegeben werden können, sondern auch klar sichtbar sein.

Informationen zu Zoomex

Zoomex wurde 2021 gegründet und ist eine führende globale Handelsplattform für Kryptowährungen mit über 3 Millionen Nutzern in mehr als 35 Regionen. Die Plattform basiert auf den Grundwerten „Einfach, benutzerfreundlich und schnell".

Die Plattform legt großen Wert auf Sicherheit sowie Vertrauen und wurde von Hacken erfolgreich einem umfassenden Sicherheitsaudit unterzogen. Zoomex besitzt mehrere behördliche Zulassungen, darunter U.S. and Canada MSB, U.S. NFA und Australia AUSTRAC.

Als offizieller Partner des TGR Haas F1 Team und mit dem Weltklasse-Torwart Emiliano Martínez als globalem Botschafter spiegelt Zoomex die Präzision der Rennstrecke und die Beständigkeit von Martínez in seinem Handelsumfeld wider.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2927965/de_ID_ca25faa2edc7.jpg