- Rompiendo la caja negra centralizada: Zoomex y UR lanzan la primera tarjeta virtual multidivisa del mundo centrada en un "ecosistema transparente"

VICTORIA, Seychelles, 9 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- En una era en la que la industria de las criptomonedas ha sido sometida a pruebas exhaustivas y la demanda de "transparencia" de los usuarios ha alcanzado su punto máximo, la plataforma de intercambio de activos digitales líder en el mundo, Zoomex, anuncia el lanzamiento oficial de su tan esperado producto financiero estrella – Zoomex Card (Virtual Mastercard).

ZOOMEX CARD

El lanzamiento de Zoomex Card no es una simple expansión comercial, sino otro hito importante en el compromiso de Zoomex con sus valores fundamentales de "equidad, justicia y transparencia". Al integrar fluidamente los activos digitales en la red global de pagos, Zoomex está redefiniendo el valor práctico y cotidiano de las criptomonedas.

Transparencia fundamental: Reconstruyendo el contrato de confianza en las finanzas digitales

"No faltan tarjetas de débito de criptomonedas en el mercado, pero sí falta una tarjeta 'limpia' y 'justa'," afirmó el director de marca de Zoomex. "El ADN de la marca Zoomex siempre se ha basado en la reverencia por la transparencia. Sabemos que lo que más preocupa a los usuarios no son las comisiones, sino las reglas ocultas de la 'caja negra'".

Con el respaldo de la infraestructura financiera autorizada de UR, Zoomex Card extiende el compromiso histórico de la plataforma con la equidad al sector de los pagos:

Tipos de cambio justos: Olvídese de los "márgenes ocultos" que tradicionalmente se encuentran en las liquidaciones con tarjeta, con todas las transacciones entre divisas ancladas a los tipos de cambio de Mastercard en tiempo real.

Comisiones transparentes: Cero comisiones por emisión de tarjeta, cero comisiones anuales y cero comisiones por retiro de dinero fiduciario. Zoomex publica todos los detalles de costes para garantizar que cada transferencia de activos sea clara y visible para los usuarios.

Certeza de datos: Garantiza que todo el flujo de activos, desde la transferencia y el intercambio hasta el consumo, sea transparente y rastreable, eliminando el riesgo de apropiación indebida de activos y permitiendo a los usuarios controlar plenamente su patrimonio.

Como socio clave en el lanzamiento de este producto, el director de producto de UR, Ng Yingzhong, elogió la estrecha colaboración:

"UR se dedica a construir un puente financiero seguro y escalable para los usuarios dentro de un estricto marco regulatorio. Nuestra alianza con Zoomex no es solo una integración técnica, sino una práctica compartida de la filosofía de 'finanzas transparentes'. A través de Zoomex Card, no solo llevamos los activos digitales a las situaciones cotidianas de los consumidores, sino que también garantizamos que cada transacción cumpla con las normas, sea transparente y esté protegida por una seguridad de nivel bancario, gracias al completo marco regulatorio de UR. Nos entusiasma colaborar con una plataforma como Zoomex, que comparte nuestros valores de equidad, para codefinir el estándar para la próxima generación de pagos con criptomonedas".

Conectando todos los escenarios: Devolviendo los activos gratuitos a la vida real

Zoomex Card ofrece una experiencia ultraeficiente con 'activación y financiación instantáneas'. La tarjeta no solo proporciona una cuenta IBAN dedicada, sino que también admite pagos multidivisa en USD, EUR, CHF, SGD, HKD, JPY y más.

Con total compatibilidad con Apple Pay, Google Pay y Samsung Pay, los usuarios pueden realizar pagos sin problemas con sus activos digitales transparentes y justos, ya sea en una cafetería de Londres o en una tienda de conveniencia de Tokio. Esto no solo elimina la barrera entre el mundo de las criptomonedas y el mundo físico, sino que también otorga a los activos digitales la misma liquidez y usabilidad que las monedas fiduciarias.

Celebración del lanzamiento: Más que solo confianza, también beneficios reales

Para celebrar el lanzamiento del producto y reducir el "coste del experimento de confianza" para los usuarios, Zoomex ha presentado una serie de actividades promocionales muy sinceras:

Reembolso Sunny: Desde ahora y hasta el 30 de abril de 2026 a las 23:59 (UTC), disfrute de un 1 % de reembolso en compras que cumplan con los requisitos. Las reglas son transparentes y las recompensas se acreditan en tiempo real. Oferta de bienvenida: Los nuevos usuarios recibirán una recompensa de 10 USD por una compra de 5 dólares o más dentro de los 30 días posteriores a la activación de la tarjeta, lo que les permitirá experimentar de inmediato la imparcialidad y la honestidad de Zoomex. Actualización de identidad: Todos los nuevos titulares de la tarjeta pasarán automáticamente de la membresía Básica a UR Pro de forma gratuita, con beneficios como un límite mensual de hasta 100.000 CHF y mejores comisiones por retirada.

Tarjeta Zoomex: El Pasaporte hacia la equidad, la justicia y la transparencia

"En Zoomex, no nos dejamos llevar por la asimetría de la información. Ya sea en nuestra negociación de derivados o en la nueva Tarjeta Zoomex, nuestro único objetivo es ofrecer un entorno de pago justo", afirmó el consejero delegado de Zoomex. Con el lanzamiento global de la Tarjeta Zoomex, Zoomex define una nueva estética financiera: los activos no solo deben revalorizarse y ser gastables, sino que también deben ser claramente visibles.

Acerca de Zoomex

Fundada en 2021, Zoomex es una plataforma global de trading de criptomonedas de primer nivel que presta servicios a más de 3 millones de usuarios en más de 35 regiones. La plataforma se basa en los valores fundamentales de "Sencilla, Fácil de Usar y Rápida".

La plataforma prioriza la seguridad y la confianza, habiendo superado con éxito exhaustivas auditorías de seguridad realizadas por Hacken. Zoomex cuenta con múltiples licencias regulatorias, incluyendo la MSB de EE.UU. y Canadá, la NFA de EE.UU. y la AUSTRAC de Australia.

Como socio oficial del equipo de F1 TGR Haas y con el portero de élite Emiliano Martínez como embajador global, Zoomex refleja la precisión del circuito y la consistencia de Martínez en su entorno de trading.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2927968/es_ID_3b015bfeb61c.jpg