Casser la boîte noire centralisée : Zoomex et UR lancent la première carte virtuelle multi-devises au monde en mettant l'accent sur un « écosystème transparent »

VICTORIA, Seychelles, 10 mars 2026 /PRNewswire/ -- À une époque où l'industrie des crypto-monnaies a été testée en profondeur et où la demande de « transparence » des utilisateurs a atteint son niveau le plus élevé, la plateforme d'échange d'actifs numériques leader mondial, Zoomex, annonce le lancement officiel de son produit financier phare tant attendu - Zoomex Card (Virtual Mastercard).

ZOOMEX CARD

Le lancement de Zoomex Card n'est pas seulement une expansion commerciale, mais une nouvelle étape importante dans l'engagement de Zoomex envers ses valeurs fondamentales « d'équité, de justice et de transparence ». En intégrant de manière transparente les actifs numériques dans le réseau de paiement mondial, Zoomex redéfinit la valeur pratique quotidienne des crypto-monnaies.

La transparence au cœur de l'action : reconstruire le contrat de confiance dans la finance numérique

Il n'y a pas de pénurie de cartes de débit de crypto-monnaies sur le marché, mais il manque une « carte propre » et « équitable », a déclaré le directeur de marque de Zoomex. « L'ADN de la marque Zoomex a toujours eu ses racines dans le respect de la transparence. Nous savons que ce qui préoccupe le plus les utilisateurs, ce ne sont pas les redevances, mais les règles cachées de la '"boîte noire". »

Soutenue par l'infrastructure financière agréée d'UR, Zoomex Card prolonge l'engagement de longue date de la plateforme en faveur de l'équité dans le secteur des paiements :

Des taux de change équitables : finies les « majorations cachées » que l'on trouve traditionnellement dans les règlements par carte, toutes les transactions interdevises étant indexées sur les taux de change en temps réel de Mastercard.

Des frais transparents : pas de frais d'émission de carte, pas de cotisation annuelle, pas de frais de retrait pour les retours en monnaie fiduciaire. Zoomex publie tous les détails des coûts afin de garantir que chaque transfert d'actifs est clair et visible pour les utilisateurs.

Certitude des données : garantir la transparence et la traçabilité de l'ensemble du flux d'actifs, du transfert à la consommation en passant par l'échange, afin d'éliminer les risques de détournement d'actifs et de permettre aux utilisateurs de contrôler véritablement leur patrimoine.

En tant que partenaire clé dans le lancement de ce produit, Ng Yingzhong, responsable produit d'UR, a fait l'éloge de cette collaboration approfondie :

« UR se consacre à la construction d'une passerelle financière sécurisée et évolutive pour les utilisateurs dans un cadre réglementaire strict. Notre partenariat avec Zoomex n'est pas seulement une intégration technique, mais une pratique partagée de la philosophie de la "finance transparente". Grâce à Zoomex Card, nous ne nous contentons pas d'intégrer les actifs numériques dans les scénarios de consommation quotidiens, mais nous veillons également à ce que chaque transaction soit conforme, transparente et protégée par une sécurité de niveau bancaire, grâce au cadre réglementaire complet de l'UR. Nous sommes ravis de collaborer avec une plateforme comme Zoomex qui partage nos valeurs d'équité, afin de co-définir la norme pour la prochaine génération de paiements cryptographiques. »

Relier tous les scénarios : remettre les actifs libres au goût du jour

Zoomex Card offre une expérience ultra efficace avec « une activation et un financement instantanés ». La carte fournit non seulement un compte IBAN dédié, mais prend également en charge les règlements multidevises en USD, EUR, CHF, SGD, HKD, JPY, etc.

Grâce à la compatibilité totale avec Apple Pay, Google Pay et Samsung Pay, les utilisateurs peuvent effectuer des paiements transparents avec leurs actifs numériques transparents et équitables, qu'ils se trouvent dans un café à Londres ou dans une supérette à Tokyo. Cela permet non seulement d'éliminer la dernière barrière entre le monde cryptographique et le monde physique, mais aussi d'offrir aux actifs numériques la même liquidité et les mêmes possibilités d'utilisation que les monnaies fiduciaires.

Célébration du lancement : plus que de la confiance, des avantages réels

Pour célébrer le lancement du produit et réduire le « coût de l'expérience de confiance » pour les utilisateurs, Zoomex a mis en place une série d'activités promotionnelles très sincères :

Sunny Cashback : jusqu'au 30 avril 2026, 23:59 (UTC), profitez d'une remise en espèces de 1 % sur les achats conformes. Les règles sont transparentes et les récompenses sont créditées en temps réel. Offre de bienvenue : les nouveaux utilisateurs recevront une récompense de 10 USD pour un achat unique de 5 USD ou plus dans les 30 jours suivant l'activation de la carte, ce qui leur donnera un aperçu immédiat de l'équité et de la sincérité de Zoomex. Mise à niveau de l'identité : tous les nouveaux titulaires de carte passeront automatiquement et gratuitement du statut de membre Basic à celui de membre UR Pro, avec des avantages tels qu'une limite mensuelle allant jusqu'à 100 000 CHF et des frais de retrait plus avantageux.

Zoomex Card : le passeport pour l'équité, la justice et la transparence

« Chez Zoomex, nous ne jouons pas avec l'asymétrie d'information. Qu'il s'agisse de nos opérations sur produits dérivés ou de la nouvelle carte Zoomex, notre seul objectif est d'offrir des conditions de concurrence et de paiement équitables », a déclaré le PDG de Zoomex. Avec le lancement mondial de Zoomex Card, Zoomex définit une nouvelle esthétique financière : les actifs doivent non seulement s'apprécier et être dépensables, mais aussi être clairement visibles.

À propos de Zoomex

Fondée en 2021, Zoomex est une plateforme d'échange de crypto-monnaies de premier plan, qui dessert plus de 3 millions d'utilisateurs dans plus de 35 régions. La plateforme est construite sur les valeurs fondamentales de « simplicité, convivialité et rapidité ».

La plateforme donne la priorité à la sécurité et à la confiance, ayant passé avec succès des audits de sécurité complets par Hacken. Zoomex est propriétaire de plusieurs licences réglementaires, dont U.S. et Canada MSB, U.S. NFA, et Australia AUSTRAC.

En tant que partenaire officiel de la TGR Haas F1 Team et ayant pour ambassadeur mondial le gardien de but Emiliano Martínez, Zoomex reflète la précision du circuit et la constance de Martínez dans son environnement de trading.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2927966/fr_ID_550d383ab103.jpg