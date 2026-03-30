-Zoomex participará en EthCC Cannes, centrándose en el diálogo con la industria y el desarrollo de infraestructuras

CANNES, Francia, 30 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- La plataforma global de intercambio de derivados de criptomonedas Zoomex ha anunciado su asistencia a la conferencia Hack Seasons, que se celebrará el 1 de abril en Cannes, Francia. El evento, organizado por Metaverse Post, forma parte de la semana de la Conferencia de la Comunidad Ethereum (EthCC) y se espera que reúna a desarrolladores, participantes institucionales y constructores de infraestructura Web3 de todo el mundo para debatir sobre las tendencias del sector y la evolución de la infraestructura subyacente.

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Participación en el diálogo de la industria, centrada en la infraestructura de trading

Como uno de los encuentros anuales clave dentro del ecosistema Ethereum, EthCC sigue atrayendo a participantes de diversos sectores. Los debates sobre infraestructura de trading, condiciones de liquidez y aplicaciones Web3 siguen siendo fundamentales, a medida que la industria explora estructuras de mercado más eficientes y resilientes.

Zoomex declaró que su participación en eventos relacionados se centrará principalmente en interactuar con otros profesionales del sector y monitorear los avances en el rendimiento de los sistemas de trading, las estructuras de liquidez y la optimización de la experiencia del usuario.

Fortalecimiento de las capacidades clave en el trading de derivados

Con el trading de derivados de criptomonedas como su negocio principal, Zoomex continúa desarrollando un ecosistema de trading integral que abarca múltiples activos digitales. La plataforma ofrece actualmente una gama de instrumentos derivados, incluidos contratos perpetuos, que admiten diversos escenarios de trading multiactivos, con el objetivo de proporcionar un entorno de trading estable para diferentes tipos de usuarios.

A nivel de sistema, el motor de emparejamiento de Zoomex admite la ejecución de órdenes en milisegundos, con el objetivo de mantener la eficiencia y la estabilidad en un mercado de alta volatilidad. Al mismo tiempo, un diseño de interfaz simplificado y flujos de trabajo optimizados contribuyen a reducir la complejidad operativa y mejorar la usabilidad general.

En cuanto a la infraestructura fundamental, Zoomex continúa mejorando su sistema de cuentas y mecanismos de gestión de activos, incluyendo reglas de retiro claramente definidas, procesos de verificación por niveles y procedimientos de auditoría de seguridad. Estas capacidades se reconocen cada vez más como componentes esenciales de la fiabilidad y la transparencia de la plataforma en todo el sector.

Ampliando los casos de uso más allá del trading

Además de los servicios de trading, Zoomex también está explorando aplicaciones más amplias en el mundo real para los activos digitales.

En marzo de 2026, la plataforma presentó la Tarjeta Zoomex, diseñada para integrar los activos digitales con los pagos cotidianos. Este producto admite cuentas multidivisa y es compatible con los principales sistemas de pago, como Apple Pay, Google Pay y Samsung Pay, lo que facilita el uso para gastos diarios y la gestión de fondos.

La plataforma señaló que estas iniciativas aún están en desarrollo y se seguirán perfeccionando en función de las necesidades de los usuarios y los avances tecnológicos.

Participación en la mesa redonda y perspectivas del mercado

Fernando, director de marketing de Zoomex, participará en una mesa redonda durante el evento, donde intercambiará opiniones con profesionales del sector sobre temas como el desarrollo de plataformas de intercambio, la dinámica de la liquidez y la estructura del mercado.

Fernando comentó:

"A medida que el mercado madura, las expectativas de los usuarios se desplazan de la abundancia de funciones a la calidad de ejecución y la estabilidad de la plataforma. Zoomex sigue centrado en fortalecer sus capacidades de negociación principales, a la vez que interactúa con el sector en general a través de eventos como EthCC para perfeccionar continuamente sus productos y servicios".

Zoomex añadió que seguirá expandiendo su presencia tanto en los mercados europeos como globales mediante la colaboración con el sector, alianzas locales y la optimización continua de sus productos. Su participación en Cannes supone un nuevo avance en su estrategia para el mercado europeo.

Acerca de ZOOMEX

Fundada en el año 2021, Zoomex es una plataforma global de trading de criptomonedas con más de 3 millones de usuarios en más de 35 países y regiones, que ofrece más de 700 pares de divisas. Guiada por sus valores fundamentales de "Sencillo × Fácil de usar × Rápido", Zoomex también se compromete con los principios de equidad, integridad y transparencia, ofreciendo una experiencia de trading de alto rendimiento, sin barreras y fiable.

Impulsada por un motor de emparejamiento de alto rendimiento y visualizaciones transparentes de activos y órdenes, Zoomex garantiza una ejecución de operaciones consistente y resultados totalmente rastreables. Este enfoque reduce la asimetría de la información y permite a los usuarios comprender claramente el estado de sus activos y el resultado de cada operación. Priorizando la velocidad y la eficiencia, la plataforma continúa optimizando la estructura del producto y la experiencia general del usuario con una sólida gestión de riesgos.

Como socio oficial del equipo Haas F1, Zoomex traslada el mismo enfoque en la velocidad, la precisión y la ejecución fiable de las reglas de las pistas de carreras al trading. Además, Zoomex ha establecido una alianza global exclusiva como embajador de marca con el portero de clase mundial Emiliano Martínez. Su profesionalismo, disciplina y consistencia refuerzan aún más el compromiso de Zoomex con el trading justo y la confianza a largo plazo de los usuarios.

En términos de seguridad y cumplimiento, Zoomex cuenta con licencias regulatorias, incluyendo las de Canada MSB, U.S. MSB, U.S. NFA y Australia AUSTRAC, y ha superado con éxito las auditorías de seguridad realizadas por la empresa de seguridad blockchain Hacken. Operando dentro de un marco que cumple con la normativa, a la vez que ofrece opciones flexibles de verificación de identidad y un sistema de negociación abierto, Zoomex está creando un entorno de negociación más sencillo, transparente, seguro y accesible para usuarios de todo el mundo.

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