Diego Boneta limpia playa con Head & Shoulders y lanzan la primera botella reciclable de shampoo hecha con plástico recolectado en playas

Según investigaciones de fundaciones especializadas, de mantenerse el mismo ritmo actual de desperdicios, en el 2050 podría haber más plástico que peces en el océano. Por esta razón Head & Shoulders decide buscar soluciones y unirse con expertos como TerraCycle para producir esta botella hecha con 20% plástico reciclado recolectado en playas, que llega a México como edición limitada.

Además de lanzar la primera botella reciclable de shampoo hecha con plástico recolectado en playas, Diego Boneta y Head & Shoulders en su primer proyecto juntos, convocaron y realizaron una limpieza de playa Majahua. El actor y cantante demostró su compromiso para ser un agente de cambio para favorecer al medio ambiente participando activamente en la limpieza con voluntarios y expertos.

"Me siento muy orgulloso de pertenecer a la familia de Head & Shoulders y estoy agradecido por la invitación a ser parte de este nuevo proyecto que estamos empezando juntos", afirmó Boneta. "El cuidado del medio ambiente es un tema que me preocupa y por eso me uno a esta causa con Head & Shoulders®, para inspirar a todos los mexicanos a que no dejen rastro reciclando y dándole una segunda vida al plástico."

Esto es solo el comienzo de los esfuerzos para ayudar a inspirar un cambio positivo y juntos no dejar rastro en el planeta. El compromiso incluye aumentar progresivamente la cantidad de plástico post-consumo reciclado (PCR) en el portafolio de Head & Shoulders. Para finales del 2019, alrededor de 4 millones de botellas tendrán hasta un 25%*** de plástico PCR.

"Seguiremos innovando, inspirando y educando sobre cómo todos podemos ayudar a proteger y preservar nuestras, playas, océanos y planeta. Nuestra misión no estará completa hasta dejar el pelo sin rastro de caspa**** y los océanos sin rastro de plástico." Dijo Paula Villaseñor gerente de comunicaciones de P&G Mexico.

Para más información sobre estas y otras acciones de Head & Shoulders en temas de sustentabilidad, visita: https://www.headandshoulders-la.com/es/cabello-y-cuero-cabelludo-saludables/reduccion-del-impacto-ambiental

*Cálculo para P&G basado en información de ventas de Nielsen de julio 2016 a junio 2017.



**20% del plástico usado en esta botella, excluyendo la tapa, fue recolectado en playas.



***Hasta 25% del total de la botella, excluyendo la tapa.



****Caspa visible, con uso regular.

