Diese Technik auf der CES 2025 unterstützt Ihre Fitnessziele auf revolutionäre Weise

LAS VEGAS, 9. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Könnte dies das Jahr sein, in dem Sie Ihre Fitnessziele endlich erreichen?

Speediance-CES-Halls D #55532 at The Venetian Expo

Speediance, der aufstrebende Marktführer im Bereich Smart Fitness, stellt auf der CES 2025 eine bahnbrechende Technologie vor. Sie verspricht, die Art und Weise, wie wir an Gesundheit und Wellness herangehen, zu revolutionieren. Im Mittelpunkt der Präsentation stehen zwei herausragende Innovationen: das Gym Monster 2, ein All-in-one-Fitnessstudio für zu Hause, das sich an alle Trainingsbedürfnisse anpasst, und das VeloNix Stationary Bike, eine Mischung aus Spin-Bike und Fahrradtrainer, das das Cardio-Training mit der Präzision eines Elektromotors neu definiert. Beide sind so konzipiert, dass sie jederzeit und überall ein Training auf höchstem Niveau ermöglichen, mit KI-gestützter Personalisierung und einem Fokus auf Sicherheit und Benutzererfahrung. Diese Produkte sind Teil der Vision von Speediance, Heimfitness für jedermann zugänglich zu machen und es den Menschen zu ermöglichen, bequem in ihren eigenen vier Wänden wie ein Profi zu trainieren. Doch die Ambitionen von Speediance gehen weit über Fitnessgeräte hinaus. Mit Blick auf das Jahr 2025 ist das Unternehmen bereit, seine Produktlandschaft zu einem vollständig integrierten Ökosystem auszubauen, das KI-Coaching, Gesundheitsüberwachung und Lifestyle-Unterstützung vereint. Für den Nutzer soll ein nahtlos geschlossener Kreislauf geschaffen werden: Überwachen – Analysieren – Empfehlen – Umsetzen – Überwachen. Durch die Integration von KI mit multimodaler Eingabe plant Speediance, hochgradig personalisierte Fitnessreisen anzubieten. Das System zeichnet jede Aktion auf, verfolgt den Fortschritt und stimmt das Training auf der Grundlage von Echtzeitdaten genau ab. „Alle sind überzeugt, dass KI die Zukunft bestimmen wird, aber die eigentliche Frage ist: Wo kann KI die größte Wirkung entfalten?" sagt Liu Tao, Geschäftsführer von Speediance. „Wir sind davon überzeugt, dass Fitness ein perfekter Anwendungsbereich ist. Mit großen Sprachmodellen (LLM), die kontinuierlich Nutzerdaten analysieren, und unserem digitalen System, das jede Bewegung aufzeichnet, schaffen wir ein umfassendes Ökosystem, das nicht nur den Fortschritt verfolgt, sondern sich mit dem Nutzer weiterentwickelt. Dies ist der nächste Schritt zur Revolutionierung der Gesundheits- und Wellnessbranche. Die Vision von Speediance beschränkt sich nicht nur auf körperliche Fitness. Das Unternehmen möchte mit Hilfe von KI einen ganzheitlichen Lebensstil unterstützen und Nutzern helfen, ihr körperliches und geistiges Wohlbefinden zu verbessern. Durch die nahtlose Integration von Gesundheitsüberwachung und Coaching will Speediance mehr sein als nur ein Fitness-Tool – es wird ein Partner für die gesamte Wellness-Reise der Nutzer. Erleben Sie Speediance auf der CES 2025 und erfahren Sie, wie die Technologie Vorsätze in Ergebnisse umsetzen kann. Dies ist nicht nur Fitness – es ist eine Revolution im Bereich Gesundheit und Lebensstil.

Termine der Ausstellung: 7. Januar–10. Januar, Standnummer: Halle D #55532, Venetian Expo, 201 Sands Ave, Las Vegas, Nevada.

