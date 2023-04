Dieses weltweit patentierte Nagelprodukt ist endlich in Deutschland erhältlich!

Jetzt können Sie die Qualität und den Komfort von Color Street erleben.

VENLO, Niederlande, 13. April 2023 /PRNewswire/ -- Mit der Expansion nach Deutschland bringt das in den USA ansässige Unternehmen Color Street seine weltweit patentierten, zu 100 % aus echtem Lack bestehenden Nagelstreifen nach Europa. Color Street bietet die weltweit bequemste und hochwertigste Lösung für eine Maniküre zu Hause. Der von Fa Park erfundene originelle trockene Nagellack ist ein klarer Spitzenreiter vor allen Konkurrenten und Nachahmern.

Ganz gleich, ob Sie neugierig auf das Produkt sind oder es gerne selbst verkaufen würden – in unserem Colorstreet.com finden Sie alle Informationen, die Sie benötigen.

In einer sich ständig weiterentwickelnden Welt der Farben und Stile ist Color Street bestrebt, mit den neuesten Trends in Mode und Schönheit Schritt zu halten. Mit Wurzeln im Großraum New York City – einer der Modemetropolen der Welt und dem Ort, an dem Fa Park zum ersten Mal eine Frau entdeckte, die sich in einem Taxi in Manhattan abmühte, ihre Nägel zu lackieren – verstehen wir die Bedeutung von Kreativität und Selbstbewusstsein. Ausdruck. Unser Ziel ist es, Beauty-Innovationen zu teilen, die sowohl von klassischen Looks als auch von trendigen Runway-Styles beeinflusst werden. Von Must-Have-Farben bis hin zu künstlerischen Motiven und Trend Designs bringt Color Street trendige Nagellackfarben und -kunst an Ihre Fingerspitzen, inspiriert von modernen Schönheits-Liebhabern und der sich ständig verändernden Modelandschaft.

Seit seinem Debüt vor 5 Jahren wurde Color Street auf Platz 24 der Direct Selling News 2020 Global 100 eingestuft, einer Zusammenstellung der leistungsstärksten Direktvertriebsunternehmen weltweit. Color Street kümmert sich um die Social-Selling-Community der Stylists des Unternehmens und steht ihnen mit einer ganzen Reihe von Tools, Ressourcen, Unterstützung und Beratung zur Seite.

Über das Unternehmen und seinen Gründer Fa Park

Color Street ist eine Beauty-Marke, die auf dem Grundsatz beruht, dass eine brillante Idee die Welt verändern kann. Und woher kam diese geniale Idee? Von unserem Gründer und CEO Fa Park.

1988 sah er in einem Taxi in New York City eine Frau, die damit kämpfte, ihre Nägel zu lackieren. Getrieben von diesem neu entdeckten Markt und seiner Leidenschaft dafür, das Leben leichter zu machen, begann er seine Mission, Flüssiglack in einen trockenen Nagellackstreifen zu verwandeln, der einfach aufzutragen ist.

Im Laufe der nächsten drei Jahrzehnte haben seine harte Arbeit, seine Ausdauer und sein unerschütterlicher Glaube an seine Träume ihm ermöglicht, seine brillante Idee in die Realität umzusetzen. 2017 lancierte er Color Street, um Independent Stylists die Möglichkeit zu geben, ihre eigenen Erfolgsgeschichten zu schreiben.

Die Mission von Fa Park ist es, Menschen zu ermutigen, ihren Träumen zu folgen und das Leben zu verwirklichen, das sie lieben.

Treten Sie einem Unternehmen mit Herz bei

Wenn Sie daran interessiert sind, Color Street Nagelstreifen zu kaufen, oder wenn Sie mit einem sozial engagierten Unternehmen arbeiten möchten, sind Sie bei Color Street genau richtig. In den Jahren seit dem Debüt des Unternehmens hat Color Street seinen wohltätigen Zweig, die Color Street Foundation, gegründet. Bis heute hat die Color Street Foundation 6 Millionen US-Dollar an Spendengeldern für philanthropische Organisationen gesammelt, die sich für die Erforschung und Unterstützung von Krebserkrankungen bei Kindern, die Aufklärung über Alzheimer, die Rettung von Tieren, die Unterstützung des Militärs und andere wichtige Anliegen einsetzen.

