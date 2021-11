Diez audaces inspiradoras son nombradas Mujeres de Valor L'Oréal Paris este año, junto con la celebración de los 50 años de "Porque tú lo vales" de la marca

El programa filantrópico vuelve a NBC para su segundo especial anual del premio; ya está abierta la votación pública para elegir a la galardonada nacional de este año

NUEVA YORK, 8 de noviembre de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La marca de belleza #1 a nivel mundial, L'Oréal Paris USA, anuncia hoy su cohorte Mujeres de Valor L'Oréal Paris 2021, reconociendo los logros filantrópicos de diez líderes sin fines de lucro de todo el país que dan vida al emblemático eslogan de la marca, "Porque tú lo vales", promoviendo cambios positivos que abordan algunos de los problemas más apremiantes de la sociedad.

En un año de enormes cambios y necesidades, cada mujer dio ejemplo de una pasión extraordinaria por su comunidad al crear soluciones innovadoras para suplir las necesidades de los más vulnerables. Desde hacer frente al creciente discurso de odio y a la xenofobia contra los asiático-americanos, hasta llamar la atención sobre el subregistro de personas afroamericanas desaparecidas, así como salvar vidas promoviendo la concientización sobre la depresión y el suicidio entre los jóvenes.

En el 16.o año del emblemático programa filantrópico de la marca, la cohorte Mujeres de Valor L'Oréal Paris 2021 se unirá a una multifacética red de exalumnas de 150 personas que promueven una amplia gama de causas y tienen una resiliencia, valentía y valor inquebrantables que demuestran a los demás el poder del valor propio. En reconocimiento a su labor caritativa, cada una recibirá también $20,000 en fondos para apoyar su labor, mentoría de la comunidad L'Oréal Paris para construir sus organizaciones, y una plataforma nacional para compartir su historia.

Los estadounidenses están invitados, desde ahora y hasta el 30 de noviembre, a visitarWomenofWorth.com para leer sus historias y luego votar por una de estas mujeres para que sea nombrada la Galardonada Nacional de este año, la cual recibirá $25,000 adicionales para su organización sin fines de lucro. Cada persona podrá emitir un voto por día.

"Durante más de 50 años, L'Oréal Paris se ha esforzado por fomentar e inspirar un sentido de valor en los demás, y nadie ejemplifica nuestra misión más que nuestras Mujeres de Valor que levantan a los más vulnerables en sus comunidades locales", expresó Ali Goldstein, presidenta de L'Oréal Paris USA. "Es por eso que es un honor para nosotros construir una plataforma que eleve no solo sus extraordinarias historias de tenacidad, sino también su aporte caritativo para generar un impacto aún mayor. Desde nuestro próximo especial de televisión en franja estelar hasta las exclusivas narrativas digitales, esperamos que se deje inspirar por las increíbles mujeres de este año".

Conozca a las Mujeres de Valor L'Oréal Paris homenajeadas para 2021

Amanda Munz ( Long Island , Nueva York ), fundadora de The Fashion Foundation: aborda la sostenibilidad dentro de la industria de la moda vendiendo sobrantes de muestras de moda, con ganancias que apoyan a estudiantes escolares locales

( , ), fundadora de The Fashion Foundation: aborda la sostenibilidad dentro de la industria de la moda vendiendo sobrantes de muestras de moda, con ganancias que apoyan a estudiantes escolares locales Ashley Rhodes-Courter (St. Petersburg , Florida ), fundadora y directora ejecutiva de Sustainable Families LLC: educa, apoya y fortalece a las familias en alto riesgo y alto conflicto creando acceso a oportunidades de atención de salud mental, educativa, nutricional y de otro tipo

(St. , ), fundadora y directora ejecutiva de Sustainable Families LLC: educa, apoya y fortalece a las familias en alto riesgo y alto conflicto creando acceso a oportunidades de atención de salud mental, educativa, nutricional y de otro tipo Briana Daniel ( Orlando, Florida ), fundadora de Street Team Movement, Inc: restablece la esperanza de personas afectadas por la falta de vivienda proporcionándoles elementos de lavandería y ayuda reparadora distribuidos a través de máquinas expendedoras

( ), fundadora de Street Team Movement, Inc: restablece la esperanza de personas afectadas por la falta de vivienda proporcionándoles elementos de lavandería y ayuda reparadora distribuidos a través de máquinas expendedoras Lara MacGregor ( Louisville, Kentucky ), fundadora de Hope Scarves: apoya a personas que enfrentan el cáncer con bufandas, historias e investigación

( ), fundadora de Hope Scarves: apoya a personas que enfrentan el cáncer con bufandas, historias e investigación Marian McCord (St. Louis, Misuri), cofundadora de CHADS Coalition for Mental Health: salva vidas de jóvenes al promover la concientización y la prevención de la depresión y el suicidio

(St. Louis, Misuri), cofundadora de CHADS Coalition for Mental Health: salva vidas de jóvenes al promover la concientización y la prevención de la depresión y el suicidio Michelle Tran ( Nueva York , Nueva York ), cofundadora de Soar Over Hate: combate el odio antiasiático y la xenofobia dotando a los asiático-americanos con dispositivos de seguridad personal, becas basadas en necesidades y terapia culturalmente competente

( , ), cofundadora de Soar Over Hate: combate el odio antiasiático y la xenofobia dotando a los asiático-americanos con dispositivos de seguridad personal, becas basadas en necesidades y terapia culturalmente competente Natalie Guo ( Boston, Massachusetts ), fundadora de Off Their Plate: empodera a las cocinas lideradas por minorías locales para ofrecer el poder restaurativo de comidas saludables a quienes experimentan dificultades

( ), fundadora de Off Their Plate: empodera a las cocinas lideradas por minorías locales para ofrecer el poder restaurativo de comidas saludables a quienes experimentan dificultades Natalie Wilson (Washington, D.C.), cofundadora de Black & Missing Foundation: sensibiliza acerca de las personas de color desaparecidas, educa a la comunidad minoritaria sobre seguridad personal y proporciona recursos vitales para ayudar a familiares y amigos de las personas desaparecidas

(Washington, D.C.), cofundadora de Black & Missing Foundation: sensibiliza acerca de las personas de color desaparecidas, educa a la comunidad minoritaria sobre seguridad personal y proporciona recursos vitales para ayudar a familiares y amigos de las personas desaparecidas Pooja Chandrashekar ( Potomac Falls, Virginia ), fundadora y directora ejecutiva de ProjectCSGIRLS: inspira a las niñas a perseguir la ciencia y la tecnología de la computación a través de una competencia nacional, talleres prácticos STEM y programas de mentoría

( ), fundadora y directora ejecutiva de ProjectCSGIRLS: inspira a las niñas a perseguir la ciencia y la tecnología de la computación a través de una competencia nacional, talleres prácticos STEM y programas de mentoría Starr Davis ( Miami, Florida ), fundadora de The Starr Institute, Inc.: educa, involucra y empodera a los jóvenes y a la comunidad sobre el abuso y la explotación sexual de los niños

Para difundir sus poderosas historias, las homenajeadas de este año se presentarán en televisión, en horario estelar, en la transmisión especial de Mujeres de Valor L'Oréal Paris que regresa a NBC este otoño. Los consumidores también están invitados a seguir a L 'Oréal Paris en redes sociales desde ahora y hasta diciembre para acceder a la exclusiva programación digital que amplía las historias de cada homenajeada al aumentar la visibilidad de sus inspiradores recorridos de resiliencia, así como su compromiso con el enriquecimiento de sus comunidades locales.

Para obtener más información sobre Mujeres de Valor L'Oréal Paris, las homenajeadas de 2021 y sus organizaciones, visite WomenofWorth.com y L'Oréal Paris en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok y Pinterest. Únase y siga la conversación usando las etiquetas #MujeresDeValor y #WomenOfWorth.

Acerca de Mujeres de Valor

Durante los últimos 16 años, el programa filantrópico emblemático de L'Oréal Paris, Mujeres de Valor, ha dado vida al icónico eslogan de la marca, "Porque tú lo vales", defendiendo a las mujeres cuya resiliencia, valentía y coraje inquebrantables demuestran el poder del valor propio.

Cada año, diez fundadoras y líderes de organizaciones comunitarias sin fines de lucro son reconocidas por su trabajo a través de una amplia gama de causas benéficas para recibir financiamiento caritativo, mentoría a través de la red L'Oréal Paris para construir sus organizaciones y una plataforma nacional para compartir su historia.

En 2020, el programa Mujeres de Valor L'Oréal Paris lanzó su primer especial nacional de premio en horario estelar en NBC para destacar sus extraordinarias historias. El especial regresará en el otoño de 2021.

Acerca de L'Oréal Paris

La división L'Oréal Paris de L'Oréal USA, Inc. es una marca de cuidado de belleza total dedicada a empoderar a las mujeres ofreciendo productos y servicios lujosos e innovadores disponibles en el mercado masivo. El distintivo eslogan de la marca, "Porque yo lo valgo", nació en los Estados Unidos en 1973 para celebrar la belleza y la autoestima intrínseca de las mujeres, y durante más de 100 años, L'Oréal Paris ha ofrecido a las mujeres de todo el mundo productos en cuatro categorías principales de belleza: color del cabello, cuidado del cabello, cuidado de la piel y cosméticos. Con la invención del color para el cabello de L'Oréal en 1909, la marca sigue siendo un innovador líder en productos para el cabello en color, cuidado y estilo, con marcas como Superior Preference, Féria, Colorista, Elvive, the Ever Collection y Elnett Satin Hairspray. L'Oréal Paris ofrece productos para el cuidado de la piel científicamente avanzados que se prueban para abordar las preocupaciones individuales de la piel a través de sus reconocidas marcas Revitalift, Pure-Sugar, Pure-Clay, Age Perfect y Sublime Bronze. Los emblemáticos cosméticos de L'Oréal Paris incluyen el éxito en ventas Voluminous Lash Paradise, así como las colecciones Infallible, True Match, Colour Riche, Voluminous y Visible Lift. Para obtener más información sobre L'Oréal Paris y para recibir asesoría personalizada, consejos de expertos y contenido exclusivo, visite www.lorealparisusa.com o sígalo en Instagram (@LOrealParis), Twitter (@LOrealParisUSA), Facebook (@LOrealParisUSA) y Pinterest (@LOrealParisUSA).

