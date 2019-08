Diferenças entre as redes 3G, 4G e 5G explicadas pelo Portal Celular Chips

CURITIBA, Brasil, 1 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- A internet, hoje em dia, é algo de extrema importância e muito presente na vida de absolutamente todos os brasileiros. O que muita gente não sabe, é que a internet foi inventada ainda nos anos 1970, e ainda começou a ser pesquisada e desenvolvida durante a Guerra Fria, que envolveu as duas super potências – Estados Unidos e União Soviética – entre os anos de 1945 e 1991. Foi nessa época que os americanos desenvolveram um sistema de comunicação para compartilhar informações consideradas cruciais contra seus principais rivais.

Com esse protótipo foi possível o contato entre a Universidade da Califórnia e o Instituto de Pesquisa de Stanford, e esse contato, a primeira conexão ficou marcada no histórico com o envio do primeiro e-mail.

Foi a partir desse sistema de compartilhamento de informações que foi a base principal para que a internet como conhecemos hoje fosse criada. A rede mundial de computadores passou por diversas mudanças desde sua criação, nos anos 1990, houve primeiramente o desenvolvimento de um navegador, na época chamado de browser, que conectou uma rede mundial de computadores, dentro da World Wide Web – o famoso www, que se encontra no começo de todo e qualquer site.

Foi a partir dos anos 90 que começou a grande explosão da internet. A criação de computadores mais leves para uso doméstico, a proliferação de diferentes navegadores e sites. O começo de toda e qualquer rede social.

E claro que as novidades tecnológicas só foram aumentando. Antes era necessária uma sala enorme apenas para guardar o CPU, o cérebro principal de um computador. Depois era necessária apenas uma caixa que poderia ficar do lado do monitor. Toda essa tecnologia foi encaixotada nos pequenos notebooks, que juntavam toda a tecnologia existente a época.

E, por fim, surgiram os smartphones. Um aparelho pequeno, que além de ligações poderia também acessar a internet, seus e-mails e todo o site que estivesse disponível até então.

Logo foram criadas as tecnologias Wi-Fi para conectar os smartphones sem precisar de fios. E os celulares inteligentes também apresentavam a sua própria rede de internet, as tecnologias 3G. Neste artigo, o portal Celular Chips apresenta a diferença do primeiro 3G até o atual 5G, a internet de smartphones mais rápida do mercado – até agora.

Diferenças entre 3G, 4G e 5G

Depois de anos de história e evolução, a internet agora já é acessada pela maioria dos brasileiros através das telas de celular. E, com isso, o uso das novas siglas que formam as tecnologias de rede móvel, 3G, 4G – 4,5G e a tão aguardada rede 5G.

Para entender essas novas tecnologias é preciso ficar atento. São elas que mantêm o fluxo de redes sociais, como o WhatsApp e Facebook, rodando dentro do celular. E a principal diferença entre elas é que quanto maior o número (entre 3 e 5, por exemplo), mais rápida ela vai ser.

As primeiras redes 1G e 2G tomaram forma nos anos 1990, mas agora já estão praticamente aposentadas. O seu fluxo é extremamente baixo se comparado com as redes atuais.

A rede 3G é, por enquanto, a de maior abrangência dentro do território brasileiro. A rede trabalha, principalmente, com transmissão de dados de áudio e serviços de internet tradicionais. Foi a primeira rede a popularizar o uso da internet pelo celular no nosso país e sua velocidade média chega a 8 Mbps (megabits por segundo).

A sua sucessora, a internet 4G, também é conhecida como Long Term Evolution (LTE), e tem se tornado cada vez mais popular nos últimos anos. Oficialmente, a rede já funciona em 70% do território brasileiro. Ela, além de ser mais rápida, também permite que cada vez mais pessoas se conectem ao mesmo tempo sem perde a qualidade de sinal. E o 4G também chega a uma velocidade de 19 Mbps.

Logo após a sua popularização, surgiu um plus, a rede 4,5G. Essa rede tem como destaque o fato de trabalhar com diferentes faixas de frequência ao mesmo tempo. Gerando uma velocidade ainda maior. Segundo alguns testes, essa rede pode chegar a um limite de download de 28 Mbps.

E, por fim, a rede que ainda está por vir, a 5G, tem tudo para ser ainda mais rápida que suas antecessoras e ainda sobrepor qualidade, alguns estudos apontam que ela pode chegar a ser 10 vezes mais rápida que a rede atual, 4G. A expectativa é que chegue ao mercado ainda no ano que vem.

