Diferenças entre Cursos de Graduação, Capacitação, Profissionalizantes e Técnicos explicadas pelo Portal Cursos Novos

CURITIBA, Brasil, 10 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- Existem algumas formas diferentes de uma pessoa adquirir conhecimentos profissionais e elas são conhecidas como graduação, cursos de capacitação, cursos profissionalizantes ou técnicos; e, provavelmente, você já pensou em fazer algum deles para se especializar e também para aumentar seus conhecimentos. Mas, você sabe quais são as diferenças entre eles? Descubra agora cada uma delas com a ajuda do site Cursos Novos.

1. Cursos técnicos

Geralmente um curso técnico demora uns dois anos para ser concluído e para cursá-lo é preciso estar matriculado pelo menos no ensino médio ou já ter concluído. Mesmo sendo um curso de curta duração, os cursos técnicos visam capacitar estudantes a realizar tarefas que exijam conhecimentos técnicos e teóricos mais avançados. É indicado para pessoas que queiram agregar o currículo em alguma área específica de atuação.

2. Cursos profissionalizantes

Os cursos profissionalizantes são cursos indicados para quem precisa adquirir conhecimentos para já começar a trabalhar o quanto antes em uma determinada área. Existem três tipos, que são os cursos tecnólogos, técnicos e livres; e cada um deles tem uma duração menor do que um curso de graduação convencional. Assim como o curso técnico, os cursos profissionalizantes também podem ser cursados antes de terminar o ensino médio, o que prevê mais empregabilidade, pois abre portas para oportunidades de trabalho. Cursos profissionalizantes livres são aqueles em que são oferecidos livremente para atualização de um curso já realizado ou para aperfeiçoamento do mesmo. Os cursos livres também são abertos para pessoas que ainda estão cursando o ensino médio. Os técnicos profissionalizantes, normalmente, exigem que os estudantes já tenham concluído o ensino médio e é ideal para quem quer ingressar rapidamente no mercado de trabalho. Já os tecnólogos profissionalizantes são como cursos superiores de tecnologia, ou seja, são voltados para estudantes que terminaram o ensino médio, mas não querem fazer um curso de graduação ainda, por exemplo. Esses cursos tecnólogos profissionalizantes têm a carga horária menor, e cada disciplina é pensada de acordo com a necessidade da profissão escolhida e do mercado de trabalho. A diferença entre qualquer curso profissionalizante e de uma graduação, é que os custos são menores e as cargas horárias são mais flexíveis do que em uma universidade, por exemplo.

3. Graduação

Os cursos de graduação, geralmente, vão de média a longa duração e existem vários tipos. O termo "graduação" está diretamente relacionado ao que chamamos de ensino superior e é bem compreendido como "título universidatário" ou "faculdade". Geralmente, a graduação pode ser feita logo depois de terminar o ensino médio e esse tipo de curso é entendido como uma formação superior completa, a qual dá o poder ao estudante de exercer uma profissão no futuro com excelentes remunerações e reconhecimentos no âmbito do mercado de trabalho. Para ingressar em um curso superior, é preciso fazer uma prova ou um vestibular e, caso aprovado, o aluno poderá escolher livremente o curso a ser estudado em uma universidade, seja ela particular ou pública. Geralmente, são diversas universidades espalhadas pelo país, dentre particulares e públicas, e elas oferecem cursos em diversas áreas de atuação profissional.

4. Cursos de capacitação

O termo "capacitação" tem a ver com assimilação de conhecimentos para realizar uma determinada tarefa. Qualquer pessoa pode adquirir conhecimentos e habilidades suficientes para futuramente exercer uma função. Muitas pessoas confundem capacitação com treinamento, justamente porque a palavra "capacitar" remete aos termos "habilitar" e "aprender". Mas, capacitação é mais do que isso, pois ela estimula o desenvolvimento das habilidades das pessoas, e isso independe da personalidade de cada um. Os capacitados geralmente aprendem a realizar tarefas definidas, resolver problemas e conflitos, organizar o ambiente de trabalho e a vida profissional e também alcançar objetivos nas empresas.

FONTE Cursos Novos

