Dificuldade em Manter as suas Resoluções de Ano Novo? Participe da campanha #NewYearNaughtyYou do Book Depository

A partir de hoje até 31 de janeiro, a nova campanha de mídia social do Book Depository incentiva as pessoas a mergulharem em livros para controlar a tentação e a malandragem de desviarem-se de suas decisões, ao mesmo tempo em que mantêm as resoluções de Ano Novo

Compartilhe o prazer visceral nas mídias sociais com a hashtag #NewYearNaughtyYou e o @BookDepository para ganhar livros do Book Depository

LONDRES, 13 de janeiro de 2021 /PRNewswire/ -- Depois do ano em que vivemos, o Book Depository, o varejista on-line oferece entrega gratuita em todo o mundo de 20 milhões de livros, incentiva todos a se entregarem, ao invés de a um hábito ruim, à leitura de um livro neste janeiro, se unindo à campanha global #NewYearNaughtyYou nas mídias sociais.

Todos os anos as pessoas decidem ser indivíduos melhores no ano novo, mas os estudos[1] mostram que a taxa de sucesso das resoluções é de apenas 46% e que 23% das pessoas desistem após apenas uma semana.

Diga Sim para a Tentação – Com Livros

Atinja os seus objetivos, fazendo dos livros um prazer pessoal. Comprometa-se com saladas verdes para o almoço e, em seguida, deleite-se com um livro de receitas de bolinhos em porção individual à noite. Compre o quanto quiser sem gastar um centavo, lendo a série Compradores Compulsivos. Faça retiro de um fim de semana com um romance sensual.

O Book Depository está convidando autores internacionais como Xandria Ooi para compartilhar seus desejos mais secretos e os livros que satisfazem suas tentações mais íntimas. Confira os livros que eles recomendam e, então, entre para o Grupo de Apoio Atrevido para compartilhar o prazer "atrevido" dos leitores e veja uma lista de livros recomendados pelos especialistas convidados para ajudar a conter o comportamento imprudente dos leitores e aproximá-los dos seus objetivos de ano novo.

Os leitores são incentivados a compartilhar os seus prazeres intensos com as suas leituras nas redes sociais com a hashtag #NewYearNaughtyYou e com o @BookDepository para concorrerem a um prêmio. Dez vencedores sortudos receberão 50 libras em livros gratuitos do Book Depository.[2]

Impertinente ou Fantástico?

Cada gênero tem alguns livros bem interessantes e outros, nem tanto. Será que os leitores escolherão Nicholas Sparks ou E. L. James; Agatha Christie ou Stephen King; Haruki Murakami ou Franz Kafka? Siga as histórias do @BookDepositoryno Stories do Instagram para fazer a sua escolha e ver como os outros votaram.

Participe do Book Depository no Facebook, Instagram e Twitter com a hashtag#NewYearNaughtyYou, até 31 de janeiro.

[1] Norcross, J. The Resolution Solution: Creating and Keeping New Year's Resolutions. Findapsychologist. [2] Termos e condições podem ser encontrados em https://www.bookdepository.com/bookmarks

O sorteio de prêmios não está aberto para residentes da Irlanda, Alemanha, Áustria, França, México, Austrália, Espanha, Itália, Bélgica ou Holanda.

