Diga "¡Bello!" al menú de Minions & Monsters, solo en Wendy's

Para los Minions, la diversión siempre viene acompañada de un poco... de mucho caos. Siga leyendo para conocer el plan maestro de los Minions:

¡Nuevos productos inspirados en Minions & Monsters: Frosty, menú y bebidas disponibles a partir del 15 de junio!

El nuevo Banana Frosty Swirl combina una dulce salsa cremosa de banana con la icónica base de Vanilla Frosty ® de Wendy's, en una mezcla que volverá completamente locos a los aficionados (y a los Minions).

combina una dulce salsa cremosa de banana con la icónica base de Vanilla Frosty de Wendy's, en una mezcla que volverá completamente locos a los aficionados (y a los Minions). El menú para adultos de Minions & Monsters de Wendy's incluye: A elección: Big Bacon Classic ® o el nuevo sándwich de pollo picante. Porción pequeña de papas fritas Hot & Crispy Banana Frosty Swirl pequeño Uno de los cuatro coleccionables sorpresa exclusivos de Minions & Monsters de Wendy's. ¡Colecciónelos a todos y desbloquee la experiencia completa de los Minions!

de Wendy's incluye: La propuesta se completa con dos nuevas bebidas de Coca-Cola Freestyle® inspiradas en los personajes de la película: Pineapple Minion MischieFizz y Goomi's Glimey Lime.

¡El Menú Infantil de Minions & Monsters de Wendy's ya está disponible!

Pensado para los momentos en familia y un poco de diversión al estilo de los Minions, el menú infantil de Minions & Monsters de Wendy's incluye: A elección: 2 tiras de pollo, 4 nuggets de pollo, una hamburguesa o una hamburguesa con queso. Papas fritas Hot & Crispy tamaño Jr. o bocaditos de manzana Bebida infantil Uno de los seis juguetes exclusivos del menú infantil de Minions & Monsters de Wendy's: James, Henry, Ed, Richard, Goomi y Dort.

de Wendy's incluye:

"Las mejores colaboraciones comienzan por entender aquello que apasiona a nuestros aficionados", afirmó Lindsay Radkoski, directora de Marketing de The Wendy's Company para Estados Unidos. "Al unir una de las franquicias de entretenimiento más queridas del mundo con la icónica comida de alta calidad de Wendy's que tanto aman nuestros clientes, estamos creando experiencias compartidas que volverán 'locos' a los aficionados este verano".

La invasión de los Minions continúa

Minions & Monsters de Illumination llega a los cines el 1 de julio y cuenta la alocada historia de cómo los Minions conquistaron Hollywood, se convirtieron en estrellas de cine, desataron monstruos en el mundo y luego se unieron para salvar el planeta del caos que ellos mismos generaron.

Los aficionados de Los Ángeles podrán probar en exclusiva el menú Minions & Monsters de Wendy's el jueves 11 de junio, mediante una experiencia inmersiva en el autoservicio de Wendy's de East Imperial Highway, en Norwalk, CA.

Traiga a su grupo de Minions a los restaurantes Wendy's de todo el país para probar la propuesta, descubrir los coleccionables exclusivos y vivir el caos de los Minions. Poopaye!

Acerca de Wendy's

The Wendy's Company (Nasdaq: WEN) y las franquicias de Wendy's® emplean a miles de personas en más de 7,000 restaurantes en todo el mundo. Wendy's, fundada en 1969, mantiene la promesa de servir a sus clientes su famosa comida fresca, elaborada de forma correcta para usted, con su menú irresistible que incluye hamburguesas cuadradas personalizadas de carne de res fresca*** y los favoritos de los aficionados, como el Spicy Chicken Sandwich y los nuggets, el Baconator® y el postre Frosty®. Wendy's apoya la Dave Thomas Foundation for Adoption®, establecida por su fundador y que se propone aumentar considerablemente la cantidad de adopciones de niños que esperan en el sistema de acogida de América del Norte. Para obtener más información sobre Wendy's, visite www.wendys.com. Para conocer más detalles sobre las franquicias, visite www.wendys.com/franchising . Conecte con Wendy's en X, Instagram y Facebook.

Acerca de Minions & Monsters de Illumination

Tras el éxito mundial de la comedia más divertida del verano de 2024, Mi villano favorito 4, Illumination amplía su alegre universo animado con un nuevo y disparatado capítulo que presenta personajes completamente nuevos dentro de la franquicia animada más grande del mundo: Minions & Monsters.

Esta es la historia alocada, absurda y totalmente verdadera de cómo los Minions conquistaron Hollywood, se convirtieron en estrellas de cine, lo perdieron todo, desataron monstruos en el mundo y luego se unieron para intentar salvar el planeta del caos que acababan de crear.

El reconocido elenco de voces incluye a la ganadora del Oscar® Allison Janney, el dos veces ganador del Oscar® Christoph Waltz, el ganador del Oscar® Jeff Bridges, el dos veces nominado al Oscar® Jesse Eisenberg, Zoey Deutch (Nouvelle Vague) y el nominado al Oscar® e iconoclasta de la comedia Trey Parker, cocreador de South Park. El elenco también incluye al exintegrante de Saturday Night Live Bobby Moynihan y a Phil LaMarr (Futurama, Los reyes de la colina).

Minions & Monsters está dirigida por el nominado al Oscar® Pierre Coffin, director de las tres primeras películas de Mi villano favorito y de la primera película de Minions. Coffin también ha sido la voz de los Minions desde su debut en el cine en 2010. La película está escrita por Brian Lynch (películas Minions, La vida secreta de tus mascotas) y Pierre Coffin, y producida por el fundador y director ejecutivo de Illumination, nominado al Oscar® Chris Meledandri, junto con Bill Ryan (productor ejecutivo de The Super Mario Bros.: La película). El productor ejecutivo es Brian Lynch.

Más de diez años después de su creación, los Minions se han convertido en los personajes animados más icónicos de su generación. Reconocidos a nivel mundial y queridos por aficionados de todas las edades, han impulsado a Mi villano favorito y Minions de Illumination a una recaudación mundial de más de 5,600 millones de dólares en taquilla.

Acerca de Illumination

Illumination, fundada por Chris Meledandri en 2007, es una de las principales productoras de películas animadas de gran éxito de la industria del entretenimiento, incluidas Mi villano favorito, la franquicia animada más exitosa de la historia del cine, así como Super Mario Galaxy: la película y The Super Mario Bros.: La película, de Illumination y Nintendo, además de las películas El Lórax de Dr. Seuss, El Grinch de Dr. Seuss, La vida secreta de tus mascotas y Sing. El catálogo de Illumination incluye cinco de las 20 películas animadas más taquilleras de la historia, y sus icónicas y queridas franquicias —con personajes memorables, gran atractivo global y relevancia cultural, han recaudado más de 11,000 millones de dólares en todo el mundo. Illumination mantiene una alianza exclusiva de financiamiento y distribución con Universal Pictures.

Acerca de Universal Pictures

Universal Pictures es una división de Universal Studios (www.universalstudios.com). Universal Studios forma parte de NBCUniversal. NBCUniversal es una de las empresas líderes mundiales en el sector de medios y entretenimiento que se dedica al desarrollo, la producción y la comercialización de contenido de entretenimiento, noticias e información para una audiencia mundial. NBCUniversal es propietaria y operadora de una valiosa cartera de cadenas de noticias y entretenimiento, una importante productora cinematográfica, importantes operaciones de producción televisiva, un grupo líder de cadenas de televisión y parques temáticos de prestigio mundial. NBCUniversal es una filial de Comcast Corporation.

*Disponible por tiempo limitado solo en los restaurantes participantes de Wendy's en Estados Unidos, hasta agotar existencias. Un juguete coleccionable por cada menú para adultos.

**Disponible por tiempo limitado solo en los restaurantes participantes de Wendy's en Estados Unidos. El juguete del menú infantil puede variar. Hasta agotar existencias.

***Carne fresca de res disponible en EE. UU. continental y Alaska, así como en Canadá, México, Puerto Rico, el Reino Unido y otros mercados internacionales seleccionados.

"Coca-Cola Freestyle" es una marca comercial registrada de The Coca-Cola Company.

FUENTE The Wendy's Company