Digi International presenta la familia de servidores de acceso a consolas Digi Connect IT para la gestión integral y la conectividad de los datos de IT en el centro de datos y más

La familia Digi Connect IT aborda estos desafíos directamente con una solución escalable, agnóstica respecto de los equipos y las redes, para consolas y basada en multipuertos que permite una gestión de infraestructura simple y un período de uso continuo independientemente de los equipos físicos o de la red. A su vez, los empleados pueden centrar sus esfuerzos en la planificación y las mejoras en vez de en el mantenimiento reactivo.

La familia Digi Connect IT se diferencia por la capacidad de seleccionar y adaptar consolas para las necesidades específicas de los usuarios, pero todas las compras vienen con acceso a Digi Foundations. Este paquete integral de suscripción de hardware, software, servicios y soporte tiene por objetivo acelerar los proyectos de IoT y permitir su éxito sostenido. El ofrecimiento incluye soporte de especialistas las 24 horas del día y los 7 días de la semana, una garantía limitada de por vida, acceso a aplicaciones esenciales y bibliotecas de software, y gestión de dispositivos con Digi Remote Manager® (DRM), una aplicación segura para monitorear y controlar los dispositivos de IoT distribuidos. La aplicación DRM para los productos de Digi Connect IT incluso permite a los usuarios gestionar los dispositivos conectados a Digi Connect IT mediante un único cristal de vidrio.

Digi Connect IT Mini ofrece un puerto en serie único con conectividad CAT M/NB-IoT. Sin embargo, los otros tres ofrecimientos dan a los usuarios 4, 16 y 48 puertos en serie —como indican sus nombres— y conectividad mediante los módems plug-in LTE Digi CORE™. Esto permite a los usuarios elegir hardware con la cantidad adecuada de puertos para el uso que le van a dar y el módulo de conectividad correcto —desde CAT 1 a CAT 6— para que coincidan con su ancho de banda y las exigencias regionales, al tiempo que se facilitan los cambios en el protocolo de conectividad futuro tanto como conectar un módem nuevo.

"Hemos creado una funcionalidad que permite a los usuarios conectarse rápidamente y gestionar activos", expresó Ben Tucker, gerente senior de Productos de Digi. "No es que solo tiene la posibilidad de ver remotamente el estado y la actualización de Digi Connect IT, sino que puede monitorear los dispositivos que están conectados a sus puertos, elegir a cuál quiere conectarse y gestionar esos dispositivos directamente. Digi Foundations es una manera de transformar su red con software de gestión de dispositivos, soporte especializado y gestión del ciclo de vida".

Disponibilidad de Digi Connect IT

Digi Connect IT 4, Digi Connect IT 16 y Digi Connect IT 48 ya están totalmente disponibles; se espera que Digi Connect IT Mini esté disponible en el tercer trimestre de este año.

Para obtener más información y hojas de datos sobre toda la familia de productos Digi Connect IT, visite: https://www.digi.com/pr/infrastructure-management-solutions

Acerca de Digi International

Digi International (NASDAQ: DGII) es un proveedor líder a nivel mundial de productos y soluciones de conectividad a Internet de las cosas (IoT) empresarial y de misión crítica. Ayuda a sus clientes a crear productos y soluciones conectadas de próxima generación, para desplegar, monitorear y gestionar infraestructuras de comunicación críticas y estándares de conformidad en entornos exigentes, con altos niveles de seguridad, confiabilidad constante y un desempeño a prueba de todo. Fundada en 1985, ha ayudado a sus clientes a conectar más de 100 millones de cosas, y está en crecimiento. Para obtener más información, visite el sitio web de Digi en www.digi.com o llame al 877-912-3444 (U.S.) o al 952-912-3444 (internacional).

