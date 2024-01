DigiCert et CI Plus délivrent à un milliard d'appareils des certificats de confiance pour la télévision européenne

Cette étape majeure souligne l'importance de l'infrastructure à clé publique (PKI) en tant que fondation éprouvée de la confiance, avec DigiCert sécurisant les consommateurs, les propriétaires de contenu et les fabricants de téléviseurs

LEHI, Utah, 25 janvier 2024 /PRNewswire/ -- DigiCert et CI Plus, LLP ont annoncé aujourd'hui que des certificats DigiCert CI Plus ont été délivrés à plus d'un milliard d'appareils, fournissant des normes de confiance communes éprouvées basées sur la PKI dans l'écosystème diversifié de l'industrie de la télévision. La spécification technique CI Plus (Common Interface Plus ou CI+) est une extension de la norme commune DVB (Digital Video Broadcasting) originale qui offre une protection supplémentaire pour le contenu de télévision payante. Elle donne aux diffuseurs de télévision payante en Europe un moyen de fournir des services protégés directement sur les téléviseurs sans avoir besoin d'un décodeur supplémentaire.

« Rares sont ceux qui auraient pu prévoir à quel point le paysage télévisuel évoluerait lorsque la spécification CI Plus a été développée en 2008 », a déclaré Richard Hall, vice-président de la réussite client chez DigiCert. « Au fil du temps, la spécification s'est avérée être l'un des modèles originaux de normes de confiance communes dans un écosystème industriel diversifié. Les certificats DigiCert CI Plus ont désormais sécurisé plus d'un milliard d'appareils. Et avec la plateforme DigiCert PKI pour CI Plus, les fabricants peuvent tirer parti de la façon la plus simple, la plus sûre et la plus économique de mettre en œuvre les normes CI Plus à grande échelle. »

« CI Plus a été fondée à une époque où les téléviseurs avaient besoin d'un décodeur supplémentaire pour accéder aux services de télévision payante, et le soutien du marché, au fil des ans, a largement dépassé nos attentes », a déclaré Vlaho Kostov, président de CI Plus LLP. « Grâce au large soutien de l'industrie CE et des opérateurs de télévision payante, la collaboration intersectorielle que nous avons établie a été extrêmement bénéfique pour tout le monde, en particulier les consommateurs. Nous sommes impatients de poursuivre sur cette lancée et avons pour objectif d'atteindre la prochaine étape, à savoir 2 milliards d'appareils. »

CI Plus LLP est un partenariat de fabricants de téléviseurs et de fabricants de modules d'interface commune mis en place pour permettre la fourniture de services et de contenus de télévision de radiodiffusion cryptés en Europe. CI Plus définit un ensemble commun de spécifications pour le déchiffrement du contenu qui utilise la PKI comme fondation. Les partenaires de LLP définissent et effectuent des tests et des audits continus pour garantir la confiance dans les plus de 620 types d'appareils enregistrés, et désormais dans plus d'un milliard d'appareils.

DigiCert exploite la racine de confiance faisant autorité et présente les certificats fournis aux 50 titulaires de licence de CI Plus, en veillant aux éléments suivants :

Identité et certification de l'appareil

Diffusion et protection du contenu

Révocation des hôtes compromis, le cas échéant

La spécification CI Plus a été développée par les sociétés d'électronique grand public Panasonic, Philips (maintenant TP Vision), Samsung et Sony, ainsi que la société de technologie de télévision payante SmarDTV, Neotion et SMiT en partenariat avec le TC TrustCenter, dont les actifs liés à CI Plus sont désormais détenus et exploités par DigiCert. La spécification représente l'un des premiers exemples de collaboration industrielle entre les fabricants d'appareils et la création de normes basées sur la PKI visant à assurer une base fiable pour l'avenir.

À propos de DigiCert, Inc.

DigiCert est un leader mondial de la confiance numérique , permettant aux individus et aux entreprises de s'engager en ligne en toute confiance, sûrs que leur empreinte dans le monde numérique est sécurisée. DigiCert® ONE , la plateforme de confiance numérique, offre aux organisations une visibilité et un contrôle centralisés sur un large éventail de besoins de confiance publics et privés, la sécurisation des sites Web, l'accès et la communication d'entreprise, les logiciels, l'identité, le contenu et les appareils. DigiCert associe son logiciel primé à son leadership de l'industrie en matière de normes, de support et d'opérations, et est le fournisseur de confiance numérique de choix pour les grandes entreprises du monde entier. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.digicert.com ou suivez les actualités de l'entreprise @digicert.

À propos de CI Plus LLP

CI Plus LLP est une société à responsabilité limitée enregistrée au Royaume-Uni. Les membres de CI Plus LLP sont Panasonic, Samsung, SMiT, Sony et TP Vision. CI Plus LLP est l'autorité fiduciaire de CI Plus et, avec l'aide de ses agents nommés, exploite les régimes de licences technologiques, d'essais et d'acquisition de certificats requis pour permettre le déploiement sur le marché de CI Plus. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.ci-plus.com