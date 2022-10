DIGIDAIGAKU COMERCIAL PARA DESTAQUE NO SUPER BOWL LVII

NOVA YORK, 14 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A Limit Break anuncia uma compra de US $ 6,5 milhões de um espaço publicitário para apresentar um DigiDaigaku comercial no Super Bowl LVII em fevereiro de 2023, projetado para apoiar e crescer a comunidade DigiDaigaku. Limit Break, fundada pelos famosos criadores de jogos móveis Gabriel Leydon e Halbert Nakagawa, é conhecida pela coleção DigiDaigaku NFT que deu em uma casa da moeda em agosto de 2022, após sua rodada de arrecadação de US$ 200 milhões.

O comercial vai expor o projeto DigiDaigaku para uma audiência em massa pela primeira vez, e espera-se que seja superior a 50 milhões de espectadores ao vivo, além das dezenas de milhões assistindo online. O anúncio contará com a coleção DigiDaigaku em uma "Web 3 Experience" projetada para crescer e promover a comunidade DigiDaigaku.

Limit Break descreve sua abordagem para o comercial DigiDaigaku como uma abordagem única para expor o mundo para a comunidade DigiDaigaku. De acordo com Leydon "Eu não acredito que alguém tenha feito algo parecido com o que estamos planejando em um comercial do Super Bowl."

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1887089/Limit_Break_Logo.jpg

FONTE Limit Break Inc.

