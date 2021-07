Digimarc accueille le leader de la transformation numérique Ravi Kumar au sein de son conseil d'administration

BEAVERTON, Oregon, 7 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Digimarc Corporation (NASDAQ: DMRC), créateur des filigranes Digimarc qui sont à l'origine de la prochaine génération d'identification et de détection numériques, a annoncé aujourd'hui que Ravi Kumar, leader d'opinion et dirigeant de renommée mondiale, a été élu à son conseil d'administration, à compter du 28 juin 2021. Sa nomination complète et étend l'expertise actuelle du conseil d'administration en matière de perturbation numérique des entreprises à l'échelle mondiale, de création d'écosystèmes par le biais d'alliances et de partenariats mondiaux et d'intelligence artificielle (IA), d'apprentissage automatique et de données et d'analyses connexes, ainsi que dans d'autres domaines, et soutient l'orientation stratégique de Digimarc consistant à aider les entreprises à adopter la transformation numérique pour offrir davantage de valeur à leurs clients.

Ravi Kumar

M. Kumar est président d'Infosys, l'une des principales sociétés mondiales de conseil et de services informatiques, où il dirige l'organisation mondiale des services dans tous les segments du secteur. Il dirige les services de transformation numérique, de conseil, de technologie traditionnelle et d'ingénierie, ainsi que les lignes de services de données et d'analyse, de cloud et d'infrastructure, et d'applications de progiciels d'entreprise. Il est président du conseil d'administration d'Infosys Business Process Management (BPM). M. Kumar supervise également Infosys Public Services et la filiale de services de conseil d'Infosys. Il préside les conseils d'administration des entreprises numériques Kaleidoscope, Guidevision, Wongdoody et Simplus qu'Infosys a acquises. Il supervise également les activités d'Infosys en Amérique latine, au Japon et en Chine.

Il fait partie du conseil des gouverneurs de l'Académie des sciences de New York et du conseil d'administration d'AdvanceCT-Economic Dev de l'État du Connecticut.

« Je suis enthousiaste à l'idée de rejoindre le conseil d'administration de Digimarc et de contribuer au succès de l'entreprise qui conduit la transformation numérique et la modernisation pour ses clients », a déclaré Kumar. « Digimarc est bien placé pour aider les entreprises à se réimaginer et à se réinventer en fournissant des solutions qui leur permettent d'accélérer les progrès dans des domaines essentiels, tels que l'amélioration des pratiques de développent durable et la protection de la santé et de la sécurité des consommateurs. »

« Ravi est un leader d'opinion respecté dans le domaine de la transformation technologique et il apporte une expertise inégalée au conseil d'administration. Il sera sans aucun doute une véritable source d'inspiration pour toutes les parties prenantes de Digimarc », a déclaré Riley McCormack, président et PDG de Digimarc. « Sa philosophie selon laquelle « la technologie transforme le monde », combinée à son expérience personnelle dans l'aide aux grandes entreprises pour gérer les perturbations numériques, sera un atout inestimable pour le conseil d'administration. Nous ne pourrions être plus ravis de l'accueillir dans l'équipe. »

M. Kumar est une référence mondiale dans l'avenir du travail, des lieux de travail et de la main-d'œuvre, et il est régulièrement invité par les entreprises et les médias populaires à s'exprimer sur ces sujets.

