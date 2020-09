Digimarc au centre de développement paneuropéen du filigrane numérique pour un meilleur tri et recyclage des plastiques

Digimarc est la technologie qui a finalement été retenue à l'issue de l'initiative très médiatisée HolyGrail 1.0 dans le cadre du projet New Plastics Economy (Nouvelle économie des plastiques) de la Fondation Ellen MacArthur, comprenant 29 sociétés et dirigé par Procter & Gamble. Désormais, l'équipe de direction de HolyGrail 2.0 compte des marques de renommée mondiale telles que P & G, Nestlé, PepsiCo et Danone. Plus de 85 entreprises et organisations intersectorielles ont signé pour participer activement aux prochaines étapes des projets pilotes et des démonstrations à échelle industrielle vers la commercialisation.

« Le lancement de cette initiative de chaîne de valeur intersectorielle de toute première importance confirme que Digimarc est une pièce vitale du puzzle pour résoudre le problème mondial des déchets plastiques. Nous attendons avec impatience de passer à prochaine étape de développement et de travailler avec les marques grand public, les détaillants, les fabricants, les fournisseurs d'équipements et les organisations professionnelles de l'industrie pour mobiliser l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement afin de faire progresser l'économie circulaire dans l'Union européenne et au-delà », a déclaré Bruce Davis, PDG de Digimarc.

« S'appuyant sur les découvertes faites et le succès rencontré dans le cadre de l'initiative HolyGrail 1.0, Procter & Gamble est fière de lancer les premiers produits commerciaux intégrant la technologie de Digimarc, en visant en premier lieu l'amélioration de la détection dans les installations de déchets, afin de nous aider à atteindre nos objectifs de développement durable », a déclaré Gian De Belder, directeur technique de la durabilité des emballages chez P&G. « Nous avons hâte de voir cette technologie évoluer à mesure que nous continuerons d'introduire sur le marché une gamme toujours plus importante d'emballages à base de filigrane. C'est fantastique de voir tout ce que les emballages intelligents peuvent nous permettre de faire, ainsi que le rôle que la technologie de filigrane numérique peut jouer dans les domaines de l'innovation, de la durabilité et de la connectivité numérique, tous les domaines visés dans le Green Deal européen. »

Améliorer le tri des plastiques

L'amélioration du tri avant recyclage grâce aux filigranes numériques se ferait dans les installations de recyclage par l'intermédiaire des fabricants d'équipements de tri existants. Digimarc a fourni les composants de sa technologie avancée à TOMRA Sorting Solutions et Pellenc ST, les deux principaux fabricants mondiaux d'équipements de tri, dont la part de marché mondiale est estimée à 80 %.

« Notre travail avec Digimarc dans les démonstrations et les essais de HolyGrail 1.0 a démontré la viabilité de cette technologie et les avantages que pourraient en retirer nos clients. Nous sommes impatients de poursuivre notre travail avec Digimarc dans le cadre de l'initiative HolyGrail 2.0 afin de mettre sur le marché l'énorme potentiel de la technologie de tri avant recyclage », a déclaré Oliver Lambertz, vice-président et responsable du développement commercial de TOMRA.

« Pellenc ST est convaincue que la technologie de marquage est une piste intéressante pour différencier les emballages alimentaires des emballages non alimentaires. Notre coopération avec Digimarc pour évaluer le potentiel de la solution technique dans les conditions d'une usine de tri est une chance unique d'accélérer la pénétration potentielle du marché », a déclaré Antoine Bourley, cofondateur et directeur du service recherche et développement de Pellenc. « Nous y voyons clairement une solution potentielle pour améliorer davantage la qualité du recyclage des plastiques. »

Une technologie utile aux programmes de développement durable et d'économie circulaire des grandes marques et détaillants

Les projections de l'industrie montrent qu'il y aura une insuffisance importante de moyens d'ici 2025 concernant le recyclage post-consommation nécessaire aux fabricants pour respecter les engagements du public et la réglementation gouvernementale de plus en plus stricte. Un meilleur tri, tel que la détection de l'usage alimentaire ou non alimentaire de l'emballage avant son utilisation, permettra aux fabricants de répondre à cette demande. Autre avantage à l'adoption de Digimarc : le potentiel d'écomodulation (réduction) des frais de responsabilité élargie des producteurs payés par les fabricants pour les coûts qu'ils imposent à la société en raison des produits qu'ils commercialisent et la valorisation des déchets qui en résulte.

« Nous sommes enthousiastes à l'idée d'intégrer le code-barres Digimarc à nos emballages de produits qui seront bientôt disponibles en Norvège, au Danemark, en Suède, en République tchèque et en Finlande. La durabilité est un élément fondamental chez Orkla et nous sommes impatients de proposer des emballages qui peuvent être identifiés et triés avec plus de précision pour soutenir l'économie circulaire », a déclaré Pavel Komůrka, coordinateur de l'innovation en emballage et du développement durable au sein du service d'approvisionnement d'Orkla Group du conglomérat Orkla ASA.

Des partenaires fournisseurs de services toujours plus nombreux

Au-delà des marques grand public et des fabricants d'équipements, Digimarc s'active actuellement à développer l'ensemble des fournisseurs formés par Digimarc desservant l'industrie, tels que les fabricants de moules, les imprimeurs et les transformateurs d'emballages. Les fabricants de produits pourront continuer à travailler avec leurs fournisseurs existants et l'impact sur les flux de travail existants sera minime.

« Nous travaillons en étroite collaboration avec Digimarc pour fournir les premiers plateaux en plastique thermoformé améliorés utilisant les dernières avancées de la société. Les résultats sont spectaculaires, quelle que soit la couleur du produit en plastique ou que le matériau soit vierge ou déjà issu d'un flux de recyclage. Le plus impressionnant est la détection de l'utilisation antérieure alimentaire ou non alimentaire du matériau, ce qui change la donne en termes d'impact sur l'industrie du recyclage », a déclaré Nicolas Lorenz, directeur commercial de PACCOR, fabricant européen d'emballages de premier choix.

« Nous sommes ravis de faire profiter à nos clients des améliorations du code à barres Digimarc, qui nous permettent de rendre leur emballage intelligent grâce à des étiquettes IML interactives », a déclaré Nico Van de Walle, directeur des produits et de l'économie circulaire de Verstraete IML (étiquetage dans le moule). « La durabilité est aujourd'hui leur principale préoccupation et la technologie Digimarc leur permet de contribuer à l'économie circulaire et d'atteindre leurs objectifs de durabilité. »

« Nous sommes très enthousiastes quant à l'impact potentiel que Digimarc pourrait avoir sur le recyclage. L'un des plus grands problèmes du recyclage aujourd'hui est la contamination. En incorporant Digimarc dans les graphiques des produits, les propriétaires de marques peuvent potentiellement communiquer aux consommateurs des informations sur la recyclabilité des emballages, ce qui leur permet de mieux comprendre ce qu'ils doivent mettre dans une poubelle de recyclage », a déclaré Robert Flores, vice-président du développement durable chez Berry Global, une entreprise Fortune 500 qui fabrique des produits d'emballage en plastique.

Développement de programmes de recyclage et d'économie circulaire

Digimarc travaille au développement de deux programmes européens d'envergure nationale visant à présenter l'amélioration des objets à des fins de recyclage et de détection, de l'acte de jeter des consommateurs à la surveillance de la chaîne de recyclage des déchets et de ce qui sort des installations. En outre, Digimarc recherche activement de nouvelles méthodes pour créer des identités dans des objets en plastique, comme l'ablation au laser, qui permet de sérialiser chaque emballage individuel. Un autre levier d'action est d'encourager les consommateurs à participer à l'amélioration de la collecte des déchets à l'aide de leurs smartphones, grâce à la numérisation d'un colis qui les informerait de la recyclabilité de ce colis en fonction du service d'élimination des déchets à disposition du consommateur.

Outre son travail sur l'initiative HolyGrail 2.0 de l'AIM, Digimarc est maintenant un activateur fondateur de l'U.S. Plastics Pact (Pacte américain sur les plastiques), un projet de collaboration mené par The Recycling Partnership et World Wildlife Fund (WWF), lancé dans le cadre du réseau mondial du Plastics Pact (Pacte sur le plastique) de la Fondation Ellen MacArthur. L'U.S. Plastics Pact est une initiative ambitieuse visant à rassembler divers acteurs publics-privés de toute la chaîne de valeur des plastiques afin de repenser la façon dont nous concevons, utilisons et réutilisons les plastiques, afin d'encourager l'évolution vers une économie circulaire du plastique aux États-Unis.

En tant que conseiller de confiance et leader de l'autoidentification des objets à recycler, Digimarc a partagé son expertise au cours de l'année écoulée à travers son adhésion à des organisations telles que l'Association for Plastics Recycling, Petcore Europe, Consumer Goods Forum, Consumer Brands Association, Sustainable Packaging Coalition, l'European Plastics Pact, l'U.S. Plastics Pact et l'Active and Intelligent Packaging Industry Association.

À propos de Digimarc

La société Digimarc Corporation (NASDAQ : DMRC) est une pionnière dans l'identification automatique des supports, tels que les emballages et autres imprimés commerciaux, les images numériques et les supports audio et vidéo. La plateforme Digimarc propose des logiciels et des services de reconnaissance automatique innovants et complets qui simplifient la recherche et transforment la découverte d'informations avec une fiabilité, une efficacité et une sécurité inégalées. Le vaste champ d'application de la plateforme Digimarc lui permet d'être utilisée par des distributeurs et des marques de produits de consommation, des organismes gouvernementaux nationaux et régionaux, les industries des médias et du divertissement, etc. Digimarc a son siège à Beaverton, dans l'Oregon, et dispose d'un réseau mondial de fournisseurs en pleine croissance. Rendez-vous sur digimarc.com et suivez @digimarc pour en savoir plus sur The Barcode of Everything®.

