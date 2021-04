Digimarc participe aux prochains événements et webinaires du secteur

BEAVERTON, Oregon, 19 avril 2021 /PRNewswire/ -- Digimarc Corporation (NASDAQ: DMRC), créateur de la plateforme Digimarc, a annoncé que les dirigeants de Digimarc participeront à plusieurs événements et webinaires de premier plan du secteur au cours du printemps et de l'été 2021. Les représentants de Digimarc mettront en avant les avantages importants de la plateforme, notamment la protection des marques, la traçabilité, l'amélioration du recyclage et du tri des déchets plastiques, etc. Les événements sont les suivants :

DRUPA – du 20 au 23 avril | Virtuel

Güneri Tugcu, Senior European Channel Manager chez Digimarc, parlera le vendredi 23 avril de 16h50 à 17h20 (GMT +1) des avantages de la plateforme Digimarc pour les marques grand public et les détaillants.

Automotive Logistics & Supply Chain Europe en direct – 20 et 21 avril | Virtuel

Phil Stafford, Senior Partner Sales, Global chez Digimarc, participe à un groupe de réflexion sur la façon dont l'industrie automobile accorde une plus grande attention et davantage de ressources aux matériaux nouveaux et alternatifs : cette table ronde évaluera les emballages à utilisation unique par rapport aux emballages consignés, examinera comment les processus de remodelage éliminent les déchets et comment investir dans de nouvelles technologies pour améliorer le suivi et la traçabilité. Inscrivez-vous ici.

Table ronde de GS1 US sur la traçabilité – 29 avril | Webinaire

GS1 US anime une table ronde intitulée « Traçabilité du début à la fin : Comment optimiser la visibilité et minimiser les risques », jeudi 29 avril, de 14 h à 15 h (EST), avec Phil Stafford, Senior Channel Partner Sales, Global chez Digimarc, John Dwyer, vice-président du développement commercial, WestRock et Curt Schacker, vice-présidents directeurs du développement commercial et du partenariat chez EVRYTHNG. Inscrivez-vous ici.

XTalks – 6 mai | Webinaire

Becky Kiichle-Gross, Staff Product Manager chez Digimarc, et John McPherson, directeur de l'innovation numérique, rfxcel, parleront de la complexité de la chaîne d'approvisionnement mondiale et de la nécessité de la traçabilité. La présentation s'intitule « Traçabilité pour la sécurité des consommateurs : Faire évoluer votre chaîne d'approvisionnement physique et numérique », jeudi 6 mai, de 13 h à 14 h (HNE). Inscrivez-vous ici.

Le contrôle de la qualité de l'impression à l'ère des emballages connectés – 26 mai | Webinaire

Digimarc tiendra un webinaire le mercredi 26 mai à 10 h (EST) sur la façon dont la technologie évolue pour créer un contrôle de la qualité plus précis et automatisé tout au long du processus de création des emballages, de la conception initiale à l'impression finale. Les conférenciers seront Jay Sperry, évangéliste de la plateforme chez Digimarc, Guy Yogev, directeur du marketing chez AVT, Florian Constabel, directeur de Digimarc, Wipak et un représentant de GlobalVision. Inscrivez-vous ici.

NRF Retail Converge – du 21 au 25 juin | Virtuel

Digimarc est un sponsor de l'événement et aura une place de marché, présentant les avantages de la plateforme Digimarc dans les domaines de la traçabilité, de la protection des marques, des opérations de vente au détail et du soutien au recyclage des matières plastiques. NRF Retail Converge rassemble des détaillants d'un large éventail de domaines fonctionnels dont l'objectif est d'obtenir des informations et de découvrir des technologies nouvelles et testées. Inscrivez-vous ici.

Découvrez comment la plateforme Digimarc, avec le code-barres Digimarc, permet à un écosystème d'appareils connectés, tels que les smartphones, les lecteurs de code-barres pour la vente au détail et les systèmes d'inspection, de scanner toutes sortes de contenu de manière fiable et efficace. La plateforme offre un certain nombre d'avantages, notamment la réduction des déchets plastiques, l'amélioration de l'efficacité dans les chaînes d'approvisionnement, la protection et l'authenticité des produits ou du contenu, l'amélioration des opérations de vente au détail et l'engagement accru des consommateurs.

À propos de Digimarc

Digimarc Corporation (NASDAQ: DMRC) est l'inventeur de la plateforme Digimarc qui permet un moyen d'identification automatique plus efficace, plus fiable et plus économique. La plateforme Digimarc peut appliquer un identificateur unique à pratiquement tous les objets multimédias, y compris les emballages des produits, les imprimés commerciaux, les documents audio et vidéo, qui peuvent être automatiquement identifiés par un écosystème activé de scanners industriels, de smartphones et d'autres interfaces. La plateforme offre des applications et des solutions, y compris la protection des marques, la traçabilité et le recyclage, qui profitent aux détaillants et aux marques de produits de consommation, aux agences gouvernementales nationales et régionales, aux secteurs des médias et du divertissement, etc. Digimarc a son siège à Beaverton, dans l'Oregon, et dispose d'un réseau mondial en pleine croissance de fournisseurs. Rendez-vous sur www.digimarc.com et suivez-nous sur LinkedIn et Twitter pour en savoir plus sur The Barcode of Everything®.

