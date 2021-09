DigiMobi, propulsé par le logiciel GpsGate, a remporté le contrat de solution de suivi de véhicules par l'aéroport international de Hong Kong

STOCKHOLM, 9 septembre 2021 /PRNewswire/ -- GpsGate, une société de logiciels de gestion de parc automobile de premier plan, confirme aujourd'hui le renouvellement du contrat DigiMobi par l'Autorité aéroportuaire de Hong Kong pour l'aéroport international de Hong Kong (HKIA). DigiMobi est l'un des principaux fournisseurs de services de suivi des véhicules à Hong Kong et un client de GpsGate depuis plus de dix ans.

L'aéroport international de Hong Kong accueille des vols vers environ 200 destinations et fonctionne 24 heures sur 24. L'aéroport compte plus de 200 aires de stationnement pour les avions et près de 5 000 véhicules aéroportuaires et équipements de soutien au sol, y compris les camions de ravitaillement en carburant, les tracteurs à bagages et les véhicules de service. Depuis 2015, DigiMobi fournit des services de suivi des véhicules pour l'aéroport de Hong Kong. Grâce aux caractéristiques exceptionnelles de GpsGate, DigiMobi a remporté un nouveau contrat pour fournir des services jusqu'en 2025 après un processus d'appel d'offres et des tests de conformité.

Leader en matière d'adoption de technologies, l'aéroport international de Hong Kong a été élu meilleur aéroport du monde à plusieurs reprises et par de multiples publications. La solution de gestion de parc permet à l'AA d'identifier les problèmes potentiels et de les résoudre avant qu'ils ne se produisent. Cela permet d'économiser de l'argent, d'augmenter l'utilisation des ressources et d'offrir une expérience exceptionnelle aux passagers de l'aéroport.

Le système de gestion du parc comprend toutes les fonctions de suivi standard. Il comprend également la détection de la circulation routière sur l'aire de trafic et le suivi intérieur/extérieur des tracteurs à bagages. GpsGate Server affiche les conditions de trafic actuelles sur l'aire de trafic grâce à des couleurs de géoclôture changeantes et les tracteurs à bagages passent du GPS au Bluetooth et iBeacons pour un suivi extérieur/intérieur fluide.

Aperçu du projet :

jusqu'à 5 000 véhicules/matériel de soutien au sol

plus de 17 000 conducteurs

jusqu'à 500 opérateurs de système simultanés

près de 300 entreprises abonnées distinctes

plus de 99,9 % de temps de fonctionnement du système

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Sven Vedin

Vice-président des ventes

[email protected]

+46(0)8 612 50 70

À propos de GpsGate

Pionnier des services de suivi de véhicules et des logiciels de gestion de parc, GpsGate a été fondée à Stockholm en 2007. Le logiciel GpsGate est convivial, sécurisé et optimisé pour les grands parcs. Conçue pour les fournisseurs de solutions, la plateforme en marque blanche présente des API ouvertes pour les intégrations de systèmes, une interface utilisateur flexible et une base évolutive et extensible. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://gpsgate.com/success-stories/digi-mobi-hong-kong-airport .

À propos de DigiMobi

DigiMobi est l'un des principaux fournisseurs de services de suivi de véhicules et de solutions de gestion de parc à Hong Kong, utilisant GpsGate Server comme logiciel de base. Depuis 2008, DigiMobi aide les entreprises à gérer leurs ressources mobiles partout et à tout moment en utilisant des solutions IdO et le big data. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site https://www.digimobi.net .

Related Links

http://gpsgate.com



SOURCE GpsGate