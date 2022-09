Digio diversifica oferta de linhas de crédito e oferece antecipação do saque-aniversário do FGTS

Modalidade de crédito oferece juros de apenas 1,99% ao mês

SAO PAULO, 13 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- Os brasileiros podem contar com a facilidade de diversas linhas de crédito por meio das instituições financeiras. Entre elas, está a opção de antecipação do saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). No Digio, plataforma digital de serviços financeiros, a modalidade é oferecida desde junho de 2022 com juros de 1,99% ao mês.

"No atual momento, os brasileiros têm buscado linhas de crédito para investir em negócios, quitar dívidas e equilibrar as finanças. Como o Digio tem o propósito de facilitar a vida financeira dos clientes, decidimos aumentar a oferta de crédito, disponibilizando a antecipação do saque-aniversário do fundo de garantia. Vale ressaltar que a modalidade tem juros mais atrativos, de 1,99% ao mês", explica Bruno Yudi, Gerente de Produtos e Design no Digio.

Na prateleira de produtos de crédito do Digio, há também o Grana Extra, que funciona como um saque parcelado no cartão de crédito que não consome o limite de uso. "O Grana Extra é outra opção de crédito que também pode ser uma solução nas finanças dos nossos clientes", completa Yudi.

O que é a antecipação do saque-aniversário do FGTS?

Antes de explicar a antecipação, cabe lembrar que o saque-aniversário do FGTS é um direito que o trabalhador com carteira assinada tem de sacar, anualmente, parte do valor depositado em seu fundo de garantia no mês do aniversário. É possível retirar uma porcentagem do dinheiro de qualquer conta do FGTS (ativa ou inativa). A antecipação é um tipo de empréstimo que pode adiantar parcelas do saque anual.

A modalidade permite que o trabalhador faça a contratação a qualquer momento, sem esperar o mês de aniversário, além de antecipar vários anos do saque-aniversário do fundo de garantia. O Digio oferece um simulador de quanto pode antecipar do saldo da sua conta FGTS em seu site (https://www.digio.com.br/emprestimo/antecipar-saque-aniversario-fgts/).

Entenda as vantagens do saque-aniversário do FGTS

O dinheiro parado no FGTS pode ser convertido dinheiro na mão rapidamente e ser um caminho para quem quer se livrar das pendências e retomar as rédeas da vida financeira, inclusive para negativados. Com ele, o consumidor tem a opção de reequilibrar o orçamento em tempos de aperto econômico.

Ao escolher a antecipação do saque-aniversário, não há prestações mensais. Para isso ocorrer, o valor correspondente à parcela será enviado da Caixa Econômica Federal diretamente para o Digio no mês do aniversário anualmente. Ou seja, a transação ocorrerá de maneira automática entre os bancos. Na prática, significa que o consumidor não precisará pagar boletos ou se preocupar com prestações.

Como solicitar a antecipação do saque-aniversário do FGTS

Abaixo, você confere o passo a passo para solicitar essa modalidade de empréstimo. O Digio também preparou um vídeo com detalhes sobre saque-aniversário do FGTS em seu canal do Youtube (https://youtu.be/AzqP-2Hu44M).

Na página inicial do app, clique no botão "FGTS antecipe com o Digio". Veja o tutorial de antecipação para autorizar o Digio a consultá-lo e confira as etapas que devem ser feitas no aplicativo FGTS. Depois, aperte em "ir ao app FGTS". Acesse o aplicativo e, caso não tenha, baixe na loja virtual. Na primeira tela, toque em saque-aniversário do FGTS, aceite os termos e condições e clique em "optar pelo saque-aniversário". Em seguida, aperte em "autorizar bancos a consultarem seu FGTS" e escolha a opção "empréstimo saque-aniversário". Na tela seguinte, adicione o banco Digio S.A. e autorize a operação. Retorne ao app do banco e clique em "simular a antecipação". Logo depois, aperte em "já autorizei" e visualize a quantia que será antecipada. Nesta parte, serão apresentadas as parcelas e o valor que será bloqueado do FGTS para os débitos anuais. Leia os termos e condições e aceite-os. Clique em "enviar proposta para análise". Após a análise, ainda haverá uma última etapa: a reserva do valor antecipado junto ao FGTS. Apenas depois disso, o dinheiro será creditado na DigioConta. Com a proposta aprovada, a quantia cairá em até um dia útil na conta. Vale reforçar que os valores das parcelas são debitados de forma automática, anualmente, da conta do FGTS.

