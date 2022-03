Digio lança sua primeira solução para atuar no mercado de seguros

Parceria com o Grupo Bradesco Seguros, Odontoprev e Aon para plano odontológico oferecerá cashback de 10% para clientes

BARUERI, Brazil, 21 de março de 2022 /PRNewswire/ -- O Digio, plataforma de serviços financeiros, anuncia sua entrada no mercado de seguros. O banco digital lança um plano odontológico, com diversas opções sem coparticipação e preços acessíveis a partir de R$ 42,90. A novidade faz parte da parceria entre a bantech, a Odontoprev, líder em planos odontológicos na América Latina, o Grupo Bradesco Seguros e a Aon, também líderes em seguros, assistências, e consultoria de risco e resseguros no Brasil, respectivamente.

O Plano Odontológico é a primeira solução, dentre vários outros produtos de seguros e assistências que serão lançados ao longo de 2022 pelo Digio. Para marcar o lançamento do serviço, a Bantech oferecerá cashback de 10% direto na fatura nos 3 primeiros meses aos clientes que adquirirem qualquer um dos planos até 14/06/22.

São três opções de planos. O primeiro é o Safira, que por apenas R$ 42,90 por mês, cobre desde emergências à radiologia, odontopediatria e próteses. Para aqueles que contratarem essa modalidade, haverá o sorteio mensal de 10 mil reais. Já o Dental Estética traz os serviços básicos e outros procedimentos como clareamento em gel, por R$ 89,90 ao mês. No Dental Orto, o cliente tem acesso ao tratamento ortodôntico com documentação completa, colocação e manutenção de aparelho por R$ 112,90 ao mês.

Todos os planos não possuem coparticipação, ou seja, não é necessário pagar a mais por nenhum serviço coberto no plano. A contratação é realizada diretamente no app do Digio e o pagamento ocorre por meio do cartão de crédito do banco digital.

"Com foco no cliente e suas necessidades, o Digio começa a atuar em sua primeira solução no oferecimento de seguros e assistências. Após vários estudos e pesquisas com clientes, verificamos o desejo de planos odontológicos com preços acessíveis e buscamos parceiros para viabilizar esse projeto. Assim, encontramos a Odontoprev, o Grupo Bradesco Seguros e a Aon para essa frente. Com os planos, será possível ter acesso a consultas, exames, tratamentos e manutenções numa ampla rede credenciada pelo país. Queríamos criar um produto competitivo e sem taxas extras, de fácil uso na palma da mão de nossos clientes", ressalta Eid Tayar, superintendente de Novos Negócios do Digio.

"Em 2022 a Odontoprev completa 35 anos de atuação no setor, com cerca de 8 milhões de beneficiários. Estamos sempre em constante evolução, atrelando inovação, tecnologia e sendo referência em qualidade. Prova disso, é nossa adaptação ao meio digital", acrescenta Elsen Carvalho, Diretor de Vendas da Odontoprev.

O lançamento do plano odontológico é parte da estratégia do Digio de expansão de seus produtos e serviços. "Este é apenas o primeiro passo de uma plataforma robusta de seguros e assistências que traremos para o Digio. Direto pelo app será possível contratar diversas soluções em um ambiente 100% digital e sem burocracia", explica Tayar.

Sobre o Digio

O Digio é a plataforma digital de serviços financeiros com produtos e serviços que facilitam a relação das pessoas com seu dinheiro. Lançado em 2016, o cartão de crédito sem anuidade e sem juros rotativos e com gestão pelo aplicativo foi o primeiro produto da bantech. Logo em seguida os clientes ganharam a DigioConta, 100% digital e sem mensalidade, com rendimento do saldo em 100% do CDI, além de diversas funcionalidades. Entre elas, a DigioLoja com produtos de games, tag de estacionamento e pedágio da Veloe, recarga de celular, entre outros, e também o DigioClub, clube de recompensas em parceria com a Livelo. O Digio é uma Bantech, ou seja, oferece a solidez de um banco e a agilidade de uma fintech.

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta. É composto pelas seguintes sociedades: Bradesco Seguros S.A., Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, Bradesco Saúde S.A., Atlântica Companhia de Seguros, Bradesco Vida e Previdência S.A., Bradesco Capitalização S.A., Mediservice - Operadora de Planos de Saúde S.A, Odontoprev S.A.

