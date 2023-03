Digio oferece antecipação do saque-aniversário do FGTS para o público em geral

A modalidade de crédito está disponível para todos aproveitarem as vantagens como juros de 1,99% ao mês

BARUERI, Brasil, 10 de março de 2023 /PRNewswire/ -- O banco digital Digio amplia o escopo da antecipação do saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) e passa a disponibilizar o crédito para todos, inclusive, negativados. A modalidade de empréstimo tem vantagens como contratação 100% digital pelo https://www.digio.com.br/emprestimo/antecipar-saque-aniversario-fgts/, o dinheiro disponível na conta em até 1 dia útil e com juros de 1,99% ao mês.

Para fazer a aquisição do crédito, é necessário ser maior de 18 anos e ter um saldo mínimo de R$ 400 no fundo de garantia. Outros benefícios concedidos pelo banco digital são a possibilidade de antecipar sete anos do saque-aniversário e o depósito do valor na conta bancária de preferência do cliente.

"Com a antecipação do saque-aniversário do FGTS, estamos retomando a liberação de crédito para não clientes, seguindo o modelo 'mar aberto'. Pensamos em oferecer atrativos que facilitem a vida financeira dos usuários, como os juros baixos, a contratação simples e a disponibilização do recurso de forma rápida", explicou Marcelo Scarpa, Diretor Executivo do Digio.

O banco digital também possui outros tipos de crédito em seu portfólio para os clientes. Entre eles estão o cartão de crédito (primeiro produto lançado), o Grana Extra (crédito pessoal que pode ser contratado diretamente pelo aplicativo e o dinheiro cai na hora na conta do usuário), Pix e Boletos parcelados, entre outros.

O que é a antecipação do saque-aniversário do FGTS?

O saque-aniversário do FGTS é um direito que o trabalhador com carteira assinada tem de sacar, anualmente, parte do valor depositado em seu fundo de garantia no mês do seu aniversário. É possível retirar uma porcentagem do dinheiro de qualquer conta do FGTS (ativa ou inativa).

A antecipação é um tipo de empréstimo que pode adiantar parcelas do saque anual. A linha de crédito permite que o trabalhador faça a contratação a qualquer momento, sem esperar o mês de aniversário. Com isso, ele pode utilizar esse dinheiro para ganhar fôlego financeiro ou tirar um sonho do papel, por exemplo.

Como solicitar?

No site do Digio, toque no botão de contratação do empréstimo. Na primeira tela, uma assistente virtual vai te ajudar com um tutorial de como autorizar o banco digital a consultar seu FGTS. Para que consigam analisar e liberar o valor que você deseja, a etapa de autorização na Caixa é extremamente importante. Para isso, siga o passo a passo abaixo: Acesse o app do FGTS e na tela inicial toque em "Autorizar bancos a consultarem meu FGTS". Escolha a opção "Empréstimo Saque-Aniversário" e adicione o nome "Banco Digio S.A." e confirme a operação. Depois disso, será necessário que nos envie alguns documentos diretamente na tela da assistente virtual. Adicione os documentos necessários e continue sua solicitação. Pronto! Em breve, você receberá um e-mail com as informações completas sobre o seu empréstimo.

As parcelas do empréstimo são debitadas anualmente de forma automática da conta FGTS. Os valores cairão na conta em até 1 dia útil depois que toda a proposta for aprovada.

FONTE Digio

SOURCE Digio