Digitais, verdes e inteligentes: XCMG lançará produtos movidos a novas energia na bauma 2022, sua maior exposição até hoje

MUNIQUE, 19 de julho de 2022 /PRNewswire/ -- A XCMG (SHE:000425) exporá na bauma 2022, de 24 a 30 de outubro, em Munique, na Alemanha, destacando as mais recentes tecnologias e produtos que representam a trajetória de desenvolvimento digital, verde e inteligente do grupo. A XCMG estará no estande FS.1105/4, FS.1105/2 e FS.1105/7 na Trade Fair Center Messe München.