Digital Colony Adquire Highline do Brasil

Fundada em 2012 pelo Pátria, a Highline possui um portfólio de ativos de infraestrutura sem fio, incluindo macro-torres, que abrangem todas as principais áreas urbanas, suburbanas e rurais do Brasil. A empresa conta com todas as principais operadoras de rede móvel do Brasil ("ORMs"), incluindo TIM, Vivo, Claro e Oi, como seus clientes.

"Estamos bastante entusiasmados com a parceria com a Highline ao entrar no mercado brasileiro de infraestrutura digital. A companhia tem os melhores ativos, múltiplas oportunidades de crescimento e executivos talentosos e competentes para administrar a plataforma de torres," disse Steven Sonnenstein, Managing Director na Digital Colony. "À medida que as ORMs brasileiras aumentam sua cobertura 4G, buscam aumentar a capacidade nas densas áreas urbanas do país e preparam suas redes para a implantação da rede 5G, existe uma oportunidade de crescimento ímpar para a Highline. Esperamos expandir o que a Pátria construiu e ajudar a empresa a atender seus clientes."

A Highline continuará sendo liderada pelo CEO Fernando Viotti e por executivos com mais de 80 anos de experiência conjunta no mercado de torres brasileiro. Os executivos foram responsáveis pelo crescimento da Highline de uma startup para um dos proprietários e operadores independentes de torre que mais cresce no Brasil.

"Seja considerando como aliviar o excesso de capacidade atual ou como criar estratégias para atender às demandas para implantação das redes 4G / 5G, de dispositivos IoT e de consumo geral dos clientes, as ORMs brasileiras têm considerado a disponibilização de sites sua principal prioridade para seguir em frente," disse Viotti. "Nossa parceria com a Digital Colony vai permitir a expansão dos nossos serviços –incluindo nosso programa BTS ‒ para atender às demandas crescentes de infraestrutura das ORMs brasileiras e oferecer novos sites para implantação de seus equipamentos."

Linklaters LLP assessorou a Digital Colony. Simpson Thacher & Bartlett LLP e Stocche Forbes assessoraram o Pátria.

Sobre Digital Colony Management, LLC

Digital Colony Management, LLC ("Digital Colony") é a plataforma de investimentos em infraestrutura digital da Colony Capital, Inc. (NYSE: CLNY) e uma investidora líder global, proprietária e operadora de empresas que fornecem a próxima geração de conectividade móvel e internet. A Digital Colony foi criada em 2018 pela Digital Bridge Holdings, LLC e pela Colony Capital e une a expertise da Digital Bridge com relação a indústria, operações e investimentos no setor de telecomunicações e a escala global, a plataforma operacional e o acesso ao mercado de capitais da Colony Capital. Para maiores informações, visite: www.digitalcolony.com.

Sobre Highline do Brasil II Infraestrutura de Telecomunicações S/A

Highline do Brasil ("Highline") é um fornecedor independente de soluções de infraestrutura para o setor de telecomunicações. Nosso negócio é construir e operar um portfólio de sites para instalação de antenas de telecomunicação: torres, rooftops, sistemas indoor e sites street-level (cobertura baixa). Realizamos investimentos em projetos de infraestrutura e locamos a capacidade desses ativos através de contratos de longo prazo, promovendo a implantação acelerada das redes de nossos clientes. Para maiores informações, visite: www.highlinedobrasil.com.

Sobre Pátria Investimentos

O Pátria Investimentos é uma das maiores gestoras de investimentos alternativos da América Latina, com mais de 30 anos de experiência nas áreas de áreas de Private Equity, Infraestrutura, Imobiliária e Crédito. Atualmente, o Pátria possui 10 escritórios em alguns dos maiores centros financeiros do mundo. Desde 2010, o Pátria tem como um de seus principais sócios a Blackstone, a maior gestora de investimentos alternativos do mundo. Para maiores informações, visite: www.patria.com.

