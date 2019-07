Digital Influencer Marcela Alexia, se destaca como Coreógrafa das Celebridades

RIO DE JANEIRO, 29 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- De acordo com a pesquisa do IBOPE 2018, o público feminino é mais expressivo do que o masculino quando o assunto é conciliar sua profissão atual com o mundo digital. Um exemplo disso é a rotina de Marcela Alexia que, no início de sua carreira como dançarina, enfrentou o desafio de conciliar a internet com a profissão, mas "tudo fluiu bem com esforço e aprendizado", nas palavras da influencer.