Digital Realty publie un rapport sur la valeur de l'économie des données pour les pays du G7

LONDRES, 8 juin 2018 /PRNewswire/ -- Digital Realty (NYSE : DLR), grand fournisseur mondial de solutions de data centers, de colocation et d'interconnexion, a annoncé aujourd'hui les conclusions du « Data Economy Report » (Rapport sur l'économie des données), qui constitue une évaluation inaugurale, première en son genre et complète de la contribution économique des données aux pays du G7. Le rapport souligne la valeur des données dans l'économie numérique d'aujourd'hui et démontre la nécessité d'investir dans les talents professionnels et l'infrastructure pour libérer tout le potentiel de création d'emplois et de croissance des entreprises dans l'ensemble des pays du G7.

Voici les points à retenir et les principales conclusions du rapport :

La valeur. Les données contribuent à hauteur de 1 700 milliards de dollars aux sept économies les plus riches du monde. En tant que telle, la valeur des données du G7 représenterait la 10 e économie mondiale, devant le Canada , la Corée du Sud et la Russie.

Les données contribuent à hauteur de 1 700 milliards de dollars aux sept économies les plus riches du monde. En tant que telle, la valeur des données du G7 représenterait la 10 économie mondiale, devant le , la Corée du Sud et la Russie. Les investissements. Il est très précieux de continuer à investir dans les données, depuis l'investissement direct dans l'infrastructure physique des data centers et les connexions jusqu'aux besoins plus larges en termes de main-d'œuvre qualifiée.

Il est très précieux de continuer à investir dans les données, depuis l'investissement direct dans l'infrastructure physique des data centers et les connexions jusqu'aux besoins plus larges en termes de main-d'œuvre qualifiée. Les meilleurs pays. À l'aune des économies d'efficacité, des gains de productivité et de la création d'emplois, l'économie de données contribue à hauteur de :

À l'aune des économies d'efficacité, des gains de productivité et de la création d'emplois, l'économie de données contribue à hauteur de : Plus de 1 000 milliards de dollars par an à l'économie des États-Unis 1



219 milliards de dollars au Japon



126 milliards de dollars en Allemagne



105 milliards de dollars au Royaume-Uni 2

La croissance potentielle. Le Royaume-Uni extrait actuellement 58 % de la valeur de ses données potentielles, tandis que l'Allemagne en extrait 55 %, bien qu'elle jouisse d'une économie des données plus importante.

Le Royaume-Uni extrait actuellement 58 % de la valeur de ses données potentielles, tandis que l'Allemagne en extrait 55 %, bien qu'elle jouisse d'une économie des données plus importante. La capacité de ces pays à monétiser leur économie des données a été quelque peu limitée jusqu'à présent par la nécessité de former les talents et la main-d'œuvre nécessaires à la collecte et l'analyse des données.

L'infrastructure. Les infrastructures clés telles que la connectivité Internet et les data centers, qui détiennent, traitent et transmettent des données dans le monde entier sont les principaux catalyseurs de l'économie des données. Par exemple, chaque nouveau data center créé au Royaume-Uni ajoute 582 millions de dollars de valeur à l'économie du pays chaque année.

« L'industrie mondiale des data centers est idéalement bien placée pour être le fer de lance des initiatives de croissance et des possibilités de développement pour notre économie et notre société », a déclaré A. William Stein, président-directeur général de Digital Realty. « L'évolution de l'économie des données offre aux entreprises du monde entier d'importantes possibilités de générer de la croissance économique et d'accroître la création d'emplois. Nos conclusions montrent qu'avec la collaboration entre le secteur public et le secteur privé, nous pouvons profiter de ce moment crucial de notre histoire pour tirer pleinement parti du potentiel des données pour la croissance économique mondiale. Le moment est venu de se consacrer à nouveau aux investissements dans les technologies innovantes, la formation de la main-d'œuvre adéquate, la R & D et les infrastructures numériques. »

Rob Coupland, directeur général de la région EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique) chez Digital Realty, a ajouté : « Le secteur des data centers est capital pour tirer parti des possibilités offertes par l'économie des données. En apportant des solutions de data centers sécurisées, fiables et à haut débit qui permettent aux entreprises de prospérer et aux économies de croître, les participants de l'industrie ont posé des bases numériques essentielles, qui revêtent la même importance que l'infrastructure physique d'un pays. »

Pour télécharger le « Data Economy Report » 2018, veuillez visiter

www.digitalrealty.com/DataEconomy.

Pour en savoir plus sur la plate-forme EMEA de Digital Realty, veuillez visiter

www.digitalrealty.com/Data-Centers/Europe.

À propos de Digital Realty

Digital Realty soutient les stratégies de data center, colocation et interconnexion de plus de 2 300 sociétés grâce à son portefeuille sécurisé et riche en réseaux de data centers situés partout en Amérique du Nord, Europe, Asie et Australie. Parmi les clients de Digital Realty figurent des entreprises nationales et internationales de toutes tailles, allant des services de cloud et de technologies de l'information, des communications et des réseaux sociaux aux services financiers, à la fabrication, à l'énergie, aux soins de santé et aux produits de grande consommation. https://www.digitalrealty.com/

