Digital Science lance Dimensions Life Sciences & Chemistry

LONDRES, 19 août 2021 /PRNewswire/ -- Digital Science, une entreprise technologique qui a pour vision de créer un écosystème de recherche fiable et collaboratif favorisant le progrès pour tous, a le plaisir d'annoncer le lancement d'une nouvelle version de sa plateforme populaire Dimensions - Dimensions Life Sciences & Chemistry (Dimensions L&C) - axée sur les activités de recherche en sciences de la vie et en chimie.

Dimensions L&C analyse plus de 120 millions de publications scientifiques, des millions de brevets, de subventions et de documents d'essais cliniques. Elle est à la fois plus grande que d'autres bases de données et, contrairement aux outils traditionnels à traitement manuel, elle applique des outils d'analyse sémantique de texte et des ontologies de pointe, offrant ainsi une puissante fonctionnalité de découverte moderne qui n'était pas disponible auparavant à une telle échelle.

Par le passé, les outils de recherche documentaire exigeaient de l'utilisateur qu'il sache exactement ce qu'il voulait trouver, réduisant ainsi les résultats pertinents et confirmant ou infirmant des hypothèses prédéfinies. Grâce aux connaissances systématiquement capturées dans les ontologies et à la puissance de calcul, les chercheurs peuvent obtenir des réponses à des questions complexes et diverses directement à partir du contenu source.

Les utilisateurs peuvent rechercher de petites molécules, des réactions chimiques et des séquences génétiques, valider des biomarqueurs, comprendre les mécanismes des maladies et identifier des cibles médicamenteuses. Ils peuvent également découvrir rapidement des informations chimiques pertinentes dans des domaines de recherche plus larges des sciences de la vie et de la chimie en travaillant avec un éditeur de structure chimique et une recherche de bioséquences pour les nucléotides et les protéines. Contrairement à d'autres produits, les données sont identifiées quotidiennement dans les documents en textes intégraux, créant ainsi une ressource très complète et actualisée.

Digital Science a récemment annoncé une collaboration avec OntoChem ( www.ontochem.com ). Dimensions L&C utilise les ontologies d'OntoChem, qui comptent environ 40 millions de concepts et 100 millions de synonymes dans plus de 35 domaines de connaissances tels que les composés, les protéines, les maladies, les médicaments, les matériaux, les méthodes, les dispositifs ou les espèces, ce qui permet de disposer d'un outil de découverte des connaissances de haute qualité et sensible au contexte.

Christian Herzog, PDG de Dimensions, a déclaré : « La botte de foin que constituent les publications ne cesse de croître et les chercheurs doivent y trouver les aiguilles que sont les informations rapidement et efficacement. Par le passé, il fallait savoir quoi demander au moteur de recherche pour trouver l'information, mais avec Dimensions L&C, nous fournissons maintenant une nouvelle génération de possibilités de découverte pour les chercheurs en sciences de la vie et en chimie : un moteur de recherche axé sur les ontologies qui identifie les relations et les liens dans plus de 120 millions de publications - ce qui permet au chercheur de passer de la recherche à la découverte assistée par l'intelligence artificielle.

Dimensions est utilisée par des scientifiques, des institutions académiques, des bailleurs de fonds et l'industrie. Sa base de données offre la collection la plus complète de données liées sur une seule plateforme : des subventions aux documents de politique en passant par des publications, des ensembles de données, des essais cliniques et des brevets. Puisque Dimensions cartographie l'ensemble du cycle de vie de la recherche, celle-ci peut être suivie depuis le financement jusqu'à l'impact, en passant par le résultat. Elle a transformé les méthodes de découverte, d'accès et d'évaluation de la recherche.

