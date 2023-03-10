Digital Solutions Provider Tianyu планирует выход на европейский рынок в 2023 г.

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Tianyu Information

Mar 10, 2023, 06:37 ET

ДЮССЕЛЬДОРФ (Германия), 10 марта 2023 г. /PRNewswire/ -- После успешного участия в крупнейшей в мире выставке оборудования для розничной торговли EuroShop, которая проходила в Дюссельдорфе (Германия) с 26 февраля по 2 марта, компания Tianyu Information (300205.SZ), один из крупнейших в мире производителей интеллектуальных платежных терминалов, стремится увеличить свое присутствие на европейском рынке.

"Мы рады встретиться с нашими партнерами на выставке и обсудить бизнес-планы на 2023 год в Европе и других регионах, таких как Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток, Северная и Латинская Америка, – заявил вице-президент International Business Division Tianyu Дэвид Лю (David Liu). – Благодаря нашей обширной сети региональных сервисных центров и глобальных маркетинговых каналов мы уверены в том, что сможем обеспечить превосходное соотношение цены и качества и беспрецедентную поддержку, чтобы помочь нашим клиентам достичь своих целей".

По данным издания Nilson за 2022 год, компания Tianyu вошла в топ-4 мировых производителей интеллектуальных платежных терминалов по доле рынка. Ожидается, что усилия компании по расширению глобального присутствия увеличат годовой доход от 9 до 13 млн долларов США в 2022 году, увеличившись на 163% в годовом исчислении. Рост компании обусловлен повышением эффективности управления логистическими цепочками и двунаправленной стратегией развития на внутреннем и международном рынках, что способствует увеличению объемов продаж и доходов от продажи ее смарт-карт и интеллектуальных платежных терминалов.

Кроме того, компания Tianyu расширила сферу своего бизнеса на продукцию и решения, охватывающие средства связи, Интернет вещей (IoT), системы хранения больших данных и пр. Компания предлагает широкий спектр коммуникационных решений, включая решения eSIM и телекоммуникационную продукцию, в том числе SIM-карты, мобильный Wi-Fi, абонентское оборудование (CPE), Passive Optical Network (PON).

Основное направление деятельности компании включает услуги и продукты для финансовой отрасли, интеллектуальные платежные терминалы и IoT. Отдел финансовой отрасли занимается преимущественно исследованиями и разработками, производством и продажей финансовых IC-карт, а также других продуктов смарт-карт и продуктов e-CNY.

Информация о компании Tianyu Information 

Tianyu Information ( www.whty.com ) – ведущая технологическая компания, предоставляющая комплексные цифровые решения, от финансовых технологий до интеллектуальных устройств, IoT и защиты данных. Компания Tianyu, обладающая более чем двадцатилетним опытом, является одним из лидеров отрасли на рынках телекоммуникаций и банковских смарт-карт Китая и входит в четверку крупнейших мировых POS-провайдеров, доминируя в POS-бизнесе Азии. Инновационные исследования и разработки и мощный производственный потенциал делают ее надежным партнером для компаний, стремящихся к процветанию в цифровую эпоху. Tianyu, насчитывающая более 2 000 сотрудников, реализует свое видение безопасной и интеллектуальной информационной жизни для всех. 

SOURCE Tianyu Information

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