Dostawca rozwiązań cyfrowych Tianyu przygląda się europejskiemu rynkowi płatności w 2023 r.

DUSSELDORF, Niemcy, 10 marca 2023 r. /PRNewswire/ -- Firma Tianyu Information (300205.SZ), jeden z największych na świecie producentów inteligentnych terminali płatniczych, zamierza zwiększyć swoją obecność na rynku europejskim, mając na uwadze pomyślne uczestnictwo spółki w czołowych światowych targach handlu detalicznego EuroShop, które odbyły się w dniach od 26 lutego do 2 marca w Dusseldorfie.

„Jesteśmy niezwykle zadowoleni, że możemy osobiście spotkać się z naszymi partnerami na wystawie i omówić perspektywy biznesowe na rok 2023 w Europie, a także w innych regionach, takich jak Azja i Pacyfik, MEA, Ameryka Północna i Ameryka Łacińska - powiedział David Liu, wiceprezes ds. międzynarodowego działu biznesowego w Tianyu. - Dzięki naszej rozległej sieci regionalnych centrów serwisowych i międzynarodowych kanałów marketingowych jesteśmy pewni, że dostarczymy doskonałą wartość i niezrównane wsparcie, pomagając naszym klientom osiągnąć ich cele".

Według raportu Nilson z 2022 r. spółka Tianyu jest w pierwszej czwórce światowych podmiotów oferujących inteligentne terminale płatnicze pod względem udziału w rynku. Oczekuje się, że działania podejmowane przez nią na rzecz globalnej ekspansji przyniosą w 2022 r. całoroczne zyski w wysokości od 9 do 13 mln USD, co oznacza wzrost o 163% w stosunku do roku poprzedniego. Motorem wzrostu spółki jest poprawa zarządzania łańcuchem dostaw oraz strategia rozwoju krajowego i zagranicznego oparta na dwóch kierunkach zwiększająca sprzedaż i przychody z oferty kart inteligentnych i inteligentnych terminali płatniczych.

Ponadto Tianyu rozszerzyła swoją działalność o produkty i rozwiązania z zakresu komunikacji, internetu rzeczy (IoT), big data i innych. Przedsiębiorstwo oferuje szereg rozwiązań komunikacyjnych, w tym rozwiązania eSIM i produkty telekomunikacyjne, takie jak karty SIM, mobilne Wi-Fi, urządzenia abonenckie (CPE) i pasywne sieci optyczne (PON).

Jej główna działalność obejmuje usługi i produkty dla branży finansowej, inteligentne terminale płatnicze oraz IoT. Dział ds. finansów zajmuje się głównie badaniami i rozwojem, produkcją i sprzedażą finansowych kart IC, jak również innych produktów z zakresu kart inteligentnych oraz produktów e-CNY.

Tianyu Information

Tianyu Information (www.whty.com) to czołowa spółka technologiczna oferująca kompleksowe rozwiązania cyfrowe, od fintech do inteligentnych urządzeń, IoT i bezpieczeństwa danych. Dzięki ponaddwudziestoletniemu doświadczeniu Tianyu jest liderem w branży na chińskim rynku telekomunikacyjnym i bankowych kart inteligentnych oraz dostawcą POS w pierwszej czwórce na świecie, który zajmuje czołową pozycję w branży POS w Azji. Innowacyjne badania i rozwój oraz rozbudowane możliwości produkcyjne sprawiają, że jest ona zaufanym partnerem dla przedsiębiorstw pragnących rozwijać się w erze cyfrowej. Zatrudniając ponad 2 tys. pracowników, Tianyu realizuje wizję bezpiecznego i inteligentnego życia informacyjnego dla wszystkich.

