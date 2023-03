Le fournisseur de solutions numériques Tianyu s'intéresse au marché européen des paiements en 2023

DÜSSELDORF, Allemagne, 10 mars 2023 /PRNewswire/ -- Tianyu Information (300205.SZ), l'un des plus grands fabricants mondiaux de terminaux de paiement intelligents, a pour objectif d'accroître sa présence sur le marché européen suite au succès qu'a reçu l'entreprise lors de sa participation au plus grand salon mondial du commerce de détail, EuroShop, qui a eu lieu du 26 février au 2 mars à Düsseldorf, en Allemagne.

« Nous sommes heureux d'avoir pu rencontrer nos partenaires dans le cadre de l'exposition et discuter de nos plans d'affaires pour 2023 en Europe, ainsi que dans d'autres régions comme l'Asie-Pacifique, la région MEA, l'Amérique du Nord et l'Amérique latine », a déclaré David Liu, vice-président de la division des affaires internationales de Tianyu. « Grâce à notre vaste réseau de centres de service régionaux et de canaux de marketing mondiaux, nous sommes certains de pouvoir offrir une très grande valeur et un soutien inégalé à nos clients pour les aider à atteindre leurs objectifs. »

Selon un rapport Nilson réalisé en 2022, Tianyu figure dans le Top 4 mondial des opérateurs de terminaux de paiement intelligents. Les efforts d'expansion mondiale de la société devraient générer des bénéfices annuels entre 9 millions de dollars et 13 millions de dollars en 2022, soit jusqu'à 163 % de croissance annuelle. La croissance de l'entreprise est stimulée par une meilleure gestion de la chaîne d'approvisionnement et une stratégie de développement nationale et internationale à deux volets, ce qui booste les ventes et les chiffres d'affaires pour ses cartes à puce et ses terminaux de paiement intelligents.

En outre, Tianyu a étendu son empreinte commerciale à des produits et des solutions couvrant les communications, l'Internet des objets (IdO), le Big Data, et bien plus. La société offre une gamme de solutions de communication, y compris des solutions eSIM et des produits de télécommunications tels que les cartes SIM, le Wi-Fi portable, Customer Premise Equipment (CPE), Passive Optical Network (PON).

L'activité principale de l'entreprise comprend des services et des produits pour le secteur financier, des terminaux de paiement intelligents et de l'IoT. L'unité du secteur financier s'occupe principalement de la R&D, de la production et de la vente de cartes IC financières ainsi que d'autres cartes à puce et produits électroniques.

À propos de Tianyu Information

Tianyu Information ( www.whty.com ) est une entreprise technologique de pointe qui offre des solutions numériques complètes, allant des technologies financières aux appareils intelligents, à l'IdO et à la sécurité des données. Avec plus de 20 ans d'expérience, Tianyu est un leader de l'industrie des télécommunications et des cartes à puce bancaires en Chine, ainsi que l'un des quatre principaux fournisseurs de POS mondiaux, dominant l'activité POS en Asie. Sa R&D innovante et ses capacités de production solides en font un partenaire de confiance pour les entreprises qui cherchent à prospérer à l'ère numérique. Avec plus de 2 000 employés, Tianyu concrétise sa vision d'une sphère de l'information sûre et intelligente pour tous.

SOURCE Tianyu Information