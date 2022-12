Digitalização do atendimento é tendência para o mercado de food service em 2023

Autosserviço em totens aumenta em 20% o ticket médio dos estabelecimentos, segundo levantamento da Linx

SÃO PAULO, 20 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- O ano de 2022 viu a retomada do setor de Food Service no Brasil e no mundo. Após dois anos marcados por grandes restrições devido à pandemia, o setor de alimentação fora de casa veio se recuperando nos últimos meses, conforme o consumidor retomava hábitos dos tempos pré-Covid e inseria os novos, adquiridos durante esse período.

Um desses novos hábitos é o uso do autoatendimento, solução encontrada por lojistas de segmentos como shopping centers, aeroportos, rodoviárias e universidades que aumenta o ticket médio do estabelecimento em cerca de 20%, de acordo com análise da Linx, líder do segmento de software para varejo. O modelo de atendimento em que o próprio cliente realiza seu pedido de forma digital, sem a necessidade de um garçom ou atendente, oferece praticidade para o consumidor e possibilita que varejistas com operação de balcão foquem na agilidade.

Outras alternativas são o uso de autoatendimento em tablets, como tem acontecido em estabelecimentos como microcafeterias, que podem ser instalados no balcão ou nas mesas, que também permite que o cliente já faça todo o processo de lançamento de pedidos e pagamento imediatamente, antes de consumir. Uma terceira opção é o self-checkout, que atua na ponta final do processo, quando o cliente está de saída do local e faz a leitura da comanda para identificar o consumo via código de barras, conferir o valor total e realizar o pagamento, isso tudo sem a necessidade de um caixa para contabilizar o que foi consumido. Esse modelo de terminal tem sido adotado em restaurante como alternativa para reduzir tempo de espera e substituir operadores de caixas.

"A facilidade de uso de plataformas digitais de autoatendimento, seja via totem, tablet ou caixa, traz benefícios tanto para os estabelecimentos como para os consumidores, e tem ganhado cada vez mais espaço no último ano pois ajuda a diminuir o custo do negócio e a melhorar a satisfação do cliente, reduzindo a possibilidade de erros operacionais", comenta Marcus Varandas, Diretor de Food Service da Linx.

Além disso, o cardápio pode passar a ser digitalizado, o que traz a vantagem de atualização em tempo real. Outro benefício é o registro automático dos dados, permitindo que o negócio incorpore mais inteligência à operação e conheça melhor seu público. Para o cliente, o uso de totens de autoatendimento traz empoderamento, dá mais agilidade aos pedidos, evita trocas de pedidos e possibilita a personalização dos pedidos.

